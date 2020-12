Ringo Čech se neudržel: Idioty pochytat a proočkovat! Odepřel jsi prevenci, blbe, zaplať si léčbu!

„Společnost a vláda má zodpovědnost za všechny. I za idioty. Ti chytří si to nechaj dát a ty idioty pochytáme a proočkujeme, protože se o ně staráme! Oni nevědí! Tak to musíme vědět my! Politik má zodpovědnost i za blbce,“ rozohnil se v Press klubu Frekvence 1 bývalý poslanec, textař a hudebník František Ringo Čech. „Jenom idiot odporuje očkování! To je nesmysl nenechat se očkovat! Já bych odpírače evidoval, a když to na ně dolehne, tak si zaplatí celé léčení sami,“ dodal. A pak zadal úkol pro Bezpečnostní informační službu (BIS).

„Já jsem pandemii nevnímal pouze jako ukázněný občan, čili když jsem někam nesměl, tak jsem tam nešel. Když jsme nespěli chodit ven, tak jsem nechodil ven, jinak – já se věnuju pouze práci a svojí rodině. Tyhle věci neprožívám. Dívám se na zprávy jen výjimečně, protože nechci dostat infarkt. Takže prostě se tomu vyhýbám. Nezapomeňte, že já jako exposlanec něco vím a umím číst nejen mezi řádky, ale umím i odhadnout úmysly. A to je úplně zbytečný, abych se ve svých 77 rozčiloval nad idiotama,“ započal Ringo Čech pořádně zostra.



Pandemie se dle něho nedá zvládnout; nezvládla ji žádná vláda na světě.

„Máme vakcínu, ale tu vakcínu nebudou distribuovat všeobecní lékaři, kterých je 7 tisíc. To znamená, že ti lékaři, kteří očkují chřipku a všechno možný, tak najednou očkovat nebudou. Nejspíš budou očkovací centra, z nichž hodně bezpochyby patří panu profesoru Prymulovi. To je první podezření.

Druhý je ten směšný důvod. Ona se skladuje při osmdesáti stupních v mínusu. Ale nebudou vám píchat led! Ona se musí rozmrazit! Teprve když se rozmrazí, tak ji dostanete do tělíčka. Ale to bohužel nemohou dělat všeobecní lékaři. Až ve druhé vlně. A v té to nevadí, to rozmrazování. To je evidentní levá, tohle,“ zmínil Ringo Čech, jak se má umět číst mezi řádky.



„Rozdělej si to ministerští úředníci, budou to dostávat přednostně prominenti, horních sto tisíc, budou to dostávat zdraví čtyřicátníci, kterým není vůbec nic, ale pro jistotu si to nechaj píchnout – a my, stařečkové a stařenky, budeme čekat do konce ledna, než to uvolní těm všeobecným lékařům, když už ovšem potom to zmrazení nebude platit,“ kritizuje bývalý poslanec. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Ringo Čech by též byl rád, aby lidé, kteří dostanou koronavirus a odmítnou očkování, museli uhradit náklady za svou léčbu, jelikož podcenili prevenci. „Odepřel jsi prevenci, blbe!“ vzkázal lidem, kteří odmítnou nechat se očkovat.



Pokračoval, že na internetu je prý zneužíváno jeho jméno – a že musel kvůli tomu volat i politikovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, že to, co se předkládá za Čechovy výroky o něm, ve skutečnosti nikdy nepronesl. Ringo Čech by proto zaúkoloval kontrarozvědku. BIS by dle něho měla najít iniciátora. „Na Facebooku je falešný Ringo Čech už deset let, píše blbosti a balí na mě holky. Nikdo ho není schopnej zlikvidovat,“ postěžoval si.



Když Ringo Čech vstupoval do politiky, tak byl dle svých slov plný snah něco změnit. Jenže zjistil, že to nakonec nikoho nezajímalo, jeho největší čin tak prý byl, že jako jediný poslanec hlasoval pro zákaz kočování. „My jsme dělali takový blbosti, že jsme třeba rušili zákon z první republiky, aby cikáni nemohli jezdit s těma vozama. Poslanci to uvolnili, aby mohli jezdit. Já jsem vystoupil radikálně proti,“ načrtl svůj úspěch.

Pak nastínil i další zkušenosti a vše uťal: „Jak dlouho byste to vydržel, takovouhle politickou práci?“ Ing. Aleksandra Udženija ODS



Schvalování rozpočtu Ringo Čech nesledoval, jelikož se stejně „brzo rozplyne v neznámých kapsách“. Místo toho se koukl na „pohlednou ženskou z radnice“, zastupitelku Prahy za ODS Alexandru Udženiju. Ocenil, že „mluvila dobře“. „Obula se do Pirátů a najednou jsem se dozvěděl od významné představitelky Magistrátu, jak se chovají Piráti. Zaměstnávají své kamarády, hrabou peníze a všechny veškerý úmysly, že to bude jinak, jsou vniveč!“ vylíčil. Prý i svým vnukům Ringo Čech říkal: „Nevolte je, blbouni!“



Závěrem pak dal radu od hudebníka Ivana Mládka, jak se zbavit covidu. „Víš, jak se zbavit covidu? Vypni televizi,“ dozvěděl se Ringo Čech od Mládka.



A v otázce, zda bude prezident Miloš Zeman vetovat státní rozpočet, má již Ringo Čech také jasno. „Jestliže si bude myslet, že by to měl vetovat, tak to vetovat bude, i kdyby všichni, včetně Udženije, se stavěli na hlavu. Takový má být prezident. Není sluha nikoho,“ uzavřel.

Zeman avizoval, že rozpočet podepíše.

