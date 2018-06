Referendum v ČSSD: 60 procent pro vládu s Babišem, odvolily dvě třetiny stranických buněk

Když startovalo vnitrostranické referendum o vstupu ČSSD do vlády předseda strany Jan Hamáček žádal kolegy, aby nezveřejňovali průběžné výsledky referenda v jednotlivých organizacích soc. dem. „Přátelé“, jak se sociální demokraté oslovují ve straně, však Hamáčkův apel ignorovali a do novin prosakovaly informace o tom, že většina členů ČSSD je pro vstup do vlády. Platí to ale i jen pár dnů před definitivním koncem samotného hlasování?

Podle informací deníku i pár dní před koncem hlasování stovek místních organizací platí, že většina ČSSD je pro další spolupráci s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem. „Poté, co hlasovaly asi dvě třetiny místních organizací, vychází poměr přibližně 60 ku 40 procentům ve prospěch vstupu do koalice s hnutím ANO,“ sdělil vysoce postavený sociální demokrat.

Poměr se prý po celou dobu hlasování příliš nemění. Dá se proto předpokládat, že pro vstup do vlády nakonec bude více než 50 procent hlasujících a vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů se opravdu zrodí. O hlasování ve straně je prý zájem.

Andrej Babiš zjevně počítá s tím, že si sociální demokraté odhlasují vstup do vlády. O víkendu by rád vyrazil za prezidentem Milošem Zemanem a předložil mu seznam ministrů budoucí vlády. Otázkou zůstává, zda se europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) stane ministrem zahraničí. ČSSD na jeho jmenování trvá a Zeman zatím Pocheho odmítá jmenovat, protože ho považuje za přílišného „sluníčkáře“. Otázka je, kdo nakonec ustoupí – prezident nebo Lidový dům.

autor: mp