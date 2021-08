Řídíte? Podívejte se, co si myslí cyklisté, včetně Piráta: „Vozí si p*del, zabedněnci, lidi v plechovkách“

reklama

„Pokud jezdíte ve městě na kole, jak jste se to naučili, aniž byste obtěžovali ostatní účastníky provozu? Jednou bych ráda docílila toho, že dojedu z domu do centra a nebudu z toho vystresovaná,“ zahájila diskusi uživatelka s přezdívkou Thaychimono.

„Jak jako?“ zeptal se, v reakci na její komentář, nechápavě Dominik Matus. „Já se snažím zrychlit/uhýbat jen MHD. Na ostatní kašlu, vozí si prdel v autě a těch pár vteřin před předjetím je nezabije. Nebudu kvůli nim přece celou dobu pomalu v krajnici, kde jsou pořád nějaké kanály a díry. Často jezdím přes Joštovu a tam jsou jen lidi, takže o.k.,“ vysvětloval dál očividně již protřelý cyklista.

Do debaty se zapojil i twitterový účet Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Podle toho by měla být dívka při jízdě hlavně v bezpečí. „Jezděte tak, aby to bylo bezpečné hlavně pro vás. Řidiči v Praze mají dobrý přehled o tom, co se na vozovce děje, a objedou vás. Lepší, než abyste vjela do kanálu při snaze se neplést a upadla,“ napsal starostlivě institut.

Svou zkušenost popsal i profil se jménem mnamdpc. Podle toho je situace v dopravě vážná, ale postupně se vyjasňuje. „To nejde, ani endorfiny to nezachrání. Nejhorší je, když se nasbíraj. Jako že po cestě z práce potkám třeba deset retardovaných chodců. To už ten jedenáctý slyší hodně nepěkný věci. Pak miluju auta, co mě chcou zaject. Ale taky musím říct, že se to zlepšuje, takže všichni na sobě pracujeme,“ děl blahosklonně cyklista.

Svou antipatii s řidiči motorových vozidel do diskuse „na dvojkolce“ vyjádřil i Vojtěch, přezdívaný „divočák“. „Hlavní je, se nebát, a ze zabedněnců dřepících a troubících v autě se neposrat. Pak to jde samo. Jo, bude tě předjíždět, troubit, vybržďovat a vytlačovat, ale když pak stojí na červený/hledá, kde parkovat, můžeš mu zaťukat na okno, a takovej frajer už nebude,“ popsal svou „divokou“ zkušenost.

S hrstkou velmi racionálních rad a tipů dorazil i pirátský poslanec Ondřej Profant. „1) znát trasu; 2) znát své síly; 3) nebát se jet delší, ale klidnější cestou (přes park); 4) uvědomit si, že jste všichni účastníci provozu,“ vypisoval svědomitě Profant, i když o řidičích se také nezmiňoval příliš pozitivně. „Ta silnice je tam pro všechny, ne jen lidi v plechovkách,“ dodal.

Na téma zareagoval po svém i řeporyjský starosta Pavel Novotný. „Nesnáším cyklisty, otravný hmyz, sám jsem jeden z nich, vím tedy, co je to za pakáž,“ durdil se lokální politik a bývalý král bulváru.

