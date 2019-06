Říkat někomu, že je hloupá, paní Černochová... Klaus ml. vrátil urážku jako bumerang

Sněmovní jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD se protahuje, zhruba půl hodiny po půlnoci dnešní ve Sněmovně znovu promluvil poslanec Václav Klaus mladší. „Je to fraška, co se tu odehrává do tří do rána,“ předeslal. A i když vyjádřil nesouhlas se sociální politikou ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), zastal se jí jako ženy a odsoudil urážky, kterými vůči ní dnes ve Sněmovně poslankyně Jana Černochová (ODS) nešetřila.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ČSSD) kritizovala poslance za přístup k důchodové reformě. „Třicet let se tady žádná důchodová reforma neudělala. Neumíme ji udělat,“ řekla na jednání. „Pokud jsou pro vás důchody skutečnou prioritou, pojďme se o nich bavit,“ dodala. Shodu chce probrat nejdříve v rámci koalice, a poté s každým, kdo o ní bude ochoten jednat.

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 14009 lidí

Její slova hnula žlučí Janě Černochové (ODS). „Během vystoupení paní ministryně jsem měla možnost sledovat přítomné sociální demokraty a musím říct, že mi jich bylo líto. Protože byli menší, ještě menší, až byli úplně nejmenší, že kdyby mohli zalézt pod ten stůl, tak to udělali,“ reagovala na vystoupení Maláčové Černochová.

A ještě přiostřila. „Paní ministryně je vrcholem arogance. A nejenže je arogantní, ona je i hloupá,“ nebrala si servítky Černochová, načež se z některých řad poslanců začalo ozývat nesouhlasné hučení.

„Tady říkat někomu, že je hloupá, tak jako pedagog bych si nebyl tak jistý v kramflecích, paní poslankyně Černochová, v porovnávání chytrosti těchto dvou dam,“ zastal se Klaus mladší do jisté míry ministryně Maláčové, čímž některé z poslanců, dle hlasité odezvy, velmi pobavil.

Reagoval pak i na Jana Bartoška (KDU-ČSL), který se chvíli před ním také obul do ČSSD. „Tak my tady řešíme střet zájmů premiéra a sociální demokracie nastoupí a prsama odvrátí útok, který jde na premiéra,” hřímal u pultíku s výraznou gestikulací.

I jeho vystoupení vnímal Klaus mladší jako značně nevhodné „Pane Bartošku, takové ty vtipy ze sedmé třídy, ohánění se prsy a uhihňávání se u toho, bylo také velmi nedůstojné,“ řekl jasně svůj názor Klaus junior.

Klaus mladší vystoupil ještě znovu ve 2:15 ráno, kdy se konečně dostal k debatě o nedůvěře vládě. Připomněl, že když tato vláda vznikla, neměla jeho důvěru. Zopakoval hlavní programové pilíře svého hnutí Trikolóra: Bohatství vzniká z práce, nikoliv z dotací a dávek. „Tady musím říct, že sociální politika vlády je taková vpravdě venezuelská, jak říká vox populi, a dotace bují,“ pravil.

„Vláda jede na dotačním mezkovi, který běží čert ví kam, občas okolo státního zastupitelství, občas jinudy. Vláda zvyšuje daně, jedna věc za druhou. Buzeruje také tlumočníky, směnárníky, kdekoho, čili ne,“ doplnil.

Zmínil pak druhý pilíř jeho nového hnutí: Braňme normální svět. „Tady když si vezmu školství, s plošnou inkluzí se nestalo nic, až na pár kosmetických úprav,“ všímá si Klaus mladší.

Jako naprosto devastační označil reformu financování regionálního školství. „Nechali jste si vnutit sociálnědemokratickou agendu, stojí to desítky miliard, ke kantorům se to dostane ve velmi omezené míře, respektive je to nástroj na zvýšení počtu učitelů a na sanaci poloprázdných škol,“ míní Klaus mladší.

