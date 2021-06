Roman Joch: Změny pohlaví? Lidé se na to budou dívat jako my na upalování čarodějnic

Konzervativní pedagog a publicista Roman Joch se domnívá, že by na univerzitách v USA měl kvůli svým názorům zakázáno učit. „Na západě probíhá něco jako kulturní revoluce. Zfanatizovaná mládež se stydí za dějiny vlastní civilizace. Chce symbolicky gilotinovat sochy postav našich dějin, protože měli nějaké morální škraloupy, oni si o sobě myslí, že nemají žádné morální škraloupy, to je dětinské přesvědčení,“ myslí si Joch. Prý však jde o momentální šílenství, které pomine. „Časem se budou lidé na tu otázku transgenderu, že si měníme pohlaví, dívat jako na nějaké poblouznění smyslů této doby, jako my se díváme jako na nějaké šílenství davové na upalování čarodějnic kdysi dávno,“ dodává. Došlo však i na Trumpa, Putina či Bidena.

Ředitel Občanského institutu Roman Joch byl hostem Interview Martina Kováře. Kovář na úvod poznamenal, že ví, jak jeho host napsal, že nepotřebuje nic měnit na tom, co o summitu Biden – Putin napsal ještě před samotným začátkem schůzky. „Já to četl a je to pravda. Přesto bych tě poprosil o zhodnocení pro naše posluchače. O čem ta Ženeva byla, co přinesla, jak komu?“ chtěl vědět moderátor.

„Nepřinesla prakticky nic závažného, dramatického. Ona dohoda o tom, že se velvyslanci vrátí na svá místa byla dopředu domluvena diplomaty, ale celkově ten můj článek byl skeptický vůči samotnému summitu, protože si myslím, že více pomohl Putinovi než Bidenovi. Putin je vladař, který je velice tvrdý, je drsný a tímto summitem ukáže svým lidem, ale i celému světu: ‚Podívejte, já jsem jeden ze tří nejdůležitějších mužů planety. Se mnou se chtěl setkat dokonce i americký prezident, který je v úřadu pouhých pět měsíců, já jsem až tak důležitý.‘ Zatímco Bidenovi ani doma ani ve světě tato schůzka nic zvláštního nepřinesla,“ myslí si Joch.

Celý rozhovor ZDE:

Joe Biden stál o tu schůzku proto, že se jedná o jakousi mánii amerických prezidentů. „Každý z nich se na začátku svého prvního volebního období potkal s Putinem,“ domnívá se český představitel konzervatismu. „Oni si myslí, že jim to přináší nějaké mezinárodní postavení, ale nepřináší. Oni ho mají stejně dost veliké, ale to přináší určitý vzestup mezinárodní prestiže té druhé straně, v tomto případě Putinovi,“ dodal Joch.

Kovář poznamenal, že zatímco pomalu začíná probíhat nová studená válka mezi USA a Čínou, tak Biden takto Rusko legitimizoval. „Dokonce Putin by si mohl začít hrát časem na jakéhosi arbitra americko-čínského sporu. Zatím je spíš vstřícnější vůči Číně, ale myslím si, že na konec své politické kariéry, která ještě bude dlouhá, žádné omezení volebních období teď už nebude, se nakonec bude pasovat do role arbitra toho starého moudrého státníka,“ pousmál se Joch.

Následně přešla řeč na euroatlantické vztahy. Joch se domnívá, že na rozdíl od Trumpa, bude rétorika současného prezidenta podstatně mírnější. „Evropané budou na venek projevovat nadšení, že Amerika má opět komunikativního, internacionalistického prezidenta, který chce multilaterálně spolupracovat, ale praktická politika se zase až tak nezmění. Jenom si všimněme, že Německo, které hodně mluví o evropské jednotě, o sankcích vůči Rusku, se rozhodlo vzdor vůči pozici jak bývalé Trumpovy americké vlády, tak začátku Bidenovy vlády a vzdor odporu třeba Polska, velice důležité země, dostavět ten plynovod Nord Stream 2 na dně Baltického moře z Ruska do Německa, který je výhodný pro Rusko a Německo. Rusko bude mít zdroj německých peněz a Německo bude mít ruský plyn, čímž se zvýší jeho energetická závislost na Rusku, ale zároveň je to extrémně nevýhodné pro ty tranzitní země mezi Ruskem a Německem, především pro Ukrajinu a Polsko. Nám je to celkem jedno, protože my jsme napojeni na Německo, takže my ten plyn stejně dostaneme. Takže vzdor všem řečem o evropské jednotě, Německo když si něco vyhodnotí jako svůj ekonomický zájem, tak je extrémně unilateralistické. V praxi, ne v rétorice, je víc unilateralistické, než byl rétoricky kdysi Trump,“ pověděl Joch svůj názor.

