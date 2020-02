Režisér Strach se zastal Křečka. A už je zle, už tryská vztek. Slova o ukřižování, Majdan, i další

reklama

„Byl jsem u toho, kdy 18. 11. 1989 kolem 13. hod. v půlce hereckého recitálu v Obecním domě vystoupil S. Křeček (ČSS) s nějakými lidovci a řekli, že představení nebude pokračovat a že protestují proti brutálnímu zásahu na Národní třídě. Byly ovace vestoje. A co jste 18.11. dělali vy?“ napsal například na svém twitterovém účtu režisér Jiří Strach.

„A tohle ten myslitel říkal v únoru 2014, když Janukovyčův režim střílel do Ukrajinců,“ zareagoval na slova Stracha komentátor Jan Jandourek. A citoval Křečka: „Chtěl bych upozornit na to, že se na Ukrajině nedemonstruje proti diktátorskému režimu, ale proti režimu, který byl zvolen ve svobodných demokratických volbách, a to je přeci něco jiného a trochu se to zapomíná. Není jasné, co si vlastně Ukrajinci myslí, a je dáván prostor jen té demonstrující straně, což vždy nemusí vyjadřovat názor celého národa.“

„Ty jsi rebel, kamaráde. Za toto budeš mediálně ukřižován,“ napsal pak také Strachovi europoslanec lidovců Tomáš Zdechovský.

V prvním kole tajné volby veřejného ochránce práv nikdo neuspěl. Ke zvolení bylo potřeba 90 hlasů. Stanislav Křeček získal 66 hlasů, Vít Alexander Schorm 47 hlasů a Jan Matys 20 hlasů. Ve druhém kole získal Stanislav Křeček 91 hlasů a stal se tak novým veřejným ochráncem práv. Veřejného ochránce práv volí Poslanecká sněmovna na šest let z kandidátů, z nichž dva navrhuje prezident republiky a dva Senát.

Někteří bezprostředně po volbě děkovali spolku Milion chvilek, který se svým hysterickým vyhrožováním demonstracemi podle některých postaral odsuzovanému Křečkovi o to nejlepší PR.

Naopak Miroslav Kalousek, předseda poslanců opoziční TOP 09, se ve vypjaté chvíli nedokázal zdržet vulgarismů. „Myslím, že jsme v hajzlu,“ zasvítilo na jeho facebooku společně se znechucenou úvahou o tom, že životopis a hodnotové zakotvení JUDr. Křečka je zrcadlem české společnosti.

ParlamentníListy.cz se zeptaly samotného Stanislava Křečka, co na hrozby demonstracemi kvůli své osobě říká.

„Jejich názor, že jsem hrozný, samozřejmě respektuji, ale ombudsman nemá vůbec žádné výkonné pravomoci. Pokud jsou demonstrace v ulicích, pak proti tomu, kdo vykonává nějakou moc, ale to ombudsman není. Ten je pouze hlasem, který upozorňuje. Jestli chtějí demonstrovat jenom proti tomu, že někdo upozorňuje na porušování zákona, to už zcela ztrácí jakékoli racionální zdůvodnění a dostávají se do politické hry, které nerozumím,“ říká pro ParlamentníListy.cz doktor Křeček.

Z případných demonstrací by si podle svých slov nic nedělal. „Bral bych to stejně, jako to bere paní ministryně Benešová. Je to nepochopení věci a nemá to vůbec žádné racionální jádro. Myslím, že tímto prohlášením se ti chvilkaři dostávají mimo racionální politiku a mimo jakékoli rozumné zdůvodnění a občané to musí vidět,“ má jasno.

„Demonstrují proti předsedovi vlády? Má to nějaké racionální jádro, byť to není asi moc demokratické. Ale demonstrovat proti někomu, kdo nemá žádnou výkonnou pravomoc, kdo nemůže nic změnit, jen na věci upozorňuje, tak to je mimo realitu a jsou to jenom osobní spory, ke kterým oni nemají žádný důvod. Já nikoho z nich osobně neznám a nikdy jsem je nepotkal,“ nechápe Křeček.

Stanislav Křeček nerozumí principu, který poslední dobou chvilkaři praktikují čím dál častěji. Stanovují různá ultimáta a v případě jejich nesplnění hrozí, že „vyjdou do ulic“.

„Půjdeme do ulic, a co? To je otevření tématu, které nemá konec. Půjdeme do ulic, a co dál? Dáme najevo, že se nám to nelíbí. To je možné, samozřejmě. Pokud jdou do ulic jen proto, aby řekli, že se jim něco nelíbí, je to v souladu s demokratickými pravidly. Neznamená to nic méně, ale také nic více. Jenom dají najevo, že se jim to nelíbí,“ reaguje.

Změny v demokratické společnosti podle něho musí proběhnout jiným způsobem než demonstracemi. „Že se jim něco nelíbí, tomu já rozumím. Také se mi řada věcí nelíbí a šel bych do ulic, a to na tom racionálním jádru nic nemění. Šel bych do ulic, protože nejsou byty pro lidi a nájmy jsou drahé, že si to lidé nemůžou dovolit. Také bych šel na takovou demonstraci, ale k čemu to bude? Tím se daný problém nevyřeší. Až chvilkaři udělají takovou demonstraci, tak tam určitě přijdu,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Stanislav Křeček.

