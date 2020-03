Roušky? Podívejte se do Česka, jak to má fungovat, doporučují slavné americké noviny. A šíří se i VIDEO

reklama

O českém premiérovi Andreji Babišovi se psalo v souvislosti s pandemií koronaviru v americkém deníku The Washington Post. V článku se autor ze začátku táže, co budou historici považovat v budoucnu za největší chybu, která byla udělána během koronavirové pandemie. „Nesmyslný a nevědecký tlak na širokou veřejnost, aby se vyhnula nošení masek,“ zněla odpověď. Takové roušky, i vyrobené doma z trička, efektivně „narovnávají křivku“, tedy zabraňují prudkému nárůstu nakažených. „Měli bychom všichni nosit roušky, zakoupené nebo vyrobené svépomocí, kdykoliv jsme na veřejnosti,“ pokračoval článek dál.

Celý článek ZDE

Během největší krize HIV prý taky politici či jiné autority lidem neříkali, že mají používat kondomy. Nikdo prý nedoporučoval vyhýbat se bezpečnostním pásům v autech. Přesto se však najdou v globální pandemii koronaviru lidé, kteří odrazují Američany od používání ochrany dýchacích cest, tedy roušek a jiných ochranných pomůcek.

V reakci na nedostatek respirátorů N95, které potřebují zdravotničtí pracovníci, americký předseda chirurgů 29. února napsal, že masky „NEJSOU účinné při zabránění široké veřejnosti v nakažení # Coronavirus“, i přes významné vědecké důkazy o opaku. Ve Spojených státech to není jen problém: Dokonce i Světová zdravotnická organizace říká: „Masku musíte nosit, pouze pokud se staráte o osobu s podezřením na infekci 2019-nCoV.“

Anketa Obstála Evropská unie jako instituce v současné ,,koronakrizi"? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 11564 lidí

Avšak jsou dobré důvody věřit, proč domácí roušky pomáhají. Stačí se prý podívat na Hongkong, Mongolsko, Jižní Koreu či Tchaj-wan, tedy na země, kde je koronavirus pod kontrolou. Ačkoliv jsou tyto země blízko epicentra pandemie – Číny – a jsou na Čínu ekonomicky navázané, tak žádná z těchto zemí nemusela provést takovou karanténu, jaká byla v čínské provincii Wu-chan. Ve všech těchto zemích, které byly mimochodem tvrdě zasaženy epidemií SARS během let 2002 a 2003, je nošení roušek na veřejnosti zcela běžné, každý ji nosí.

George Gao, generální ředitel čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, uvedl: „Mnoho lidí trpí asymptomatickými nebo presymptomatickými infekcemi. Pokud nosí roušky, mohou zabránit kapénkám, které nesou virus, uniknout a infikovat ostatní.“ Zjištění, že roušky pomáhají, dosvědčují i jiné vědecké studie, ačkoliv to není stoprocentní ochrana před šířením koronaviru.

Mnoho autorit však doporučuje nošení roušek jen lidem se symptomy. To však nepomáhá u nemocí jako je covid-19, jelikož i člověk, který nevykazuje žádné příznaky této nové nemoci, tak pořád může být nakažlivý. Studie na Islandu, kde je velká protestovanost, zjistila, že asi polovina z těch, kteří byli testováni pozitivně na covid-19, jsou nesymptomatičtí, dle hlavního epidemiologa Islandu Thorolfura Gudnasona. Na začátku února varoval ředitel Národního ústavu pro alergické a infekční nemoci Anthony S. Fauci, že covid-19 se šíří i mezi lidmi bez příznaků. Pokud budeme všichni používat masky, lidé, kteří jsou nevědomky infikovaní koronavirem, by jej šířili méně.

Autor článku prý slyšel, že na Západě je rozšíření roušek nemožné z kulturních důvodů. Příběh České republiky však tuto teorii popírá. Influenceři na sociálních sítích začali s kampaněmi, jak vyrobit doma roušku, což se dostalo mezi celou veřejnost. Během tří dnů bylo dostatek roušek pro každého v zemi a většina lidí ji nosí.

Když nařízení vlády donutilo malý bar v Praze uzavřít, jeho majitel Štefan Olejár přeměnil Bar Behind the Curtain na továrnu na výrobu roušek. Zakoupil šicí stroje a denně vyrábí asi 400 bavlněných roušek. Bar zaměstnává 10 lidí, včetně řidiče, který distribuuje roušky přímo lidem, kteří nemohou opustit své domovy. Po celé zemi jsou v ulicích „stromy na roušky“, kde lidé zavěšují roušky, které vytvořili, aby si je mohli vzít jiní.

Nejdůležitější zprávou sdílenou v České republice bylo toto: „Má rouška chrání tebe; vaše maska chrání mě.“ Nošení roušek je nyní považováno za normální chování. Když někdo jde ven bez roušky, tak je na to pohlíženo jako na protispolečenské chování, které ohrožuje komunitu. Ve skutečnosti byla reakce společnosti tak silná, že vláda reagovala tím, že zakázala chodit na veřejnost bez roušky či jiného ochranného prostředku.

Fotogalerie: - Hladová okna

Psali jsme: Slavný Čech udeřil: Karanténa? Teď můžete pozorovat, kdo je kokot. Největší bojovníci za něčí práva a za menšiny řvou, že nemůžou chodit ven!

Andrej Babiš sdílel odkaz na tento článek na svém Twitteru. „Gratuluju autorům toho skvělého videa, co jsme všichni viděli a co jsem poslal většině premiérů a prezidentů Evropy a prezidentu Trumpovi,“ napsal.