Třetím tématem k diskusi byl spor mezi USA a Čínou. Zde prý Biden navazuje na kurz Trumpa. „Za Trumpa se změnil přístup obou stran, jak republikánů, tak demokratů k Číně. Od roku 1989, od masakru na Náměstí nebeského klidu existoval konsenzus všech amerických prezidentských administrativ, že Čínu je nutné vtahovat do mezinárodního systému, obchodovat, režim se časem, když ne přímo demokratizuje, tak nejdřív liberalizuje, bude mírnější, nebude tak represivní a časem bude možná i nějaká ta omezená demokracie,“ popsal Joch a dodal, že za současného čínského prezidenta je ten trend naopak opačný a z autoritářského režimu se Čína pomalu vrací zpět k totalitě.

Jocha současná politická situace ve Spojených státech nepřekvapila, neboť ta stále zůstává rozdělená. „Odchod Trumpa z prezidentského úřadu nezměnil nic na tom rozdělení, mezi demokraty a republikány je silný politický spor,“ podotkl konzervativní publicista. V Evropě prý podobně rozdělené země nejsou. Demokraté prý mají velmi křehké většiny v obou komorách Kongresu a v dalších volbách je mohou lehce ztratit.

Dle Kováře je pro spoustu politických komentátorů překvapením, jakou podporu má mezi republikány Donald Trump. „Málokdo jde z republikánů otevřeně proti Trumpovi. Když jde, tak končí politicky. U řadových voličů je Trump stále oblíbený, takže řekl bych, že silní antitrumpisté jsou marginalizovaní ve straně, pak je tam malá skupinka nadšených trumpistů no a pak je tam ta většina, která říká, že není dobré Trumpa naštvat: ‚Musíme s ním vycházet, zatím je pro nás spíše přínosem, protože mobilizuje své věrné voliče, ale byla by škoda, kdyby byl tím příštím prezidentským kandidátem republikánů, protože bychom mohli znova prohrát.‘ To znamená některé prvky trumpismu ano, ale teď už s někým jiným, mladším, kdo se nedopustí některých těch největších věcí, z kterých lidem vstávají vlasy, jako se dopouštěl Trump,“ popsal Joch americkou politickou scénu.

„Na jihu Spojených států je teď podle mě velmi složitá situace kvůli migrantům, kteří se valí do Ameriky. Viceprezidentka Kamala Harisová byla v Guatemale a tam řekla imigrantům teď už tu legendární: ‚Don't come to us‘, nechoďte k nám, a to vzbudilo u té levice demokratické velice negativní ohlas. Teď spekuluji a ptám se tebe, který toho o Americe tolik ví, byla to instrukce od prezidenta, který to nechtěl říct sám, který ví, že kdyby prosazoval neomezenou migraci, že by to demokraty mohlo stát za tři a půl roku Bílý dům?“ zeptal se Kovář.

„Myslím, že Joe Biden, ať už na základě vlastního nápadu nebo doporučení někoho, kdo v jeho kabinetu nemá rád viceprezidentku, se rozhodl tu nejošklivější kauzu politickou, na které nejde nic získat, ale mnohé ztratit, hodit na viceprezidentku, protože přesně, když zaujme protiimigrační politiku, naštve radikální levé křídlo Demokratické strany, když ne, tak naštve všechny ostatní Američany,“ odpověděl Joch.

Na závěr Joch pověděl, jak se mu žije jako konzervativci v České republice. Obecně ve střední Evropě to je prý dobré, dokonce někde jsou konzervativní politici u moci. „Svoboda slova, svoboda projevu, například v české společnosti je celkem rozsáhlá. Hůře by se mi žilo na západ od našich hranic, v západní Evropě, na univerzitách západních by to bylo mnohem těžší, ale i mediálně by to bylo těžší. Na amerických univerzitách, kromě těch několika soukromých, pravicových, bych nemohl učit. Stačí říci, že nezáleží jenom na životech černých lidí, samozřejmě že i na jejich životech záleží, ale i na životech lidí bílých, mexického původu nebo východoasijského původu záleží, tak za tuto větu bych letěl a označili by mě za rasistu,“ zabědoval si Joch.

„Na západě probíhá něco jako kulturní revoluce. Mládež zfanatizovaná se stydí za dějiny vlastní civilizace. Chce symbolicky gilotinovat sochy postav našich dějin, protože měli nějaké morální škraloupy, oni si o sobě myslí, že nemají žádné morální škraloupy, to je dětinské přesvědčení, no a zároveň tady nastávají věci, s kterými nikdo nikdy neexperimentoval, jako představa, že si můžeme volit své pohlaví. To znamená podstoupit hormonální léčbu, pak se chirurgicky nechat změnit a že věc pohlaví není něco, s čím se narodíme, ale něco, co si jako lusknutím prstu vyberu. To je myslím si úplné novum v dějinách lidstva,“ pověděl publicista.

Na závěr dostal otázku, zda nemá strach o to, co čeká jeho děti. „Myslím si, že toto je takové momentální šílenství, které pomine. Možná napáchá velké škody, nemyslím si ani tak na lidských obětech, spíše psychologické škody napáchá. Časem se budou lidé na tu otázku transgenderu, že si měníme pohlaví, dívat jako na nějaké poblouznění smyslů této doby, jako my se díváme jako na nějaké šílenství davové na upalování čarodějnic kdysi dávno,“ je přesvědčen Roman Joch.

