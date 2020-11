Rozdávat teď peníze? Špatně! Ekonomka Šichtařová bourá plány politiků

Ekonomce Markétě Šichtařové se nelíbí, jak politici i nevládní ekonomové chtějí zhoršit již tragický stav veřejných financí. „Je to úplné nepochopení podstaty situace, volat nyní po rozdávání peněz. Když pominu, že všichni rozdávači peněz skoro nikdy nevysvětlí, kde na to vzít, mýlí se také ve svém předpokladu, že tyhle rozdané peníze budou utracené,“ myslí si. Dle ní se ekonomika zachrání tak, že politici nechají lidi pracovat.

Ekonomka Markéta Šichtařová v článku na stránkách Echo24 kritizuje zacházení s veřejnými financemi. Prý jsme svědky zvláštního jevu, kdy veřejné finance jsou v nejhorším stavu v historii České republiky a místo snahy to řešit se objevují politici, kteří to chtějí více či méně zhoršit. Zmínila návrhy na snížení daní, a to model ČSSD, který ruší výpočet daně ze superhrubé mzdy a zvyšuje daňovou sazbu na 19 % a zvyšuje i slevu na daňového poplatníka, a model ANO, který byl nakonec včera odhlasován, který má daňovou sazbu 15 %.

Šichtařová upozorňovala na to, že pokud projde razantnější návrh, tak dle Národní rozpočtové rady to bude znamenat prohloubení plánovaného deficitu ve výši 320 miliard o dalších 88 miliard korun.

„Abychom si rozuměli: Já neopomenu příležitost volat po snížení daní, takže jsem ráda, že zdanění klesne. Má to ale vadu na kráse. A to je právě onen deficit. Snížení daní samozřejmě ano – ale doprovázené současným krocením výdajů. A to už se aktuálně nenosí,“ poukázala ekonomka. Prý se neukázalo, že by výdaje státu na podpůrné programy spojené s pandemií koronaviru mohly zabránit propadu hospodářství.

Kromě těchto podpůrných programů ovšem vláda plánuje nabrat dalších sedm tisíc státních zaměstnanců, kdy jich má být již téměř půl milionu. „Státní sektor tedy stále bují a bobtná a platit ho musí stále menší soukromý sektor, který je zatížen stále větším veřejným dluhem. A o tomto druhu výdajů na další státní zaměstnance si ani ten největší sociální blouznílek nemůže myslet, že ‚zachraňují ekonomiku před dopady koronakrize‘, mimochodem krize administrativně vyvolané právě rozhodnutím některých z tohoto skoro půlmilionu státních zaměstnanců,“ pokračovala autorka mnoha knih.

Šokuje ji ovšem, že po rozvratu veřejných financí mají volat i nevládní ekonomové. Upozornila na člena Národní ekonomické rady vlády Štěpána Jurajda, který nedávno měl prohlásit, že by bylo dobré, kdyby se podařilo podpořit ty domácnosti, kterým se zmenšily příjmy, aby mohly více utrácet. Prý to ovšem je volání po vrtulníkových penězích, což je cesta do pekla. „Máme nejvyšší míru úspor v historii! Tedy peníze, které lidé mají, neutrácí, ale šetří je!“ poukázala Markéta Šichtařová.

„Je to úplné nepochopení podstaty situace, volat nyní po rozdávání peněz. Když pominu, že všichni rozdávači peněz skoro nikdy nevysvětlí, kde na to vzít, mýlí se také ve svém předpokladu, že tyhle rozdané peníze budou utracené. Kdyby totiž měli pravdu, fungoval by už mnoho let tisk peněz centrálních bank. Také obrovské výdaje vlády, které napumpovala na dluh mezi lidi, by se podepsaly v hospodářském růstu. Ale to se neděje,“ pokračovala.

Problém je prý v tom, že lidé nebudou utrácet, dokud se budou bát budoucnosti. To, že se jí lidé bojí, je údajně logické, jelikož se jim neřeklo, jak dlouho budou zavřené obchody, jejich podnikání či nakolik je vláda zdaní, aby urovnala schodek státního rozpočtu. Ekonomiku prý tedy nezachráníme rozdáváním peněz, ale naopak tím, když začneme pracovat.

„To znamená, že otevřeme ekonomiku, dáme se švédskou cestou, pustíme lidi do práce a necháme je dohnat všechno to, co v roce 2020 kvůli mediální hysterii zameškali. Propastný schodek veřejných financí v tomto scénáři místo nemá,“ uzavřela Šichtařová svůj komentář.

