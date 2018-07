Šafr chápe slova nizozemského ministra, že by v „Praze uprchlíky zbili“. Toto napsal o Češích

Když do médií unikla zpráva o slovech nizozemského ministra zahraničí Stefa Bloka, že by migrantům jiné barvy pleti v Praze nebo ve Varšavě hrozilo zbití, český premiér Andrej Babiš (ANO) či Tomio Okamura (SPD) okamžitě oponovali, že to není pravda a že by si pan ministr měl uvědomit, že to není tak dlouho, co turisté z Nizozemska bezdůvodně napadli a do bezvědomí zkopali českého číšníka.

Pavel Šafr těmto politikům oponuje, že nizozemský ministr zahraničí situaci u nás sice poněkud zveličil, ale prý správně poukázal na nebezpečné tendence, které se i v Česku v posledních letech projevují stále silněji. Jistě je pravda, že běžence v pražských ulicích nebijeme, jenže to prý může být také tím, že tu žádné nemáme.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

„O tom, že se u nás lidé jiné barvy pleti bojí více než v západních zemích, nelze ovšem vůbec pochybovat. Náš server publikoval před časem příběh arabského taxikáře z Tunisu, který běžně naráží na ostré projevy nenávisti a kvůli jeho původu mu nikdo nechce v Praze pronajmout byt. Je ověřenou realitou, že míra rasismu se v České republice za posledních dvacet let a zejména v době vlády Miloše Zemana nebezpečně zvýšila,“ napsal Šafr.

Šafr své tvrzení opírá o výzkum sociologů z Masarykovy univerzity v Brně, který ukazuje, že ještě v roce 1999 nechtělo mít občany jiné rasy za sousedy jen 10 procent dotázaných. V roce 2017 už to bylo 33 procent. Muslimy prý odmítá dokonce 58 procent obyvatel. Ještě v roce 1999 to bylo jen 15 procent obyvatel. Šafr varuje, že čísla hrozivě narostla i v případě Židů. Zatímco v roce 1999 nechtěla mít Žida za souseda jen 4 procenta populace, dnes je to už skoro 20 procent. Když k tomu přičteme tradiční nechuť Čechů vůči Romům, už se možná tolik nebudeme divit slovům ministra Bloka.

„Byli jsme léta na dobré cestě k vyššímu kulturnímu standardu, ale po nástupu Zemana a ruské propagandy jsme spadli zpátky do žumpy východního buranství. Tím vůbec neříkám, že máme vítat všechny běžence. Snahy mírnit a omezovat ekonomickou imigraci jsou legitimní a pro stabilitu evropských zemí nezbytné. Nesmí je ale provázet zlá nenávist, která člověku špiní duši a otravuje celou společnost temnými proudy, které tak dovedně využívají všichni političtí lumpové. Proto je třeba se zamyslet nad tím, kam směřujeme, jestliže je u nás atmosféra rasové nenávisti zcela reálným a velkým problém naší země,“ doplnil varovně Šafr.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

