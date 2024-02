Rukavice dole! Zdechovský potupil ve studiu Rakušana. Jen co vyšel ven, začala „rvačka“

reklama

„Marketing strachu posun v hledání skutečně účinného řešení migrace nepřinese. Mrzí mě, že k němu vedle populistů a extremistů sahá i lidovec Tomáš Zdechovský. Co po letech přešlapování v otázce nelegální migrace potřebujeme, je solidární, celoevropský a hlavně věcný postup. A v tom je bohužel ‚úplně mimo‘ kolega Zdechovský. Je smutné, když europoslanec, jehož tým na migračním paktu údajně ‚strávil stovky hodin‘, nezná rozdíl mezi screeningem a azylovou procedurou, jak předvedl v minulém vstupu na Primě. Ještě smutnější je, že na oslabení některých opatření paktu si stěžuje europoslanec, když k tomu došlo právě během jednání s EP. My ale místo hledání viníka už teď hledáme způsoby, jak nad rámec paktu ochranu vnější hranice EU dál posilovat,“ napsal k dnešnímu vystoupení europoslance Tomáše Zdechovského v Partii ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Marketing strachu posun v hledání skutečně účinného řešení migrace nepřinese. Mrzí mě, že k němu vedle populistů a extrémistů sahá i lidovec Tomáš Zdechovský. Co po letech přešlapování v otázce nelegální migrace potřebujeme, je solidární, celoevropský a hlavně věcný postup."

„Mrzí mě, že jste dnešní vzkaz ke spolupráci neslyšel. Takhle budete opět za hlupáka. Migraci, pane ministře, při vší úctě k vám, vůbec nerozumíte. A můžete mně dávat jakékoliv nálepky. Děláte to stejně jako Andrej Babiš,“ zareagoval Tomáš Zdechovský.

„Pane europoslanče, je mi to líto, ale každým dalším tweetem dáváte najevo neznalost. Matete diváky Primy, ty, kdo věci rozumějí, ale zmást nemůžete. Migrační pakt teď EP projedná ve výborech a pak bude hlasovat na plénu. Takže je to na vás, já svůj díl práce odvedl, jak nejlépe jsem mohl. Není na čase vyslat do EP skutečně kompetentní lidi, Danuše Nerudová, Jane Farský?“ zeptal se následně ještě v diskusi Rakušan.

„Pane ministře, ve videu říkáte, že nebudete dělat kompromisy. Tak vězte, že my to také uděláme a KDU-ČSL bude odteď hlasovat proti migračnímu paktu. Ale pokud chcete s migračním paktem pomoci, můj telefon máte. Jsem připraven s Vámi kdykoliv na téma prosazení funkčního migračního paktu ochoten se sejít. Krásnou neděli,“ odvětil ještě jednou Zdechovský.

„Pane ministře,

ve videu říkáte, že neubudete dělat kompromisy. Tak vězte, že my to také uděláme a KDU-ČSL bude odteď hlasovat proti migračnímu paktu.



Ale pokud chcete s migračním paktem pomoci, muj telefon máte. Jsem připraven s Vámi kdykoliv na téma prosazení funkčního…"

Europoslance Tomáše Zdechovského konkrétně nejvíce zajímalo, jak se Rakušan postaví k migračnímu paktu: „Možná budu naštvaný na Víta Rakušana, pokud nevyjedná fakt dobrý migrační pakt. A pokud teď nezabere a nepřestane si dělat PR a nezačne makat! Teď má měsíc na to, aby něco s migračním paktem udělal. Tam se ukážou jeho schopnosti,“ pravil Zdechovský.

„Je to možná ten amatérismus někoho, kdo nežije moc v politické realitě, jako malé dítě, které si vykřičí ten bonbón na své mamince. Ministr to mohl udělat kultivovaně, napsat premiérovi zprávu, že by chtěl tohle a tohle. Trošku to připomíná malé děti,“ doplnil lidovec.

