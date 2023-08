Rychetský v přímém přenosu přiznal kaňku na pověsti Fremra. Pak došlo na Baxu. Má se bát?

Právník Jan Kysela, jenž radí prezidentu Pavlovi, se nechal slyšet, že na ústavního soudce již prezidentu Pavlovi nedoporučí nikoho, kdo by působil v justici před rokem 1989. Je to dobré kritérium pro výběr členů Ústavního soudu?

„Rozhodně to není rozhodující kritérium. To, kdo by měl být v té skupině lidí nominovaných k Ústavnímu soudu, je podle mě věcí nejen odborné způsobilosti, ale i dalo by se říci, celoživotní jisté mravní způsobilosti a já bych řekl hodnotového zakotvení. Protože Ústavní soud je přece jenom instituce, která už nemá nad sebou nikoho a je povolaná nejen k tomu, aby chránila ústavu před zákonodárci, ale zejména, aby chránila občany před veřejnou mocí. To je nezastupitelné poslání toho Ústavního soudu a to, že veřejná moc má vždycky tendence rozšiřovat své působení a zasahovat vlastně do svobod a práv jednotlivců, to je jedno, jestli osob právnických nebo fyzických, to je trvalý rys všech i demokratických států, takže tady ta role ochrany občana, ochrany každého před tou veřejnou mocí je skutečně nezastupitelná,“ poznamenal Rychetský.

„Je třeba si uvědomit, že Ústavní soud je patnáct soudců. Vždycky rozhodují v nějakém sboru, žádné meritorní zásadní rozhodnutí Ústavního soudu nemůže přijmout jeden soudce. Z toho hlediska je dobře, když je složen z právníků, kteří prošli různými profesemi v rámci toho právnického stavu. Není dobré, aby byl složen jenom ze soudců, ale zrovna tak by nebylo dobré, aby tam nebyl žádný soudce, který tam někdy v minulosti soudil. Je celá řada, a musím říct, že to byly stovky, možná tisíce soudců, kteří se nezpronevěřili. Někteří neměli ani možnost, abych tak řekl, ale celá řada z nich prostě působila v justici i v tom minulém režimu, soudili civilní věci, soudili různé obchodní spory a to, že byli soudci, je nemůže jednou provždy diskvalifikovat, to si myslím, že by nebylo vůbec namístě,“ dodal Rychetský.

Fotogalerie: - Pieta u Rozhlasu

Své pak řekl i k Robertu Fremrovi, kterého se Rychetský v minulosti zastával.

Anketa Líbí se vám, jak Petr Pavel vykonává úřad prezidenta republiky? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18948 lidí

Může tato minulost dohnat i současného předsedu Ústavního soudu Josefa Baxu, který připustil, že nějaké takovéto případy mohl soudit také?

„Já to samozřejmě nevím, nepochybuji o tom, že ta jistá mediální oblast se bude snažit vyhrabat na každého co nejvíc. A je to dobře. Protože, nedá se nic dělat, musíme být pod jasnou kontrolou veřejnosti. Já bych jenom chtěl říct jednu věc: Já to v žádném případě neobhajuji. Já jsem sám dostal umístěnku na soud, okamžitě jsem tam protestoval. To byly poslední soudy, kde ještě byly politické procesy, když už ne hrdelní, ale byly hanebné. Během asi dvou měsíců mě vyrazili, a ještě začali trestně stíhat, protože jsem se prostě velmi kriticky vyjádřil, no urazil jsem toho prokurátora, který žaloval ta děvčata za majálesové události, takže jako moje situace je trochu jiná, ale jedno je dobré říct. To je období, které bych nazval obdobím tvrdého právního pozitivismu. Prostě, co je v zákoně, to je dáno, a celá řada těch právnických generací vůbec neuvažovala o tom, jestli ten zákon je, nebo není přijatelný eticky. Je to zákon a řídili se jim. To neznamená, že nebyli soudci, kteří to odmítli,“ dodal.

„Takže shrnuto: Je to jistá kaňka na jeho minulé kariéře a myslím si, že je namístě, že rezignoval na tu nominaci,“ dodal Rychetský ještě ke Fremrovi.