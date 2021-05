Rektorka Nerudová na Hrad? Ano, stále zvažuji. Rozhodnu se v pravý čas

Ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová zvažuje kandidaturu na prezidentský úřad. „Přemýšlím o tom, je to velmi vážná a seriózní věc. Své rozhodnutí učiním ve správný čas,“ řekla Nerudová. Český stát by podle ní měl fungovat moderněji a flexibilněji, aby v příštích krizích obstál lépe než v té současné.

Nerudová v rozhovoru pro Český rozhlas potvrdila, že reálně uvažuje o kandidatuře v prezidentských volbách v roce 2023. „Přemýšlím o tom, je to velmi vážná a seriózní věc. Své rozhodnutí učiním ve správný čas. Je to velký závazek. Funkce prezidenta je velmi důležitá a člověk o tom nemůže přemýšlet a cítit se opojen, tak to vůbec není. Člověk o tom může přemýšlet, pokud má pocit, že může této zemi něco nabídnout. Pokud má jasnou vizi a strategii, kam chce, aby Česká republika směřovala,“ tvrdí ekonomka.

Podle ní koronavirová krize ukázala, že se musí český stát proměnit a zmodernizovat. „Pandemie ukázala především to, že bychom měli změnit své nahlížení na stát. A že namísto trošku zbytnělého, neobratného státu, který mnohdy působil jako slon v porcelánu, bychom měli chtít moderní, štíhlý, flexibilní stát, který nám v jakékoliv další krizi – a ty další krize určitě přijdou – pomůže,“ má jasno Nerudová.

Rektorka kritizuje zejména nepromyšlené uzavření škol včetně škol vysokých. „Bylo velmi jednoduché školy ze dne na den zavřít, protože okamžité náklady byly nulové. V budoucnu za to přijdou náklady stamiliardové. Na počet týdnů jsou naši studenti doma nejdéle ze zemí Evropské unie,“ štve Nerudovou.

„Tady bohužel jen počítáme aktuální náklady, snažíme se řešit věci, které aktuálně způsobují ztrátu, ale zavíráme oči před ztrátami do budoucna. A vzdělání, to je ta věc, která bude znamenat ztrátu do budoucna,“ doplňuje s tím, že je jí studentů líto, protože diplomy dostali poštou a neměli žádné oslavy státnic a promoci.

Studentům navíc vláda mnohdy sebrala rok vysokoškolského života, který se již nevrátí, protože absolventi již nastoupili do zaměstnání. „Byť si myslím, že to studium měli kvalitnější, protože se nám daří do on-line výuky přizvávat i zahraniční odborníky. Přes to všechno těmto studentům chybí velká část vysokoškolského studia – život, koleje, diskuse s kamarády a hlavně celoživotní přátelství, která vznikají při studiu,“ lituje Nerudová.

Podle ekonomky se kvůli pandemii promění trh práce, kdy vzroste důraz na práci z domova. „Důsledkem pandemie je i to, že se promění trh práce. Daleko častěji budeme využívat home office, firmy budou už běžně zaměstnancům dovolovat pracovat třeba tři dny v týdnu doma a chodit do práce jen na dva dny,“ očekává Nerudová.