Na chvíli se zastavil také v oblasti ekologie. Uvedl, že ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) s pomoci Miroslava Kalouska (TOP 09) prosadil zákon proti lidem žijících v národních parcích. „A pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch? To tu několikrát probíhalo, vše proti kouření, tučným jídlům, alkoholu, vodácí a tak dále... to jsme se tu bavili dlouhé týdny,“ mávl rukou.

„Takový ten politický homosexualismus přinesla vaše paní poslankyně (Radka) Maxová (ANO), kterou jste teď uklidili do Bruselu, protože drtivá většina normálních homosexuálů nic takového nepožaduje a ten zákon je zamrazen,“ řekl s tím, že všechny genderové audity a další podobné věci vesele bují dál republikou, což nepodporuje.

Jako třetí pilíř hnutí Trikolóra pak zmínil, že „žijeme v České republice“. „Vy hlasujete pro všechna EU nařízení jako o život – GDPR, evropský zatykač, a pak se hrozně divíte, když vám přijde evropský audit,“ konstatoval.

Nelibě se vyjádřil I k bagatelizování válečných zločinů na Ukrajině ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem (ČSSD). „Celkově přispíváte k oslabování suverenity České republiky,“ vyjmenoval hlavní důvody, proč vládu nechce podpořit.

Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 6% 3 až 5 procent 6% 5 až 7 procent 5% 7 až 10 procent 13% Nad 10 procent 70% hlasovalo: 17227 lidí

Zmínil ještě jednu rovinu, tu emoční. „Podle mě, vy už nemáte moc sílu vládnout. Máte silné Česko, tu čepici, ten marketing je bez ironie vynikající, to obdivují, ale víceméně jenom vykrýváte nějaké útoky, přisypáváte na dluh voličským skupinám a necháte se šikanovat sociální demokracií,“ řekl směrem k poslancům hnutí ANO s tím, že současná vláda je vláda sociálnědemokratická.

„Proto prostě dnes hnutí Trikolóra nemůže vyslovit vládě důvěru ale naopak vyslovit nedůvěru,“ shrnul Klaus mladší.

Zmínil i masové protivládní demonstrace. Není to celé podle něj souboj Andreje Babiše a uvědomělých občanů, je tu prý i nemalá skupina lidí, která vládu nepodporuje a přitom je velice odtažitá ke „krvelačnému třeštění a transparentům vyzývajícím ke znárodňování“.

„Pak je tu ještě morální aspekt, který bych rád zdůraznil: Jestli je někdo zloděj, o tom rozhoduje v České republice soud,“ řekl závěrem s tím, že dokud soud nerozhodne, měli by se slušní lidé v této oblasti vyvarovat útoků, jelikož právě tomu se říká demokracie. „Jeslti vláda dává demisi, to rozhoduje většina v Poslanecké sněmovně, a nikoliv ulice, tomu se zase říká zastupitelská demokracie,“ připomněl Klaus mladší principy, které by rád, kdyby demokraticky hájili, ač je někomu někdo extrémně nesympatický či politickým soupeřem.

Slušný člověk má většinou pozitivní cíle, napříkald chce lepší vládu, pokračoval Klaus mladší. „A už jí tady máte – Hamáček, Okamura, Výborný, Fiala, už to sem neseme,“ podotkl ironicky s tím, že fakticky nic takového nemají a ani nechtějí. „Nebo je druhá možnost: Chceme předčasné volby. To je asi další nějaké pozitivní řešení, spousta politických stran se tu už ale děsí, že někteří voliči by došli k tomu, že STAN patří do kempu nebo do přírody, a nikoli do Parlamentu,“ vtipkoval.

„Takže se tu budete akorát slučovat do bezvědomí, ale v jádru děláte akorát užitečné idioty pirátům, kteří to s potěšením sledují,“ uzavřel poslanec Václav Klaus mladší.



