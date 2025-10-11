Rusové jsou prý zklamáni z Trumpa. A na Ukrajině roste konflikt Zelenského s Kličkem

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Ale sám prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci oznámil, že stále existuje prostor k jednáním s Washingtonem.
Už je jasné, že Trump letos Nobelovu cenu míru nedostane, ale ještě v pátek Putin poznamenal, že by Trump mohl tuto cenu získat, protože jeho snaha dosáhnout míru n Ukrajině byla upřímná. Trump na sociálních sítích ukázal, že si chvály všiml: „Děkuji prezidentu Putinovi!“ napsal na Truth Social.
Putin také odsoudil vraždu Trumpova spojence, konzervativního aktivisty, a konstatoval, že ruští vojáci na Ukrajině bojují za stejné hodnoty.
Melania Trumpová v pátek prozradila, že si s Putinem zajistila otevřenou komunikační linku ohledně repatriace ukrajinských dětí zasažených válkou a že některé z nich byly vráceny svým rodinám.
Andrej Kartapolov, který sedí v čele obranného výboru ruského parlamentu, Trumpa varoval, že pokud Američané nakonec skutečně poskytnou Ukrajinců rakety dlouhého doletu Tomahawk, Rusové je sestřelí, zničí odpalovací zařízení, ze kterých je Ukrajinci na Rusko vyšlou a na Tomahawky najdou takovou odpověď, která bude Američany bolet.
Trump v této souvislosti dostal z Moskvy ještě jeden vzkaz. „Po summitu na Aljašce se objevila naděje, že Trump je připraven pokračovat v dialogu s Ruskem a brát v úvahu naše zájmy,“ napsal Andrej Baranov, komentátor prokremelských novin Komsomolskaja pravda. „Prezident Trump nás nyní svou typickou nekonzistentností naprosto zklamal.“
Rusové mezitím dál útočí na různá místa na Ukrajině. Rakety i drony dopadly i na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se kvůli tomu pořádně rozzlobil. A to nejen na Rusko, ale také na starostu Kyjeva Vitalije Klička. „Proti dronům nemůžeme použít rakety Patriot. Jaké otázky bych mohl mít na starostu? Mohl bych vám teď říct, co si o tom všem myslím, ale neudělám to,“ poznamenal Zelenskyj.
Podle serveru Kyiv Independent se v Kyjevě projevuje narůstající napětí mezi dvěma silnými osobnostmi. Kličko v minulosti vyčinil Zelenskému, že hlavní město Ukrajiny má příliš slabou obranu. A Zelenskyj teď podle všeho naznačuje, že si to nenechá líbit.
Mayor Vitaliy Klitschko said the situation is difficult and that Kyiv has sustained one of the most serious attacks. He said he believes there will be another Russian attack in the coming days and recommends residents stock up on water and food, prepare a first aid kit, charge… pic.twitter.com/O9oBrSiQtr— Rob Lee (@RALee85) October 10, 2025
Kiev Mayor Klitschko urged residents to prepare an "emergency kit": "stock up on water, prepare a first aid kit, stock up on groceries, charge battery-powered devices, and pack warm clothes."— Beate Landefeld (@BeateLandefeld) October 10, 2025
According to him, a new attack on the energy sector is being prepared for the near… pic.twitter.com/VgmnGNw5k8
autor: Miloš Polák