Rozhovor o Trumpovi se na ČT vymkl: Host drtil chyby v otázkách. Moderátorka mu skákala do řeči a pak to rychle ukončila

V České televizi vystoupil k dění ve Spojených státech komentátor a publicista Jefim Fištejn. Kromě milosti pro někdejšího bezpečnostního poradce Michaela Flynna či nedávných prezidentských voleb se hovořilo také o koronaviru. „Co se týče dalšího vývoje, může se stát, že zrovna po inauguraci, den na to, ono se to v minulosti už stalo v Moskvě, oznámí Biden, že epidemie skončila. A vy to odvysíláte jako důkazy jeho vítězství,“ prohlásil mimo jiné Fištejn.

Americký prezident Donald Trump omilostnil svého někdejšího bezpečnostního poradce Michaela Flynna. Oznámil to na Twitteru. Flynn před třemi lety přiznal, že lhal federálnímu úřadu pro vyšetřování, který ho vyslýchal v rámci šetření údajného vlivu Ruska na prezidentské volby v roce 2016. Exporadce dosud nebyl odsouzen.

Úvodem se Fištejn vyjádřil, zda je obvyklé, že prezident, kterému končí mandát a prohrál volby, uděluje ještě nějaké milosti. „Je to naprosto obvyklé, činil tak každý předchozí prezident a zde jistě narážíte na případ plukovníka Flynna. Je třeba to uvést na pravou míru: Flynn nikdy nebyl souzen za nějaké vlastizrádné činy, nebo dokonce za pokus o spiklenecké navázání styku, spikleneckých s Ruskem. On byl odsouzen za lhaní pod přísahou. A to je třeba jasně vymezit. Protože jeho zápis, nebo odposlech jeho hovoru s ruským velvyslancem Kisljakem, je v FBI, mají ho k dispozici a byl zahrnut do zprávy Muellerovy komise. Čili tam není nic, co by bylo závadné. Závadné je lhaní pod přísahou. To je to, čeho se svého času dopustil Clinton, za což odsouzen ani souzen nebyl. Byl podroben procesu impeachmentu a ten skončil nezdarem,“ dodal.

A budou podle Fištejna omilostněni i další lidé z blízkosti prezidenta, kteří byli předmětem vyšetřování ruského vlivu na volby? „Je to možné, ale nejenom o ovlivňování voleb ze strany Ruska. Toto je dílčí část, která nikdy nebyla prokázána. Samotné ovlivňování nebylo prokázáno. Byl prokázán nebo aspoň konstatován pokus o ovlivňování předtím, potom a bude jistě činěn i v budoucnu. Je třeba si dobře vzpomenout na to, že veškerý obsah složky připravené proti Trumpovi byl dodán ruskými rozvědnými službami. Což je dávno jasná věc, dokonce jména těch ruských agentů, kteří dodávali materiály. Čili otázka stojí jinak: proč by Rusko, kdyby chtělo pomoct Trumpovi, dodávalo na něho kompro?“ poznamenal Fištejn.

Moderátorka se však chtěla vrátit k tomu, co se v Americe děje teď, po prezidentských volbách. Donald Trump nechce příliš ustupovat, i když posvětil předávání moci Joeu Bidenovi. Říká však, že volby byly zmanipulované a on je vyhraje. Co ještě Fištejn do 8. prosince, potažmo 14. prosince, kdy musí být jasno, od Trumpa čeká? „Veškerá očekávání jsou zřejmá. Je to řada žalob podaných v jednotlivých státech, které zrovna v těchto dnech jsou uplatňované. Kupříkladu je třeba říct, že zprávy se dělí na události a neudálosti, v politické filozofii existuje pojem neudálost. Tak včerejší neudálostí se stalo slyšení v Pensylvánii před zákonodárným sborem tohoto státu, které vyústilo jednak ve výpovědi dvou očitých svědků, které byly učiněny právě místopřísežně, právě pod přísahou, čemuž je přikládán minimální vliv. Každý, kdo chce, pod přísahou může třeba i zalhat. Tak tedy na základě těchto výpovědí soudce státu Pensylvánie pozastavil certifikaci výsledků voleb v tomto státě. Totéž je očekáváno na základě těch svědeckých výpovědí v jiných státech, Arizona, Michigan,“ dodal s tím, že přepočty se očekávají i v Nevadě a v Georgii.

Dosud se však mluvilo o tom, že právní tým Donalda Trumpa nemá příliš nabito, co se týká soudních podání. Podle slov moderátorky chybějí například nějaké přímější důkazy manipulace s volbami. „Byl bych zvědav, bylo by třeba dojít k souhlasu, čemu říkáte důkazy. To je to, co celou dobu tvrdí Kreml – tvrdíte, že Litviněnko byl usmrcen, že...,“ nedopověděl Fištejn, neboť ho moderátorka zastavila a napomenula, aby se držel situace ve Spojených státech.

„Pokud nebude někdo obviněn ze lží pod přísahou, důkazy jsou nevyvratitelné. Důkazy – to jsou očití svědkové. Nic jiného nemůžete brát jako důkaz. Co nějaké spadnutí stroje z nebe? Ne, očití svědkové, kteří sami se toho účastnili. V Pensylvánii sami vypovídali svědkové, kteří se účastnili machinací a manipulací. Nebo byli svědky toho. Takže jaké další důkazy jsou myslitelné. Nemluvím teď o naprosto neregulérních nárůstech hlasů,“ rozčílil se Fištejn.

Závěrem se Fištejn vyjádřil k vývoji koronavirové epidemie v USA. „Každý, kdo tvrdí, že Trump tuto epidemii v Americe zavinil nebo zavinil její neblahý průběh, by musel zároveň říct, jakým způsobem Trump ovlivnil vývoj epidemie v Evropě či v Rusku. Pokud ta epidemie se vyvíjí synchronně ve Spojených státech tak jako v Evropě, u nás, tak nemůžeme mluvit o tom, že Trump specificky něco zanedbal,“ podotkl Fištejn, jemuž opět do řeči vstoupila moderátorka s tím, že se neptala, zda Trump něco zanedbal, spíš jak to vidí dál.

„Nechte mě domluvit. Trump zakázal spojení letecké s Čínou a byl za to kritizovaný. Takže já bych byl velice opatrný. Co se týče dalšího vývoje, může se stát, že zrovna po inauguraci, den na to, ono se to v minulosti už stalo v Moskvě, oznámí Biden, že epidemie skončila. A vy to odvysíláte jako důkazy jeho vítězství,“ uzavřel Fištejn.

„Dobře, tak tolik názor Jefima Fištejna, díky za něj,“ zakončila pak moderátorka.

