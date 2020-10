Ředitel brněnské fakultní nemocnice krotí pesimismus: Situace je vážná, ale ne zoufalá

Vývoj epidemie v Česku se nelepší, kabinet diskutuje o dalších opatřeních. „Situaci hodnotíme jako vážnou, nikoliv však zoufalou,“ uvedl v pořadu Interview na ČT24 ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba s tím, že se nemocnice nyní připravují na nápor, který má přijít. Prozradil také, co říká na to, že by se novým ministrem zdravotnictví měl stát jeho náměstek Jan Blatný, přičemž se na Českou televizi rozzlobil za překrucování jeho vyjádření na toto téma.

„Situaci hodnotíme jako situaci vážnou, nikoliv však zoufalou. Děláme vše pro to, aby zdravotnický systém nepřetekl a měli jsme dostatek lůžek a dost lidí, kteří se adekvátně postarají o pacienty s covidem i o další vážně nemocné,“ sdělil Štěrba, jaký výhled mají šéfové nemocnic.

Nechtěl se speciálně pro Českou televizi vyjadřovat k tomu, že by se novým ministrem zdravotnictví měl stát padesátiletý lékař a náměstek Fakultní nemocnice Brno Jan Blatný. „Je to otázka o několik pater výš, nebudu se k tomu vyjadřovat. Zejména poté, co jsem to komentoval o víkendu několika vašim kolegům a pak jsem byl sám překvapen, jakým způsobem byly moje odpovědi sestříhány. Zcela z mé strany tedy bez komentáře,“ zdůraznil moderátorce Barboře Kroužkové.

Pakliže by došlo na to, že by se Blatný stal ministrem zdravotnictví, byl by to ve Štěrbových očích „výborný ministr“. „Je to skvělý doktor, výborný organizátor, manažer,“ sdělil s tím, že by měl nepochybně podporu i zdravotnické veřejnosti.

Připojil komentář k nočnímu výletu do vyšehradské restaurace ministra Prymuly a dalších. „Fakt je, že v deset hodin večer je nestandardní čas. Na druhou stranu jsme ve výjimečné době, ta může ledacos připouštět. Tyto hrátky bych asi nechal investigativním žurnalistům nebo těm, kteří na to mají čas,“ upozornil Štěrba, že v současné době má větší starosti se zajištěním zdravotní péče.

Provizorní nemocnice vzniká i v Brně, připravuje se na krizové týdny. „Očekáváme takové týdny, predikce jsou a naplňují se. Máme nachystáno zhruba tři sta postelí a padesát lůžek jipových, to je maximum. Dnes jsme řešili přípravy tří set postelí do polní nemocnice v areálu brněnského výstaviště,“ přiblížil Štěrba.

Upřesnil, že toto zařízení by mělo fungovat s charakterem „doléčovací péče“ a páteří týmu, který by měl zařízení obsluhovat, je traumatologický tým Fakultní nemocnice Brno, doplněný o studenty nelékařských zdravotnických oborů. „S dobrovolníky počítáme pouze na pozici méně kvalifikovaného zdravotního personálu,“ podotkl.

„Jako většina nemocnic jsme zároveň museli sáhnout k útlumu plánovaných a odložitelných výkonů,“ doplnil Štěrba, že běžná péče je omezena. „Počet lékařů a sestřiček, kteří zůstali doma na paragraf na ošetřování člena rodiny, je naštěstí velmi málo. Povedlo se nám ve spolupráci s městem, krajem a Masarykovou univerzitou zajistit výuku hlídání dětí,“ uvedl ředitel.

„Na druhou stranu máme denně téměř tři sta zdravotníků v karanténě, z toho větší polovinu v domácí karanténě. A stále si můžeme dovolit mít v pracovní karanténě třetinu těch, kteří si ji zasluhují. Zatím to tedy zvládáme,“ shrnul závěrem Štěrba.

