Ruskou političku v britské TV grilovali za Krym a Čečnu, pak se jí smáli. A americká armáda v Iráku...

Britský novinář a moderátor Mehdi Hasan si do svého diskusního pořadu Head to Head v televizi Al-Džazíra pozval ruskou političku Natálii Naročnickou. Když se dostali až k otázce ukrajinského Krymu, který Rusko prohlašuje za svůj, strhla se mezi Hasanem a Naročnickou tvrdá slovní bitka. Raději se podívejte sami.

Televize Al-Džazíra, která byla založena v roce 1996, sídlí v Kataru. Pracuje pro ní celá řada britských novinářů. Patří mezi ně i Mehdi Hasan, který moderuje pořad Head to Head, neboli volně přeloženo z očí do očí. Takto z očí do očí hovořil i s ruskou političkou Natálií Naročnickou. Když zmínil skutečnost, že Ruská federace v rozporu s mezinárodním právem obsadila ukrajinský poloostrov Krym, dáma vypěnila. „Na Krymu proběhlo referendum,“ ohradila se okamžitě.

„A co si myslíte o tom, že stovka států odsoudila anexi Krymu, zatímco bok po boku s Ruskou federací hlasovalo jen 11 zemí?“ zeptal se moderátor. „To je politika, politika 21. století,“ odvětila dáma. Z publika, které rozmluvě přihlíželo, se v tu chvíli ozvalo nesouhlasné mručení. Ruská politička se však nedala zastavit. Věří, že poloostrov Krym může patřit k Ruku, pokud si to jeho obyvatelé přejí.

Moderátor okamžitě přešel do protiútoku. „Dobře. Kdy Rusko umožní referendum v Čečensku a v Dagestánu, aby tyto země mohly získat nezávislost?“ zeptal se. Z publika se ozval smích. „Ale oni to nechtějí,“ prohlásila sebejistě Naročnická. „To vždycky záleží na tom, jakým způsobem lidé svou politickou vůli vyjadřují. Pokud ji vyjadřují banditi a gangsteři a zločinecké skupiny...“ rozjela se politička.

Jenže moderátor jí skočil do řeči a zeptal se: „Takže na Krymu nebyli žádní gangsteři?“ „Ne, nebyli,“ odvětila politička. „Takže my jsme si ty lidi na našich televizních obrazovkách jen představovali,“ poznamenal ironicky moderátor. Z publika se znovu ozval smích. Naročnická si však trvala na svém. Zdůrazňovala, že v referendu hlasovali učitelé, policisté, lékaři a řada dalších lidí, kteří vyjádřili svou vůli. Naproti tomu Čečenci prý dnes nemají důvod opouštět Ruskou federaci, protože „jejich země vzkvétá dnes víc, než všechny ostatní“. Tak to alespoň vidí Ruská politička.

Moderátor dámě v tu chvíli připomněl, že Ruská armáda devastovala Čečensko jak pozemními, tak vzdušnými útoky. Poté se chtěl dozvědět, jestli Rusko plánuje ovládnout i další části Ukrajiny. Naročnická všechny ujistila, že ne. Tedy, pokud Ukrajina splní jednu podmínku, pokud nikdy nevstoupí do NATO.

Prý už je dost zlé, že Západ udělal z Ukrajiny bitevní pole, na kterém se střetává s Ruskem. Naročnická má za to, že dnešní Rusko je supervelmoc, ale bez Ukrajiny už by tak nemuselo být vnímáno, čemuž je podle jejího názoru třeba zabránit. Mehdi Hasan dal v tu chvíli dámě radu. „Pokud Rusové nechtějí, aby jejich sousedé vstupovali do NATO, možná by stačilo, aby na tyto země neútočili ruští vojáci“.

Politička okamžitě prohlásila, že na Ukrajině žádní ruští vojáci nejsou, čímž opět vyvolala smích publika. Své tvrzení poté poněkud poupravila. Na území Ukrajiny se prý pohybují jen vojáci- jednotlivci a nikoli celé jednotky. Hasan oponoval, že i kdyby proti ukrajinské armádě na ukrajinském území bojoval jen jeden jediný ruský voják, bude to nelegální. Jedním dechem dodal, že ani americká vojenská přítomnost v Iráku není podle jeho názoru legální.

