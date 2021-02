Rozkol: Německu bouchly nervy. Nadává Bruselu, dokonce i Ursule

reklama

Nejbližší spojenci dosluhující německé kancléřky Angely Merkelové začali kritizovat Evropskou unii, a to kvůli problémům s dodávkou vakcín. Nákup vakcín do členských států probíhá skrz Evropskou komisi. Původním záměrem Evropské unie bylo skrz jednotnou centrální objednávku co nejvíce stlačit jednotkovou cenu a zabezpečit co nejvíce dávek vakcín proti koronaviru. Výsledek je však takový, že Izrael, Velká Británie či USA, tedy nečlenské státy Evropské unie, mají mnohem větší proočkovanost, než právě Evropa.

Zatímco v Izraeli již bylo první dávkou proočkováno necelých 55 % populace, ve Spojených arabských emirátech 34 %, ve Velké Británii 14 % a v USA necelých 9 %, tak členské státy Evropské unie mají proočkováno dvě až tři procenta populace. Nejlépe je na tom z členských států Malta, kde bylo proočkováno něco málo přes šest procent populace. Dodejme však, že počet obyvatel Malty je půl milionu obyvatel.

Výsledky tedy nejsou příliš lichotivé pro Evropskou unii. Není proto divu, že se kritika na tento evropský projekt zvyšuje. Německý ministr financí Olaf Scholz v rozhovoru pro CNBC nejdříve pochválil to, že vznikl Plán na podporu oživení Evropy, tedy stimulační balíček, který má pomoct zasaženým zemím koronavirovou pandemií. Dle ministra financí jde o úplně jinou odpověď na ekonomickou krizi, než na tu před deseti lety. Vyzdvihl i to, že jde o první krok k vytvoření fiskální unie, což je něco, na co mnoho lidí dlouho čekalo.

Dále se však přesunul k problematice vakcín. „Musíme připustit, že mohlo dojít k situaci, kdy by Evropa požádala o vakcíny dříve v loňském roce, ale nyní každý velmi tvrdě pracuje na tom, aby zajistil dostatek vakcín,“ pověděl Scholz. „Řekl byste, že to byla dobrá strategie dát zodpovědnost Evropské unii a nikoliv členským státům?“ zeptala se moderátorka. „Bylo správné, že Evropa pracuje společně a Evropská unie dělá tu práci. Ale když děláte práci, tak musíte přijmout, že každý sleduje to, co děláte,“ odpověděl.

Rozhovor německého ministra financí Olafa Scholze pro CNBC:

Olaf Scholz však nebyl jediným vysokým německým politikem, který byl znepokojený vakcinační strategií Evropské unie. Bavorský ministerský předseda Markus Söder v pátek obvinil Evropskou komisi ze zpoždění dodávky vakcín na kontinentu. „Situace je více než znepokojivá. Zodpovědnost leží na Bruselu,“ pověděl Söder. „Podle mého názoru – to je můj dojem – objednávka byla zadána příliš pozdě a poté bylo vybráno jen několik (farmaceutických) společností,“ řekl Söder veřejnoprávnímu vysílání ZDF.

Kritika zaznívá i od poslance koaliční SPD Carstena Schneidera. „Očkování je jediná cesta z této krize, musí tam být zodpovědnost lídra. Jsem opravdu zmatený, jak nedbale se Ursula von der Leyen starala o zahájení očkování za posledních několik měsíců,“ pověděl. „Se vším chaosem v zadávání zakázek a s chybami, které byly učiněny, předsedkyně Evropské komise již nemůže dále problém řešit,“ dodal.

V posledních dnech se řeší problémy s vakcínou od firmy AstraZeneca, která oznámila, že nemůže dodat slíbených 80 milionů dávek vakcíny v tomto čtvrtletí. Francie a Německo v neděli pohrozily žalobou firmě a varovaly, že každá firma, která upřednostňuje britské objednávky, bude penalizována. Dle vyjádření politiků Evropské unie totiž AstraZeneca upřednostňuje Velkou Británii před Evropou. „Pokud zjistíme, že jednotlivé společnosti neudržují svoji stranu dohody, budeme muset rozhodnout o právních opatřeních,“ zmínil německý ministr hospodářství Peter Altmaier.

AstraZeneca oznámila, že do Francie dodá do konce března 4,6 milionu dávek vakcíny, což je polovina množství, které bylo původně dohodnuto. Mezi sankce, které Francie zvažuje, patří zadržení plateb, zrušení následných objednávek a hledání náhrady za porušení smlouvy. Francouzský ministr pro Evropu Clement Beaune uvedl, že vyšetřování dodávek vakcín do Británie továrnami se sídlem v EU již probíhá. Francie tedy zvažuje, že trestem za dodání málo dávek vakcíny bude zrušení veškerých dodávek.

