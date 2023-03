Rodiče nemají na obědy dětí. A ve Sněmovně polévka za 15, smažák za 109... Babiš v zuřivosti zveřejnil vše

reklama

Andrej Babiš (ANO) Sněmovně vyčinil za stále stoupající platy ústavních činitelů, zatímco důchody kulhají. „Když jde o důchodce, porušování zákona pětikoalicí nevadí,“ usoudil naštvaně u pultíku. „Když berete důchodcům, měli jste vzít i sami sobě,“ vzkázal ale poslancům.

Už jen kvůli nízkým cenám v kantýně ve Sněmovně si Babiš myslí, že politici zvyšovat plat rozhodně nepotřebují. Občané si podle něj zaslouží znát pravdu o tom, na kolik poslance vyjde oběd. Bramborová polévka s paprikou 12 korun, špenátová za 15, dokonce v ní bylo i vajíčko. Babiše to překvapilo. „Kolik stojí vajíčko? Sedm korun? Jak to můžou udělat za 15 korun? Není to ztrátové?“ divil se. „Jakým právem my tady máme levnější jídlo?“ domáhal se odpovědi a pokračoval výčtem cen. Vepřový řízek s brambory 95 korun, čočková polévka s klobásou 16 korun, smažák za 109 korun.

Vystoupení Andreje Babiše ve Sněmovně

Mezi výčtem připomněl poslancům příběh žáka první třídy základní školy na Náchodsku, který při vyučování omdlel hlady. Takový případ podle něj není ojedinělý – rodičů, kteří zkrátka nemají prostředky na to, aby svým dětem zaplatili školní obědy, stále přibývá. Za zdroj svých informací uvádí neziskovou organizaci Women for women, která ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dětem ze sociálně slabých rodin obědy platí. Tento školní rok pomáhá více než 14 tisícům dětí, a ještě jich přibyde. Vedoucí školních jídelen si navíc i stěžují, že děti nejsou zvyklé jíst a že porce jsou pro ně až moc velké. „No to je jak v Africe, tady,“ zlobí se nevěřícně.

A mezitím v poslanecké kantýně – hovězí vývar s játrovou rýží 25, vepřová plec na houbách 77 korun. Podle Babiše by bylo fér, aby šla Sněmovna příkladem, aby platy byly zmraženy a ceny v kantýně zveřejněny. „Tady jsme zveřejnili lidem, za kolik my tady jíme při těch statisícových platech. Děkuji za pozornost,“ uzavřel svou řeč.

Vládní pětikoalice ale odmítla projednávat návrh opozičního hnutí ANO na zmrazení platů politiků na pět let.



„Vláda rozjela asociální politiku, chce teď důchodce připravit o 1000 korun každý měsíc na penzích,“ prohlásil Babiš. Vypočítal, že s ohledem na zvýšení platů ústavních činitelů dostane jako řadový poslanec od června do konce roku o 96.000 korun navíc, zatímco důchodci v průměru o 7000 korun přijdou. „Je nemorální, aby v době, kdy se lidem snižuje koupěschopnost, se jedné skupině zvyšovaly platy,“ řekl předseda ANO. Vládu viní z toho, že „nechává inflaci zcela volný průběh“, „šetří na lidech“ a „rekordně zadlužuje zemi“. Babiš si postěžoval, že ostatní zákonodárci mohou podnikat, zatímco on musel jako premiér převést holding Agrofert do svěřenských fondů.

Projednávání návrhu ANO podpořil předseda dalšího opozičního hnutí, SPD, Tomio Okamura. Poukázal na to, že koalice nepřipustila ani projednávání obdobného návrhu SPD zmrazit platy politiků na čtyři roky. Pro schválení programu schůze podle sněmovního záznamu hlasovalo 70 ze 140 přítomných poslanců opozice a Michael Rataj z klubu Starostů, ostatní poslanci vládních stran se hlasování zdrželi.

Babiš připomenul, že průměrný plat loni vzrostl na 43.350 korun měsíčně, avšak reálné mzdy klesly o 7,5 procentního bodu. Vrcholným politikům, soudcům a státním zástupcům vzrostly meziročně platy zhruba o 12,7 procenta. Plat řadového poslance a senátora se zvýšil o 11.600 Kč na 102.400 korun měsíčně. Prezident pobírá 341.200 korun, o 38.500 Kč víc než dosud. Nejnižší měsíční hrubý plat soudce překročil 100.000 korun a nejnižší plat státního zástupce přesáhl 90.000 korun. Politikům a soudcům se zvedly rovněž náhrady. Babiš příjem řadového zákonodárce propočítal na zhruba 155.000 korun měsíčně.

Platy ústavních činitelů se podle platného zákona od loňského roku odvíjejí od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v celém hospodářství. Do té doby obecně závisely na platech v nepodnikatelské sféře. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy vždy za předminulý rok a koeficientu 2,5.

