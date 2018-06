Rozpad EU? Už ani jeden migrant. Matteo Salvini před důležitým setkáním notně přitvrdil

Italský ministr vnitra Matteo Salvini řekl v rozhovoru pro německý týdeník Der Spiegel, že Itálie již nemůže přijímat žádné další migranty. „Nemůžeme už vzít ani jednoho, ba naopak, musíme nějaké předat dál, řekl Salvini, když byl dotázán ohledně snah kancléřky Angely Merkelové na dosažení unijní dohody ve věci nakládání s migranty. Salvini řekl, že si je velmi dobře vědom, že by tato otázka mohla způsobit kolaps kancléřčiny vlády v Německu, ovšem vyjádřil velmi jasně, že toto není cílem Itálie. A to prý i navzdory tomu, že se jejich názory v migrační otázce, i jiných, diametrálně liší.

Anketa Těšíte se na vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM? Ano, těším 8% Netěším, ale ať už proboha vznikne, ať někdo začne vládnout 7% Netěším. Chci předčasné volby 85% hlasovalo: 3204 lidí

Angela Merkelová mezitím hasí požáry, kde se dá. Jedním z problémů je právě nadcházející celounijní summit, který se bude konat ve čtvrtek a v pátek. Druhým, z pohledu stability německé vlády, o poznání vážnějším problémem je čtrnáctidenní lhůta, kterou Merkelová údajně sama navrhla, a která brzy vyprší. Zatím se však Merkelové nepodařilo přijít s žádným návrhem, ani s dohodou, ktery by problém migrace řešil.

Bavorská CSU, koaliční partner CDU, které šéfuje Merkelová, mezitím opakovaně nahlas hrozí, že začne migranty, kteří jsou registrováni v jiné členské zemi, na hranicích obracet. A to i bez souhlasu kancléřky Merkelové. Zlepšení situace nepřinesl ani mimořádný minisummit, který Merkelová uspořádala o víkendu a na který nebyli mezi jinými pozváni ani zástupci Visegrádské čtyřky. Šestnáct účastníků se totiž na ničem hmatatelném nedohodlo. Za tím může být i přístup Itálie, jejíž ministr vnitra Salvini dlouhodobě zastává tvrdý postup vůči migrantům, kteří přicházejí do Itálie přes Středozemní moře.

Fotogalerie: - Uprchlíci v ČR

Čtvrteční summit má prý také řešit novinku, se kterou chce Evropská unie přijít. Má jít o třídící centra, ve kterých by migranti byli prošetřeni. Taková centra by měla omezit množství lidí, které takto do EU přichází. Ani na konkrétní podobě těchto center se však zástupci EU na víkendovém minisummitu nedokázali dohodnout, bude se tedy vybírat mezi dvěma variantami.

Ta první počítá s centry umístěnými v rámci Schengenského prostoru volného pohybu, ta druhá pro změnu s tím, že by tato centra vznikla například v severní Africe. Zatímco v prvním případě by s migranty nakládala agentura Frontex, v tom druhém by to byl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Tyto organizace by zkoumaly, který z uprchlíků má nárok na azylové řízení v zemích EU a který ne.

Mezitím se debata o uprchlících točí především okolo další lodě, která se pokoušela přistát v Itálii. Loď Lifeline, která patří stejnojmenné neziskové organizaci z Německa, má na palubě přes 230 migrantů. K Itálii, která loď odmítla jako první, se rychle přidala i Malta a pokračovala tak v započaté tradici. K nim se podle informací serveru Deutsche Welle přidalo překvapivě také Španělsko, s poukazem na to, že za současných podmínek by byla dlouhá cesta lodi příliš riskantní.

Libyjská pobřežní stráž informovala, že jen v pondělí bylo u břehů této africké země z vody vyloveno na tisíc uprchlíků. Španělsko hlásí okolo 600 zachráněných migrantů.

Původní text ZDE

Zatímco v rámci establishmentu, který nejlépe reprezentuje právě Angela Merkelová, není žádná konkrétní dohoda na obzoru, do Libye se vydal konat italský ministr vnitra Matteo Salvini. V Libyi při setkání s tamními zástupci znovu zopakoval italský návrh na to, aby třídící centra pro migranty byla ustanovena na severoafrickém pobřeží, konkrétně v Libyi.

Libyi navštívil Salvini nejen z důvodů dlouhotrvajícího pouta, které obě země spojuje, ale také proto, že velká část z více než 500 tisíc migrantů, kteří za poslední 4 roky dorazili do Itálie přes Středozemní moře, byla přepravena díky pašeráckým gangům právě z této země. Salvini rozhodl, že Itálie již žádné lodě neziskovek přijímat nebude, jak informuje deník The Guardian. Meziročně již klesl počet migrantů, připlouvajících po moři do Itálie, o 78 %.

Anketa Těšíte se na vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM? Ano, těším 8% Netěším, ale ať už proboha vznikne, ať někdo začne vládnout 7% Netěším. Chci předčasné volby 85% hlasovalo: 3204 lidí

Italská pravicová koalice, kterou vede právě Liga severu, dosáhla o víkendu některých překvapivých vítězství v italských komunálních volbách. Povedlo se jí zvolit své starosty na radnice hned několika velkých italských měst, která bývala po dlouhé roky baštami levice.

Původní text ZDE

Itálie v poslední době vzepřela unijním konvencím, když se snaží o přestavění unijní migrační politiky. Italský premiér Giuseppe Conte prohlásil, že odmítá řešit to, jak se bude nakládat s migranty, kteří již jsou na území EU, dokud neobdrží od ostatních členských zemí osmadvacítky závazky, kterak pomohou Itálii s nově příchozími migranty. V rozhovoru pro Der Spiegel se Matteo Salvini nedržel při zdi. Podle něj teprve reakce Evropské unie na její současné problémy ukáže, zda „celá ta věc ještě vůbec dává smysl“. Jeho slova rezonují silněji zejména v kontextu blížících se voleb do Evropského parlamentu, vůbec prvních od začátku evropské migrační krize v roce 2015. Volby se budou konat v květnu příštího roku.

Psali jsme: Migrace: Francie, nepřítel číslo jedna. Prohra Merkelové, naštvaný Orbán. Dusno v Evropě se zvětšuje Historický moment v boji proti migraci? Salvini se setkal s Rakušany, včetně spojence Okamury. A dohodli se Cizí Romy vyhodíme. Italské si, bohužel, musíme nechat, řekl Matteo Salvini. Křičí na něj, ale my víme: Preference mu letí vzhůru a překonal Merkelovou Merkelová v kaši, Salvini si dovolil na papeže. Italský lid promluvil. Žhavé migrační novinky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak