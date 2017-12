STAN navrhuje, aby hradní kancléř musel mít bezpečnostní prověrku

27.12.2017 14:52

Vedoucím Kanceláře prezidenta republiky by se mohl stát jedině svéprávný a bezúhonný člověk, který by musel mít bezpečnostní prověrku na stupeň Přísně tajné. Pokud by ji do roku od nástupu do funkce nezískal, funkci by ztratil a nesměl by ji znovu získat. Přichází s tím novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky, kterou ve Sněmovně předložili poslanci Starostů. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka přestavuje návrh volební kampaň před prezidentskými volbami, které se uskuteční v lednu. Současný kancléř Vratislav Mynář prověrku nemá.