Gratuluju autorům toho skvělého videa, co jsme všichni viděli a co jsem poslal většině premiérů a prezidentů Evropy a prezidentu Trumpovi. https://t.co/h0KG08YzQp — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 29, 2020

Tím narážel na video, které sdílel včera ráno. Sdílel ho na Twitteru v angličtině a bylo to určeno americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Vyzval ho, aby se zkusil inspirovat českou cestou, kdy se vlivem nošení běžné roušky, snížilo šíření koronaviru o 80 %. „Česká republika zavedla povinnost pro každého občana nosit roušku na veřejnosti. Prosím retweetujte to. Bůh ochraňuj Ameriku,“ zakončil Babiš příspěvek.

Mr. President @realDonaldTrump, try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America!https://t.co/BATFV8l3ob — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 29, 2020

Samotné video vysvětluje, čím se liší Česká republika od zbytku zemí. „Máme důležitou zprávu pro vás všechny, obzvlášť pokud žijete v zemi, která zrovna čelí pandemii koronaviru,“ začala mluvit dívka ve videu, Aneta Kernová, zpěvačka, režisérka, herečka a influencerka, a pokračovala: „Pandemie roste exponenciálně v mnoha zemích, ale Česká republika je jednou z mála zemí v Evropě, které dokázaly výrazně zpomalit šíření viru. V tomto videu vám povíme, co jsme udělali jinak, a hlavně bychom vám chtěli pomoct udělat to samé.“

„Následujeme sociální distancování a pravidlo zůstaň doma, ale to ostatní dělají taky. Také dodržujeme striktní hygienické postupy, ostatní to dělají též. Hlavním rozdílem však je to, že každý, kdo musí opustit domov, musí mít roušku, každý. Vím, možná vám řekli, že roušky vás neochrání, ale jsou studie, které prokazují, že i doma vyrobené roušky mohou být částečně ochranné. Částečně, jakákoliv ochrana je však dnes podstatná.

Teď však mnohem důležitější věc. Roušky zásadně předchází přenosu viru od tebe k ostatním, když kýcháš, kašleš, nebo i dýcháš. Mnoho lidí je nejvíce nakažlivých předtím, než se u nich projeví symptomy. Takže když oba máme roušku, tak já chráním tebe a ty chráníš mě a jsme oba v bezpečí,“ pověděla Kernová.

Anketa Vadí vám vládní nařízení, ať lidé během karantény nejezdí na chaty a chalupy? Vadí 9% Nevadí 91% hlasovalo: 22169 lidí

Následovaly projevy odborníků. „Na základě posledních údajů víme, že široké používání roušek v populaci je zásadní pro potlačení vypuknutí nákazy,“ prohlásil profesor Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze. „Na základě našich zkušeností může jednoduchá rouška vyrobená doma snížit šíření kapének až o 95 až 100 %,“ pověděl doktor Vladimír Ždímal, vedoucí vědeckého oddělení Ústavu chemických procesů AV ČR. „Čím více lidí nosí roušku, tím méně virusu může být rozšířeno a méně osob je zasaženo,“ vzkázal mikrobiolog Emil Pavlík.

„Před pár dny se lidi smáli těm, kdo nosí roušku, ale někteří lidi věděli o pozitivních efektech a začali sdílet tyto informace skrz sociální média. Zpráva se šířila rychleji a rychleji skrz umělce, influencery a další. Vím, roušky, nejsou v obchodech, že? Stalo se však něco neuvěřitelného. Lidi začali vyrábět domácí roušky a rozdávali je ostatním zadarmo. Mnoho firem, divadel, a dokonce i domovů důchodců se změnilo v šicí místnosti a tisíce lidí začaly šít roušky doma.

Víme tedy, že roušky fungují. A bylo to mnohokrát potvrzeno vědci. Víme, že je možné během pouhých tří dnů poskytnout roušky pro deset milionů lidí v jedné zemi a víme, že tu infekce byla zásadně potlačena. Prosím, sdílejte tuto znalost a pomozte nám změnit co nejvíc zemí je možné. Udělejte si fotku spolu s rouškou a sdílejte ji s hashtagem #Masks4All (roušky pro všechny), může to opravdu zachránit životy. A pamatujte, já chráním tebe a ty chráníš mě,“ zakončila influencerka.

Na konci videa se však vyskytl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Doporučuji všem ministrům a vládám, aby zavedli nošení roušek pro celou populaci, i těch vyrobených doma. Dnes vidíme, že to bylo jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které jsme udělali, a pokud to pomohlo tady, tak to může pomoct kdekoliv,“ zakončil Vojtěch video.

Andrej Babiš ještě na Facebooku sdílel odkaz na statistiku šíření nákazy koronavirem v různých zemích. Zde má být jasně vidět to, že země, které zavedly plošné nošení roušky, tak mají mírnější nárůst než zbytek zemí. „Výsledky zemí, kde je povinné zakrytí obličeje, jsou naprosto jasné. Těmito zeměmi jsme se inspirovali a jsem rád, že jsme mezi nimi. A že video jede,“ poznamenal Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prymula? Tak na*ral Babiše, že… Vysoký politik o tom, co se dělo v posledních desítkách hodin Láme se chleba, řekl Prymula. Nakažené sestry? Možná jinak. A temná informace o viru u nás Migranti, máte výhody jako místní... Dávky, zdravotnictví, vše. A přátelé Pirátů tleskají „Radši chcípnu na koronu!“ Drsně o Číně. Ze světa i z Česka. Vážné info

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.