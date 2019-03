Rodičovský příspěvek? Maxová v ČT přiznala: Ať vybereme jakoukoliv variantu, vždycky bude nějaká skupina nespokojená

Komu zvýšit rodičovský příspěvek? Jaký je postoj hnutí ANO k zavedení manželství homosexuálních párů? Na to a mnohé další odpověděla předsedkyně sněmovního sociálního výboru za hnutí ANO Radka Maxová v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Českého rozhlasu.

„Je potřeba říci, že byla nějaká dohoda. Ta dohoda zatím není plněna. A my jsme garantovali zaměstnavatelům, že když začne platit karenční doba, začne platit e-neschopenka,“ rozhovořila se úvodem Maxová o změnách ohledně karenční doby. Velmi zkritizovala ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD), která podle ní nedělá maximum, aby se vše stihlo od 1. července 2019.

„Neplní se slib, který byl dán zaměstnavatelům. My jsme na to upozorňovali už na jednání výboru pro sociální politiku. Paní ministryně se vyhýbala jednání,“ zmínila Maxová a kritizovala resort za to, že e-neschopenka nezačne platit včas.

„Je pro mě zásadní, když se poslanci s někým na něčem dohodnou a platí to. Nemám ráda, když se někdo na něčem dohodne a pak je za minutu něco jinak,“ sdělila Maxová a moderátor jí vpálil otázku na rodičovský příspěvek. „Co se stalo, že dohoda ohledně rodičovského příspěvku spadla pod stůl a došlo ke změně s termínem dětí narozených po 1. 1. 2020?“ zeptal se jí. „V programovém prohlášení není datum,“ oponovala Maxová. „Budeme se nyní bavit o určitých variantách,“ sdělila Maxová, že je možné, že dojde opět ke změnám. „Termín je definitivní, budeme jen řešit, pro koho to bude,“ sdělila Maxová následně na otázku moderátora. „Ať vybereme jakoukoliv z variant, které jsou teď na stole, myslím si, že bude nějaká skupina nespokojená,“ dodala.

„Byla bych celkově pro nějaké navázání dětských skupin i pro střídání rodičů na rodičovské dovolené. Rodiče volají po skloubení rodinného a pracovního života... rodičovská je jeden ze segmentů, který může zvýšit porodnost, ale nemyslím si, že to u mladých lidí způsobí, že začnou okamžitě plodit děti,“ sdělila Maxová, podle níž rodiče volají například po tom, kam dát děti do kroužků, po částečných úvazcích a dalších věcech.

Závěrem se Maxová vyjádřila k manželství osob stejného pohlaví. „Vnímáme, že jsme měli tři tábory – tábor novely občanského zákoníku manželství pro všechny, tábor změny ústavy a manželství muž a žena a tábor pana Nachera, jenž chystal kompromisní variantu. Klub ANO nemá závazné hlasování, většinově se přikláníme k tomu, aby se téma občanského zákoníku pustilo na jednání do výborů,“ poznamenala Maxová, jež je autorkou onoho návrhu, s nímž například nesouhlasí předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Chápu, že je z Moravy a že je tato oblast konzervativní. Ale já se v dané oblasti pohybuji daleko hlouběji. Myslím si, že usoudil, že se o tom má mluvit. Pan předseda Babiš je pro moji změnu,“ dodala Maxová se slovy, že naše společnost je na tuto změnu připravena.

„Vnímám i druhý tábor, který straší hororovými sci-fi scénáři. A když se zeptáte mladých lidí, tak oni v tom nevidí problém. Jestliže se v tom registrovaném páru rozejdou, nemá dítě právo například na výživné. To jsou všechno věci, které se musejí brát v kontextu,“ sdělila Maxová ke konci pořadu.

Ing. Radka Maxová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sehnalova ODA jde do evropských voleb spolu se Soukromníky a Nezávislými Liany Janáčkové Adamec (ODS): Z návrhu vypadl alternativní pohon na propan butan ODS: Ministři se o návrhy hádají jak na tureckém trhu Zlín: Poslední etapa rekonstrukce - Česká bude od dubna z horní části uzavřena

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef