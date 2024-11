Ringo Čech si stěžoval na malý důchod. Ministr STAN ho chtěl setřít Antichartou

„Z důchodu bych nevyžil. Stačí tak akorát na tramvaj,“ řekl František Ringo Čech o výši svého důchodu v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. Zároveň však dodal, že na důchodu naštěstí není finančně závislý.

Na slova Ringo Čecha následně reagoval ministr průmyslu a obchodu, Lukáš Vlček (STAN), který využil příležitosti k veřejnému apelu na mladou generaci. „Nejen, že nepodepsal Antichartu, ale očividně ani žádný produkt na zajištění na stáří. Doporučení pro mladou generaci. Nebuďte jako Ringo, myslete na svoji budoucnost,“ vyzval Vlček svými slovy mladé lidi, aby se včas staraly o své finanční zabezpečení na důchod a nepodceňovaly význam spoření či investic pro zajištění kvalitního života ve stáří.

Nejen, že nepodepsal Antichartu, ale očividně ani žádný produkt na zajištění na stáří. ?? Doporučení pro mladou generaci. Nebuďte jako Ringo, myslete na svoji budoucnost. ?? pic.twitter.com/eGKUgBcwfD — Lukáš Vlček ???? (@MinistrVlcek) November 10, 2024

Ministrova reakce však vyvolala kritiku na sociálních sítích. Facebookový glosátor Václav Řehák ji považuje za zbytečně osobní útok na Ringo Čecha, zejména zmínku o Antichartě, která s tématem finančního zabezpečení nijak nesouvisí.

Glosátor Vlčkovi musel ve svém vyjádření na síti vysvětlit, že František Ringo Čech v rozhovoru na CNN Prima NEWS nevyjadřoval stížnost na nízký důchod, ale pouze konstatoval, že by z něj nedokázal vyžít, pokud by neměl dostatečně zajištěné finance. „Peněz má dost a dost,“ konstatoval.

„Jenže se našel chytrák ministr Vlček, který mu nejen začal vyčítat, že neinvestoval do nějakých fondů – to by vážně, pokud má člověk peníze, udělal jen DEBIL – ale dokonce mu vyčítá, že nepodepsal Antichartu,“ pohoršoval se uživatel Faceboku.

Podle Řeháka je tato situace ukázkou nekompetence ministra Vlčka a zrcadlí celkový stav vlády vedené Petrem Fialou. Vlčka označuje za horšího ministra, než byl jeho předchůdce Jozef Síkela a ironizuje jeho vystupování jako "vtipného kuliferdu".

„Je dost tragické, že místo závětrného neschopáka Síkely, přišel někdo ještě horší! No nic, tohle je také vizitka Pětikoaliční vlády Petra Fialy. Tohle padá na jeho hlavu,“ napsal uživatel Řehák.

Venda Řehák k celé situaci dále poznamenal, že rada ministra Vlčka, aby mladí lidé investovali do „produktů na zajištění stáří,“ je zcela zavádějící a neefektivní. Řehák zdůraznil, že pokud by se mladí lidé řídili tímto doporučením, skončili by podle jeho slov s „kulovým“, protože důchodové fondy podle něj nejsou spolehlivým způsobem, jak si zajistit kvalitní život ve stáří.

Řehák zároveň poukázal na to, že František Ringo Čech je zjevně důkazem, že zajištění na stáří lze dosáhnout jinými způsoby, než investicemi do důchodových fondů. „Protože Ringo Čech se evidentně na stáří zajistil dobře, když NEINVESTOVAL do duchových fondů. Z důchodových fondů se na stáří zajistit NELZE! To ale neřekne žádný politik, ani žádný bankéř, který je propaguje,“ uvedl.

