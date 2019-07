Rozpad vlády: Buď Šmarda, nebo nic, zní z ČSSD

Hamáček očekává, že širší vedení strany Šmardovu nominaci potvrdí. „Druhou alternativou je, že předsednictvo rozhodne, že ministři ČSSD podají demisi a z vlády odejdou,“ uvedl v pátek po jednání v Lánech. Několikrát v poslední době řekl, že pokud by sociální demokracie nemohla rozhodovat o svých ministrech, neměla by jejich účast ve vládě smysl.

Sociální demokraté hodnotili výsledek lánské schůzky rozdílně. Podle řady z nich, například místopředsedy Senátu Milana Štěcha nebo předsedkyně jihomoravské ČSSD Naděždy Křemečkové, by měla sociální demokracie z vlády odejít. Naopak bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek nebo šéf královéhradecké krajské ČSSD Jan Birke by byli pro zachování současné koalice.

„Pokud nebude ČSSD moci sama svobodně nominovat své ministry, kteří ji budou reprezentovat ve vládě a prosazovat sociálnědemokratické priority, nemá smysl v takové vládě zůstat. Jestli je páteční výstup dostatečný či nikoliv pro možné další setrvání ve vládě, rozhodne pondělní předsednictvo,“ řekl ČTK první místopředseda Roman Onderka.

„Je dobře, že známe termín, kdy ve vládě skončí ministr Staněk. Nelíbí se mi ale zpochybňování nominace jeho nástupce na Ministerstvo kultury Michala Šmardy,“ řekl ČTK Chvojka. Další postup ČSSD nechtěl předjímat.

Štěch soudí, že každý den, o který se výměna v ministerském křesle prodlužuje, ČSSD poškozuje. „A vzhledem k tomu, že prezident se jasně nevyjádřil ke (Šmardově) jmenování, tak se domnívám, že je to důkaz toho, že pro ČSSD je nejlepší řešení odejít z vlády a věnovat se opoziční práci,“ řekl ČTK. Staňkovo odvolání nevnímá jako prezidentův ústupek, ale jako jeho ústavní povinnost.

Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček poukázal na to, že stále platí, že nominantem sociální demokracie za Staňka je Šmarda. „Pokud nebude ČSSD moci sama svobodně nominovat své ministry, kteří ji budou reprezentovat ve vládě a prosazovat sociálnědemokratické priority, nemá smysl v takové vládě zůstat,“ sdělil ČTK Petříček.

Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého páteční jednání ukázalo, že je Hamáček lepší vyjednávač než premiér Andrej Babiš (ANO). Veselý řekl, že Hamáček dokázal s prezidentem domluvit termín odvolání ministra Staňka i přesto, že měl předseda sociálních demokratů těžší pozici než Babiš.

Předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín ČTK řekl, že jelikož Hamáček nominoval Šmardu, novým ministrem kultury by měl být on. „Pokud se tak nestane, tak odejdeme z vlády. Nevidím v tom tak velký problém. Nemyslím si, že to je prohra naše, ale spíše pana premiéra, který dával návrh panu prezidentovi,“ uvedl.

Na Vysočině se podle krajského stranického předsedy Petra Krčála stále více sociálních demokratů kloní k odchodu z vlády. „Pokud ta otázka bude nastolena, budu s největší pravděpodobností hlasovat pro to, abychom z vlády odešli,“ řekl ČTK Krčál.

Rovněž od členů předsednictva ČSSD z jižní Moravy zaznívají hlasy pro odchod z vlády. Podle krajské předsedkyně Naděždy Křemečkové i dalších straníků by to mělo být tématem pondělního jednání předsednictva. Naopak bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek by odchod ČSSD z vlády pokládal za opakování chyby demokratických ministrů před pučem v únoru 1948.

Také člen předsednictva a šéf hradecké krajské ČSSD Jan Birke míní, že by ČSSD neměla vládu opouštět. D„louhodobě jsem příznivcem vládního angažmá a nechci, aby ČSSD z vlády odcházela. Situace je nyní do 31. července odšpuntovaná a post ministra kultury by neměl být důvodem pro odchod ČSSD z vlády,“ řekl ČTK Birke. Dodal, že v případě hlasování o odchodu z vlády by se následně podřídil většinovému rozhodnutí.

Člen předsednictva ČSSD a její krajský předseda v Libereckém kraji Jan Mečl zatím není rozhodnutý, jak bude v pondělí hlasovat. „Protože ještě probíhají jednání,“ uvedl. Je ale připraven podpořit Hamáčka, pokud navrhne odchod ČSSD z vlády. Nelíbí se mu, jak vládní krize vznikla. „Pro zemi je určitě dobré, aby měla stabilní vládu. Pro sociální demokracii by bylo dobré, kdyby mohla rozhodovat sama o svých ministrech a ostatní ústavní činitelé plnili své povinnosti, to znamená premiér i prezident,“ řekl Mečl.

autor: vef