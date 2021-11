S těmihle si to vyřiďte. Ekonom k drahé elektřině

reklama

„Za drahé energie mohou v první řadě ti, kteří na úrovni EU prosazují zelenou agendu, aniž bychom měli dost zelených zdrojů. Na to, že Green Deal přinese citelné zdražení, dlouho upozorňuji. Nynější situace je jen první hořkou ochutnávkou toho, co nás čeká,“ uvedl Kovanda na svém twitterovém profilu s odkazem na své rozhlasové vystoupení.

…Evropská komise počítá ve zprávě k Fit for 55, že její zelená agenda uvrhne do energetické chudoby třetinu lidí v EU. Přes čtyři miliony Čechů. Když jsem před tím v létě varoval, říkali mi, že v tom mám vidět příležitost. Nyní tu „příležitost“ vidíme na svých účtech za energie. — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) November 3, 2021

Zelený nový úděl považuje za opravdu revoluční souborný balík legislativy, který představí nová komise a právě její šéfka příští týden.

„Půjde opravdu o revoluční změnu, protože tím klíčovým cílem je dosáhnout do roku 2050 takzvané uhlíkové neutrality, to znamená, že emise oxidu uhličitého, skleníkových plynů, které jsou vypouštěny, ve stejném objemu budou také pohlcovány,“ zmínil Kovanda. Podle jeho slov půjde o drastický zásah do našich každodenních návyků, co se týče například vytápění bytů.

„V Británii už je jasně dáno, že se lidé budou muset smířit se snížením teploty vytápění ve svém bytě, aby se tedy ušetřila energie. Musíme si zvyknout na to, že zřejmě bude výrazně dražší třeba jižní ovoce, že nebude zdaleka tak dostupné, jako je nyní, ať už se jedná o ananasy, banány, protože to převážení těchto druhů ovoce zanechává obrovskou uhlíkovou stopu, a to je absolutně v nesouladu s tím, co nyní zamýšlí Evropská komise. Ale samozřejmě, že to jsou jen dvě kusé dílčí věci. Další záležitostí je naprostá transformace automobilového průmyslu, kdy v podstatě do roku 2050 by měla zmizet auta na konvenční pohon, benzínový či naftový, a měla by být nahrazena elektromobily. A to znamená zásah do peněženek, protože pokud nebudou ty automobily dotovány, tak budou pro řadu lidí nedostupné,“ zmínil Kovanda.

