Říkám, že jsme slib neporušili, utřel Stanjura moderátorku. Pak se hádal, že nápoj není potravina

Stanjura již dříve řekl, že jednání o konsolidačním balíčku pro něj byla tím nejtěžším politickým rozhodováním. Jak nyní snáší kritiku a naštvanost lidí? „To jsem očekával. Myslím, že nám to bylo jasné. Když jsem byl tady v debatě u vás, tak jsem říkal, když chcete snížit schodek, máte pouze dva nástroje: snížíte výdaje, nebo zvýšíte příjmy. Nečekali jsme, že za to budeme chváleni, ale jsme přesvědčeni, že to udělat musíme. Celá debata byla o tom, kolik jsme schopni najít úspor a kolik jsme schopni sehnat příjmů,“ zmínil Stanjura v úvodu Partie.

„Začnu pozitivními věcmi, kterých je málo. Faktem je, že ty obrovské deficity způsobily ty vlády, které byly předtím. Vláda musela něco udělat. Něco se stát muselo. A teď už začínají ta negativa,“ zmínil Fiala.

Vláda v rámci opatření zvyšuje daně. „Nějaké daně jsme snížili, a jiné jsme zvýšili," oponoval Stanjura, že koalice Spolu tímto zvyšováním daní neporušila svůj předvolební slib, protože daňová zátěž dle jeho slov zůstává stejná. Moderátorka mu však připomněla jeho stará slova ohledně slibu o nezvyšování daní. „Říkám, že jsme slib neporušili,“ trval na svém Stanjura a vysvětloval, jak mnohé firmy byly dotacemi podpořeny. „Je fér, abychom si část vzali zpátky formou daní. Pro právnické osoby jsme také snížili odpisy,“ poukázal dále Stanjura.

„Myslím si, že porušili slib flagrantně. Mohu ukázat všechny billboardy: Spolu nezvýší daně, s tím já naprosto souhlasím. Jenže opak se stal pravdou, daně se zvyšují jak na drátku, je to fabrika na zvyšování daní,“ poukazoval však Fiala.

„Ne,“ kroutil hlavou Stanjura.

„Musíme šetřit na tom státu, ten je nabubřelý, nateklý. Rostou počty agend a úředníků. Vláda nemá žádnou koncepci do budoucna. Čekal jsem, že vláda přijde s nějakou koncepcí a začne škrtat na všech ministerstvech a úřadech,“ zmínil dále Fiala. A že schodek by mohl být spraven bez zvyšování daní. „Tato vláda nešetří u sebe. Vláda musí být příkladem občanům,“ prohlásil Fiala.

Stanjura však oponoval a neustále skákal Fialovi do řeči, že to není pravda.

„Snižování valorizace důchodů znamená, že nejste schopni bojovat s inflací,“ pokračoval v kritice Radim Fiala.

Dotační byznys

„Ten problém je v tom, že tady existuje nějaké evropské centrální plánování. Dotace jsou špatně, křiví trh. My bychom škrtali dotace, které jsou neinvestiční. Dotace, které jdou do dopravy nebo do energií bychom ponechali. Ale dotace na modlení a další nesmysly, ty bychom všechny poškrtali,“ podotkl dále Fiala, s čímž našel se Stanjurou shodu.

Minulý rok dostala firma Madeta dotaci. Proč mají firmy v zisku dostávat dotaci? „To si pozvěte šéfa Madety, neznám konkrétní příběh,“ poznamenal Fiala, zároveň se však zastával dotací pro zemědělce.

„Jsem obecně pro, abychom nepodporovali velké firmy. Každá dotace je na dluh. Opravdu si máme půjčit a dotovat ziskové firmy?“ nakladl otazník Stanjura.

DPH u potravin a nápojů

Obhajoval také zjednodušování sazeb DPH. „Jsme se rozhodli, že snížíme DPH o tři procentní body u všech potravin,“ připomněl Stanjura. Moderátorka však oponovala: „Vyjma nápojů.“

Načež Stanjura: „Nápoje opravdu nejsou potraviny. Debata o nápojích je poměrně komplikovaná v rámci vládní koalice. Kdyby takový ozdravný balíček dělala každá jedna strana, vypadá pokaždé jinak. Já budu hájit balíček jako celek. Přestože jsme do jednání vstupovali s jinými představami. V té debatě zaznívaly silné argumenty, nebo některé strany je silně hájily, jak danit slazené nápoje,“ dodal Stanjura. Voda jako taková ale podle něj podléhá snížené sazbě.

„V tom konceptu, ve kterém jste to udělali, je to úplný nesmysl. Nikdo nevyhraje. Ani občan, kterému se nic nezlevní, vše se zdraží," řekl Fiala, který by byl pro dvě sazby, ale ne v takovéto podobě. „To, co jste udělali, občan na tom bude hůř, stát na tom bude hůř. Všichni na tom budou hůř,“ sdělil Fiala.

Stanjura však oponoval, že to tak nebude. A ptal se Fialy na jeho koncept. – „V této složité situaci bych nechal 10, 15 a 21 %. Nechal bych to tak, protože si na to lidé zvykli. Ano, máme potraviny nejdražší v Evropě – takže pojďme z 15 na 10 %,“ dodal Fiala.

„Pokud někomu zvyšujete daně, tak je nějaká skupina naštvaná,“ reagoval pak Stanjura na rozčarování hospodských ohledně zvýšení DPH u točeného piva. A co víno? „Ta dohoda všech koaličních stran je, že daň na tiché vino se zavádět nebude," sdělil Stanjura.

Fiala v tomto vyjádřil souhlas. „S ochranou vinařů souhlasím. Ale co se týče pivařů, tam je problém," podotkl Radim Fiala.

Jednání o balíčcích

Do Poslanecké sněmovny půjdou dva balíčky – ozdravný balíček a důchodová reforma. Jak chce zabránit rebeliím?

„To je věc pro každého předsedu poslaneckého klubu, aby hledal jednotu a jednotný přístup, zejména u důležitých návrhů zákona. My tu debatu máme za sebou, vnímáme to jako krok, který jsme museli udělat. Je to kompromis. Rebelie nečekám,“ řekl Stanjura.

„Bereme to jako těžký problém pro občany České republiky. Je to zvyšování daní, je to selhání této vlády. Škrty jsou nedostatečné, nejsou plošné. Budeme obstruovat, nepustíme to jenom tak,“ sdělil Fiala.

