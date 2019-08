Ruské demonstrace: Libor Dvořák, Mitrofanov a Ondřej Soukup předložili zásadní informace

Sobotní akce měla podle Libora Dvořáka poněkud jiný ráz než akce předešlé. Nešlo podle jeho slov o klasickou demonstraci, ale o protestní procházku. Účastníci se snažili volně procházet především v oblasti významných bodů takzvaného bulvárového prstence kolem Kremlu. Procházka však skončila dřív, než začala. Zároveň, jak podotýká Dvořák, je jasné, že protestující svého nedosáhnou a příslušníci nesystémové opozice se na kandidátních listinách neobjeví.

„Zatčených byly opět stovky, a jak přiznávají sami velící důstojníci zásahu, účastníků protestní procházky členové silových složek pozatýkali ‚jistě třetinu‘. Pod dojmem brutality moci se ostatně začínají měnit i hesla opozice, která už se nedožaduje jen svobodných voleb, ale i ukončení policejní zvůle a dokonce propuštění politických vězňů: už dnes všichni chápou, že moc směřuje ke zfabrikování dalšího bolotného případu, tedy k soudnímu stíhání řady zatčených, podobně jako tomu bylo při protiputinských protestech na Bolotném náměstí v roce 2012. Státní moc se evidentně rozhodla potlačit protesty doslova za každou cenu,“ dodal Dvořák, jenž poukázal i na to, že 70 procent ruských občanů podporuje policejní zásahy proti nové ruské opozici.

Závěrem se pak Dvořák pozastavil nad tím, jak tvrdě prorežimní televize NTV zveřejnila prohlášení jisté iniciativní skupiny pracovníků bezpečnostních orgánů a tajných služeb, kde se mimo jiné píše: „Jasně vidíme, že ve snaze zasloužit si peníze, které dostáváte ze zahraničí, se pokoušíte destabilizovat situaci v Rusku. Chcete politickou atmosféru v zemi rozbouřit a napomoci návratu oligarchů k jejich korytům. To vám nedovolíme!“ A jak dodává Dvořák, jde o připomenutí počátků československé normalizace.

Komentátor Práva Alexandr Mitrofanov se pak ve svém textu zaměřil mimo jiné na to, jak již v pátek ruský soud poslal do více než měsíční vyšetřovací vazby pět lidí, jež chce režim odsoudit na 3 až 8 let za údajné podněcování masových nepokojů.

„Jevgenij Kovalenko je obviňován z toho, že hodil odpadkový koš po policistovi (a netrefil). Samariddin Radžabov je obviňován z toho, že hodil po plně vyzbrojeném příslušníkovi Rosgvardije prázdnou půllitrovou plastovou láhev, zasáhl ho do zadní části hlavy a způsobil mu fyzickou a morální újmu. Ivan Podkopajev je obviňován z toho, že měl v batohu pepřák a kladívko (které během událostí nevytáhl). Kirill Žukov je obviňován z pokusu nadzvednout hledí ozbrojence, aby mu pohlédl do tváře. Alexej Miňajlo je obviňován neznámo z čeho, protože se protestní demonstrace nezúčastnil," popsal Mitrofanov a všiml si i slov redaktora rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexandra Pljuščeva, jenž poznamenal: „Nápřah na kriminalizaci demonstrantů je podle všeho mocnější a tvrdší, než to bylo na Blatném náměstí. A je řádově absurdnější.“

Komentátor Ondřej Soukup pak v Hospodářských novinách cituje britského odborníka na Rusko Marka Galeottiho. „Kreml jasně rozlišuje mezi protesty kvůli nějaké konkrétní věci a těmi, které jsou zaměřeny proti systému jako takovému. Kandidáti do moskevského zastupitelstva tam nechtěli jít kvůli tomu, že by chtěli zařídit nové autobusové zastávky nebo opravit školky. Chtěli využít své mandáty k tomu, aby vedli kampaň za celkovou změnu režimu,“ uvedl Galeotti. A jak dodává Soukup, podle Galeottiho se Kreml rozhodl současné protesty nikoliv potlačit, ale přímo rozdrtit.