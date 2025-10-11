Rusové jsou prý zklamáni z Trumpa. A na Ukrajině roste konflikt Zelenského s Kličkem

11.10.2025 8:40 | Monitoring

„Je to dům, u něhož se bortí základy.“ Rusové pokračují v útocích na Ukrajinu, prezident USA Donald Trump dává najevo, že se zlobí na Rusko a z Moskvy začínají přicházet podobně rozhněvané výroky. Vztahy s USA a Donalda Trumpa komentuje i sám Vladimir Putin. Washington a Moskva si vyměnily sérii vzkazů. A mezitím se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obul do starosty Kyjeva Vitalije Klička.

Rusové jsou prý zklamáni z Trumpa. A na Ukrajině roste konflikt Zelenského s Kličkem
Foto: kremlin.ru
Popisek: Vladimir Putin

Rusové den za dnem útočí na Ukrajině, Trump dává najevo, že se zlobí na Rusko, protože dosažení míru zůstává daleko, ale z Ruska se už začínají ozývat podobné rozhněvané reakce. Ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov přirovnal vztahy USA a Ruské federace k domu, u něhož se začínají hroutit základy. „Máme určitou strukturu vztahů, která praskla a hroutí se,“ řekl Rjabkov. „Nyní trhliny dosáhly základů.“ Na jeho slova upozornila agentura Reuters

Ale sám prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci oznámil, že stále existuje prostor k jednáním s Washingtonem.

Už je jasné, že Trump letos Nobelovu cenu míru nedostane, ale ještě v pátek Putin poznamenal, že by Trump mohl tuto cenu získat, protože jeho snaha dosáhnout míru n Ukrajině byla upřímná. Trump na sociálních sítích ukázal, že si chvály všiml: „Děkuji prezidentu Putinovi!“ napsal na Truth Social.

Putin také odsoudil vraždu Trumpova spojence, konzervativního aktivisty, a konstatoval, že ruští vojáci na Ukrajině bojují za stejné hodnoty.

Melania Trumpová v pátek prozradila, že si s Putinem zajistila otevřenou komunikační linku ohledně repatriace ukrajinských dětí zasažených válkou a že některé z nich byly vráceny svým rodinám.

Ale zatímco Putin naznačuje ochotu jednat, jeho podřízení se vyjadřují vůči Spojeným státům poměrně ostře.

Andrej Kartapolov, který sedí v čele obranného výboru ruského parlamentu, Trumpa varoval, že pokud Američané nakonec skutečně poskytnou Ukrajinců rakety dlouhého doletu Tomahawk, Rusové je sestřelí, zničí odpalovací zařízení, ze kterých je Ukrajinci na Rusko vyšlou a na Tomahawky najdou takovou odpověď, která bude Američany bolet.

Trump v této souvislosti dostal z Moskvy ještě jeden vzkaz. „Po summitu na Aljašce se objevila naděje, že Trump je připraven pokračovat v dialogu s Ruskem a brát v úvahu naše zájmy,“ napsal Andrej Baranov, komentátor prokremelských novin Komsomolskaja pravda. „Prezident Trump nás nyní svou typickou nekonzistentností naprosto zklamal.“

Rusové mezitím dál útočí na různá místa na Ukrajině. Rakety i drony dopadly i na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se kvůli tomu pořádně rozzlobil. A to nejen na Rusko, ale také na starostu Kyjeva Vitalije Klička. „Proti dronům nemůžeme použít rakety Patriot. Jaké otázky bych mohl mít na starostu? Mohl bych vám teď říct, co si o tom všem myslím, ale neudělám to,“ poznamenal Zelenskyj.  

Podle serveru Kyiv Independent se v Kyjevě projevuje narůstající napětí mezi dvěma silnými osobnostmi. Kličko v minulosti vyčinil Zelenskému, že hlavní město Ukrajiny má příliš slabou obranu. A Zelenskyj teď podle všeho naznačuje, že si to nenechá líbit.

Vitalij Kličko varuje obyvatele Kyjeva, že Rusové provedou další masivní útoky na hlavní město, a to v brzké době, takže spoluobčanům doporučuje, aby se na to připravili. „Starosta Vitalij Kličko uvedl, že situace je složitá a že Kyjev utrpěl jeden z nejvážnějších útoků. Netajil se tím, že se domnívá, že v nadcházejících dnech dojde k dalšímu ruskému útoku, a doporučil obyvatelům, aby si sehnali do zásoby vodu i jídlo, připravili lékárničku, nabili baterie a připravili teplé oblečení,“ zaznělo na sociálních sítích.

 

 

 

Putin si pochvaluje postup: Na Ukrajině jde vše dobře
„Je za tím Rusko, ale nemůžeme to dokázat.“ Létají drony i miliardy
Trefili jsme rafinérie, radují se Ukrajinci. Jenže operátory dronů posílají na frontu
S tím Babiš nic neudělá, zaznělo ze Slovenska

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

