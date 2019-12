Ruská show Pavla Novotného: Bylo za tím něco víc? Padla i slova o násilí

Vystoupení Pavla Novotného na ruské státní televizi Rossija 1 se v Čechách proslavilo. Někteří řeporyjského starostu oslavují, jiní zatracují a jiní tvrdí, že Rusům udělal užitečného idiota a posloužil zájmům ruské propagandy.

Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 1% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 2% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 96% hlasovalo: 1825 lidí

Že šlo o užitečnou idiocii si myslel například člen RRTV Vadim Petrov.

„Ano, taky jsem přesvědčen, že Pavel Novotný sehrál roli užitečného idiota, aby ruská státní televize předvedla milionům svých diváků, jak vypadají, mluví a chovají se politici po třiceti letech, co nás Rusové předali Američanům. Putin si doma může přičíst body.

Nechci se už strefovat do poslanecké iniciativy s dopisem Kongresu US. Ale toto je ukázka geniální informační operace, se kterou ani BIS, ani algoritmy sociálních sítí nic nesvedou. Jak je vidět, nemusí se pracovat s dezinformací, stačí reálnou skutečnost zarámovat do ‚správného‘ kontextu.“

Krátkou úvahu na toto téma přidala i analytička Tereza Spencerová. „Někteří tady u nás mají z Novotného ‚šou‘ v ruské televizi radost, jak jim to tam natřel, jiní mají potřebu se omlouvat, nebo se od něj distancovat... Ale oni, když si ho do pořadu, který v Rusku sledují miliony lidí, zvali, výsledek určitě předpokládali, protože určitě věděli, koho že si to zvou... Putin tuhle ‚vyzval‘, aby se v Rusku přestali ‚vozit‘ po Ukrajině... Co když třeba jen hledali ‚vhodný argument‘ pro určení nového ‚terče‘ a Novotný v roli ‚užitečného idiota‘ nezklamal?... Schválně, jak se budou v příštích týdnech a měsících vyvíjet naše vztahy s Ruskem... Čína a Rusko tady budou nejspíš napořád bez ohledu na Novotného nebo Hřiba, ale kdo ví, jak budeme vypadat my (coby Evropa i coby Česko) za deset let, a možná i za dřív.“

Názor, že Pavel Novotný Rusům posloužil jako užitečný idiot, sdílel i právník Petr Kolman.

Stejně tak mínil koordinátor Trikolóry, který přidal ještě pár slov k Novotnému: „Pavel Novotný naprosto bravurně zvládl roli užitečného idiota při mezinárodní odpovědi na otázku, kdo že jsou tí nespokojení politici v ČR, kteří hecují k demonstracím.

Děkuji, ...svět v tom má konečně jasno a my si můžeme oddychnout, že z žádné strany žádná vojenská invaze nehrozí, protože tohle není na válku, ale na projev soucitu. Taková ‚fousatá Greta‘ toužící po publicitě, jinak se zlobí a mračí, a to nikdo nechce.“

Fotogalerie: - Ruská propaganda

Ale na Novotného výstup přišla také chvála. Například od komentátora Petra Honzejka z Aktuálně.cz. „Jistě, Pavel Novotný je svým způsobem klaun,“ uznává. „Jenže dobrý klaun svými kousky vždy nasvěcuje něco podstatného. A pokud starosta čtyřtisícových Řeporyjí působí jako nejvýraznější persona ODS, mimoděk to ukazuje, jak zoufale chybí celé české středopravé opozici vůdčí osobnost, která by nepůsobila nevýrazně, formálně, šedivě. Ne že by museli například Petr Fiala nebo Vít Rakušan jezdit na multikáře s fanglí k ruské ambasádě. Ale měli by minimálně předvést něco, co zaujme. Třebas velkorysé spojenectví či silný programový tahák. Prostě opak nynější unylosti a šedi, něco, co zapůsobí tak silně jako Novotný v ruské státní televizi. Jinak nemají šanci získat pozornost, a tím pádem ani dosáhnout úspěchu,“ tvrdí Honzejk.

Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 1% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 2% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 96% hlasovalo: 1825 lidí

„A teď si říkám, možná to, jak to dělá Pavel Novotný, který to pochopil úplně stejně, neb z toho prostředí vychází, je možná hodno pozornosti i z tohoto důvodu. Nechci ho politicky přeceňovat, ale minimálně ukazuje, že se podobné zbraně dají využívat i pro útok z trochu jiných pozic, než na které jsme u podobného jednání zvyklí. A že to může nějak fungovat. A to mi přijde docela zajímavé. Možná, že podobným typům politiků prostě skutečně patří budoucnost, ať už se nám to líbí, nebo ne,“ uzavírá Freund.

S nadšením přivítala Novotného výstup advokátka Klára Long Slámová, proslavená obhajobou Jiřího Kajínka. „Tady je to celé i s překladem,“ sdílela video od Romana Mácy. „Pavel Novotný prostě nejvíc! A ten maník, který se Čechů jako jediný zastal, skončí asi na Sibiři. Mrkněte fakt do konce, je to hodně zajímavý, jak Čechy obviňuje jeden z těch bolševiků z toho, že rozpoutali občanskou válku atd. Pavel by měl dostat ochranku,“ tvrdí Slámová a dodala heslo "Pavel na Hrad".

A ozval se také moderátor a bavič Luděk Staněk z Mall TV s poznatky o ruské televizi. „Na těch videích s Pavlem Novotným mi přijde nejvíc zajímavý, jak hrozná je ta ruská televize. Jak ty lidi mluví, jak říkají, ‚odpovězte‘, místo ‚odpovězte, prosím‘, jak nekladou otázky, ale deklamujou projev pro publikum. Takovej jakože Fox News na hodně silnejch steroidech. Všichni ty lidi, co dokola kvílej, že ze západní společnosti se stala orwellovská společnost, by se měli koukat na tohle tejden v kuse. Každopádně myslím, že Pavel projevil hodně dobrej instinkt. To, jak to s nima sehrál, byla vlastně jediná důstojná možnost v takovém pořadu uspět.“

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Diplomat Votápek zkritizoval Novotného: Utvrdil Rusy, že Putin má naprostou pravdu Dcera Michaela Kocába se snažila hájit Pavla Novotného. „Spletla si jméno, chtěla napsat Jelcin“ Pavel Opl: Stavět pomníky vlasovcům? Nový program ODS? Nejdrsnější odpověď Novotnému: Ty drzá opice. Uštval Ivetu Bartošovou, největší odpad. Budou ho ukazovat v ZOO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.