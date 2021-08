Rezignuj a nepoškozuj stranu! Skála vypálil na Filipa. Výbušné podezření kolem půl milionu korun

Z PROFILŮ Šéf komunistů Vojtěch Filip má problém. Prý nepřiznal půl milionu korun! Šetří to údajně finanční úřad a je toho víc. Státní zástupce promluvil. Šlo o úplatek? Nyní navíc zahřmělo přímo z nitra komunistické partaje. „Ať rezignuje, poškozuje to stranu před volbami. Pak se může očistit,“ burcuje Skála. Ze slov o CIA a fašistické pravici mrazí.

Podle policie šéf KSČM Vojtěch Filip zatajil příjem ve výši pět set tisíc korun. Případ nyní řeší finanční úřad. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu totiž uzavřeli šetření případu, který se přímo dotýká předsedy komunistů a místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa. Zabývali se svědectvím, které podal za korupci obviněný podnikatel Tomáš Horáček. Ten policistům před časem popsal, že Filipovi dal přes prostředníka půl milionu korun.

Filip se tak údajně dopustil přečinu nepřímého úplatkářství. Pro iRozhlas.cz to potvrdil státní zástupce Zdeněk Matula, jenž případ dozoroval. Co na to všechno říká Filipův spolustraník Josef Skála? „Nejsem masochista, náturou ani v politice. Radost mi to nedělá. Tak jako tisícům stranických kolegů,“ řekl komunista s tím, že ale důsledně ctí presumpci neviny.

Rozepsal se ale i trochu o poměrech v KSČM. „Před volbami jsme však dostali danajský dárek. Vojtěch Filip avizuje už delší dobu, že do čela strany kandidovat znovu nebude. Mimořádný sjezd strany mu rád vyhoví. Ten se však bude konat až 23. října, tedy dva týdny po volbách. Snaha uspořádat ho už na jaře narazila na machinace, které si nedáme za rámeček,“ uvedl Skála.

Filip by neměl podle Skály poškozovat svými problémy stranu, a měl by rezignovat, a to jak na post předsedy ÚV KSČM, tak na svou kandidaturu do Poslanecké sněmovny. „Jedině to vezme vítr z plachet úplně všem, kdo chtějí z aféry vytěžit proti KSČM. O to víc v dnešní situaci, kdy naše volební preference nejsou nijak růžové. Každé další oslabení veřejné důvěry je může ohrozit ještě víc. Až by se Vojta od vznášených obvinění očistil, získalo by mu to respekt nejen v řadách komunistů,“ domnívá se Skála.

