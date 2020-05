Rozpálený Babiš na poslaneckých interpelacích: Já vím, že mě vypnete, ale to nevadí

reklama

Ministerského předsedy se dotazoval pirátský poslance Lukáš Kolařík na jeho postoj k tomu, že někteří záchranáři, kteří se zapojili do veřejné debaty ohledně ochranných pomůcek, dostali od svých zaměstnavatelů vytýkací dopisy.

V kontextu s tím zmínil případ středočeské záchranářky, na jejíž otevřený dopis hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové, který byl zveřejněn v rámci článku, reagoval kraj podáním trestního oznámení.

Babiš poté ve své odpovědi připomněl, že vláda se rozhodla poskytnout na odměny záchranářů téměř 1,5 miliardy. „Záchranáři nepatří státu, patří krajům a my jsme jim dali tu odměnu. My, vláda, stát,“ dodal premiér.

Celá aféra podle premiéra je zbytečná. „Já bych to tak neřešil. Podávat trestní oznámení si myslím, že není důvodné, že je potřeba řešit věci komunikací. Pokud se tak kraje rozhodly, to je jejich rozhodnutí. Já bych to tak určitě nedělal. Není to dobrý postup, k ničemu nevede. Tehdy všichni byli vynervovaní, když to přišlo. Nikdo na to nebyl připravený, na ten vir, ale dělali jsme maximum. A proto si myslím, že je to škoda, že se to řeší takovou formou, je to zbytečné. A znovu opakuji, já bych to tak neřešil. Ale jak je známo, samospráva je nezávislá, takže já k tomu nemůžu nic jiného říct,“ konstatoval Babiš a z lavic poslanců ANO získal potlesk.

Babiš si pak vzal nečekaně opět slovo a pustil se do pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). „Já vás žádám, abyste neblokovali obchvat,“ řekl směrem k pirátským poslancům, aby „mu s primátorem pomohli“ v rámci memoranda, které s městem podepsal stát. „Já vím, že mě vypnete, ale to nevadí,“ reagoval premiér na napomenutí předsedajícího, aby hovořil k věci.

Hlavnímu městu pak také vyčítal, že údajně vykupuje pozemky pro obchvat za nižší cenu než Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nižší cena je přitom výhodnější. I za to Babiš sklidil hlasitý potlesk.

