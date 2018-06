Šafr dal prostor Josefu Klímovi a byl z toho znovu výprask Zemanovi

Jednoho z nejznámějších českých investigativních novinářů, Josefa Klímu, by za jeho práci chtěli ocenit poslanci, a navrhli jej proto prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání. Novinář by jej však podle svých slov z rukou hlavy státu přijmout nemohl. Své důvody vysvětlil v rozhovoru pro časopis Revue FORUM a promluvil také o svém pohledu na dezinformace.

„Od Miloše Zemana bych ho bohužel nemohl přijmout. I když cítím jako čest, že jsem na medaili byl poslanci navržen. Ale jako nositel Ceny Ferdinanda Peroutky prostě nemohu,“ objasnil svůj odmítavý postoj k převzetí státního vyznamenání od prezidenta Klíma.

Jako důvod uvedl, že se Zeman neumí dostatečně omluvit za lži, které vypustil z úst na adresu publicisty Ferdinanda Peroutky. „Vždyť ani po letech nebyl prezident schopen se omluvit za nepravdivé výroky na adresu tohoto novináře. Navíc nemohu také právě kvůli své práci. Zeman novináře napadá soustavně, a to ani nemluvím o svém nesouhlasu s jeho politickými kroky,“ zdůraznil v rozhovoru pro Revue FORUM zveřejněném serverem Forum24.cz.

Dále také upřesnil, že nesouhlasí ani s prezidentovými kroky, kterými prý této republice nedělá dobrou vizitku. Připomněl například také, že prezident Zeman ve svých veřejných projevech žurnalisty opakovaně kritizuje. Nedávno například prohlásil, že novináři jsou nevzdělatelní a řada z nich trpí komplexy méněcennosti.

V rozhovoru se také zmínil o tom, jak moc považuje dezinformace a jejich šíření za nebezpečné. „Když jsem začínal a potřeboval nějakou informaci, tak jsem si ji musel dohledat. Tehdy třeba neexistoval ani obchodní nebo živnostenský rejstřík, takže se špatně zjišťovalo třeba, kdo je s kým propojen hospodářsky nebo ekonomicky,“ uvedl s tím, že po téhle stránce to internet strašně usnadnil a zrychlil.

Zároveň tím, že se otevřel všem, však podle Klímy vyslal do prostoru tolik hoaxů a fejků, že dnes je velmi obtížné se v tom vyznat. „A to třeba i pro mě. I mí dobří známí mi posílají odkazy na absolutní kraviny,“ uvedl a zmínil, že pak tráví hodně času tím, že jim to vysvětluje, což by tenkrát nedělal. „Nyní všichni křičí, tudíž nikdo není slyšet,“ míní.

A jak proti nim podle něj bojovat? „Ověřovat, ověřovat, ověřovat a používat selský rozum. Protože když mi postodvacáté přijde upozornění, že nás práškují z letadel chemtrails, tak mě už nebaví stále odepisovat, aby lidé zapnuli rozum,“ odpověděl s tím, že přece se ví, kolik létá letadel, kolik existuje společností, kolik lidí by do této tajné operace muselo být zapojeno, protože by to museli plnit, nebo že by piloti, kteří mají na zemi rodiny, souhlasili s tím, aby je práškovali. „Lidi kolikrát prostě nezapnou rozum,“ uzavřel.

