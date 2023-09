Reportér ČT nazval Muska kolaborantem. A začala řežba

Zahraniční reportér České televize Jakub Szántó odsoudil miliardáře Elona Muska za to, že nechal loni vypnout satelitní síť Starlink a překazil tak Ukajincům útok na ruskou flotilu kotvící u Krymu. „Tento typ neutrality, drahý Elone, je ve skutečnosti kolaborace,“ vyjádřil se Szánto na sociální síti X. Do rozepře se pustil s diskutéry, kteří na situaci sdílejí jiný pohled.

reklama

„K tomu Starlinku vypnutému ‚neutrálním‘ Muskem dodám, že ruská černomořská flotila kotví v ukrajinském Sevastopolu, který Rusko ilegálně okupuje od roku 2014. Tento typ neutrality, drahý Elone, je ve skutečnosti kolaborace,“ napsal Jakub Szántó.

K tomu Starlinku vypnutému “neutrálním” Muskem dodám, že ruská černomořská flotila kotví v ukrajinském Sevastopolu, který Rusko ilegálně okupuje od roku 2014. Tento typ neutrality, drahý Elone, je ve skutečnosti kolaborace. https://t.co/VtMNZ10ym5 — Jakub Szántó (@JakubSzanto) September 8, 2023

Někteří lidé Szántóovým slovům v následné diskusi kontrovali, že jde o „nafouknutou bublinu“. „V té době měl Starlink stanici v Polsku a na Krym to nedosáhlo. Teď mají v Turecku, proto to tam funguje. Zase se hledá senzace,“ sdílel svůj názor přispěvatel do diskuse.

Szántó jej odkázal na vyjádření poradce ukrajinského prezidenta Michaila Podoljaka, podle nějž Musk vypnutím Starlinku neumožnil ukrajinským dronům zničit část ruské vojenské flotily. „Musk umožnil této flotile vypalovat střely Kalibr na ukrajinská města. Výsledkem je, že byli zabiti civilisté a děti. To je cena za kombinaci ignorance a velkého ega,“ napsal na svém účtu sociální sítě X poradce ukrajinského prezidenta.

Vidíte, co píše Podoljak? — Jakub Szántó (@JakubSzanto) September 8, 2023

Nad informacemi se pozastavil i Stanislav Minář, který zmínil, že Musk není jediný, kdo nechce být Ukrajině v útoku proti Rusku nápomocen. „Zajímavé. Jistě víte, že na světě existuje x států, které mají technologie/zbraně/rakety, které dokážou z území Ukrajiny zasáhnout Černomořskou flotilu. Fakt, že je nechtějí poskytnout Ukrajině, tedy znamená, ze kolaborují s Ruskem?“ zajímal se.

Očividně tím zpravodaje České televize rozčílil, že se zastává Muska, který se svou neutralitou staví na stranu agresora. „Pokud nevidíte rozdíl mezi odpálením zbraně třetí země a nezapnutím systému vybudovaného a placeného nad územím Ukrajiny, zajímavé to je. Stejně jako zastávání se člověka, který neumožní účinnou obranu zemi bránící se otevřeně dobyvačné agresi,“ odpověděl.

Pokud nevidíte rozdíl mezi odpálením zbraně třetí země a nezapnutím systému vybudovaného a placeného nad územím Ukrajiny, zajímavé to je. Stejně jako zastávání se člověka, který neumožní účinnou obranu zemi bránící se otevřeně dobyvačné agresi. — Jakub Szántó (@JakubSzanto) September 8, 2023

Následovaly i spekulace nad právními aspekty přičlenění Krymu k Ruské federaci. „Akorát že ani ne. Krym přešel od UA k Rusku absolutně legálně, on totiž Krym nikdy nebyl součástí UA, měl a stále má status autonomní republiky,“ uvedl Martin Novák.

Jemu Szántó pouze ironicky odepsal, že „musí být opravdu dobře informovaný“.

Vy musíte být opravdu velmi dobře informovaný. ???? — Jakub Szántó (@JakubSzanto) September 8, 2023

Řada diskutérů postoj zahraničního zpravodaje vůči Muskovi kvitovala, rovněž jej označovali za „kolaboranta“ či „sraba“. Diskuse však byla rozdělena spíše na dva táborové názory. Szántóovi bylo také připomenuto, že by pro něj měla být potupa, když tito kolaboranti vlastní jeho twitterový profil.

Televize Prima ZOOM uvedla, že Elon Musk v Isaacsonově knize svůj krok obhajuje obavou z „malého Pearl Harboru“, po němž by v případě ukrajinského úspěchu válka mezi Ruskem a Ukrajinou eskalovala a Moskva by mohla sáhnout k použití jaderných zbraní. Na své sociální síti X (bývalý Twitter) pak po zveřejnění úryvků z knihy Musk doplnil, že vládní úřady naléhavě žádaly, „aby byl aktivován Starlink na celé cestě k Sevastopolu. Zřejmým záměrem bylo potopit většinu ruské flotily v přístavu. Kdybych souhlasil s jejich požadavkem, pak by se SpaceX podílela na velké válečné operaci a na eskalaci konfliktu“.

Psali jsme: Jak dopadl Prigožin... Zelenskyj odmítá jednat s Putinem Musk žaluje Sorosovy lidi: Šíříte dezinformace, které potlačují svobodu slova EU vás začala „chránit“ před internetem. „Omezení kvůli bezpečnosti a zdraví.“ Elon Musk má na krku žalobu. Nechtěl prý, aby mu migranti stavěli rakety

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama