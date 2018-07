Šafr k postiženým lidem v kauze H-System: Stavěli domy na pozemcích, které nebyly jejich. Nemohou se divit, že soud rozhodne proti jejich představám

Pavel Šafr se na serveru Forum24.cz vyjádřil ke kauze H-System. Premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzval, aby odškodnil šest desítek klientů, kterým hrozí vystěhování. Odškodnění by prý mělo být zaplaceno z peněz Agrofertu, který je momentálně odložen v premiérově svěřenském fondu. Šafr si při této příležitosti rýpl i do serveru ParlamentníListy.cz.

„V posledních dnech nám pořád někdo tvrdí, že oběti podvodného projektu výstavby levných bytových domů H-System jsou obžalobou celého polistopadového režimu. Vyžívají se v tom zejména Parlamentní listy, které publikují celý seriál o tom, jak tato kauza charakterizuje ‚strašné‘ polistopadové poměry. Autoři mají pravdu – jen jinak, než stojí v jejich článcích,“ napsal Šafr hned na úvod.

Skutečnost je podle Šafra taková, že většina dnešních problémů má své kořeny stále ještě v nadvládě komunistů, kteří tuto zemi ovládali po více než čtyřicet let. Kdyby tu komunisté po čtyři desítky let nevládli, prý bychom se nedočkali ani kauzy H-System a dalších podobných kauz. Nebýt komunistů, žili bychom ve svobodné zemi, kde by fungovala justice, která by byla schopná vypořádat se s podobnými podvody. Tak to alespoň vidí Šafr.

Pokud dnes Babiš tvrdí, že chce být prostředníkem v dalším jednání o vývoji v kauze H-System, měl by raději sáhnout do peněz Agrofertu a odškodnit oněch 60 lidí, kterým teď hrozí, že se z nich stanou bezdomovci. Měl by tak učinit především proto, že právě systém, který zde byl nastolen po roce 1989 a který podle Šafra ParlamentníListy.cz tolik kritizují, dovolil Babišovi zbohatnout. Měl by se proto klientům poškozeným v kauze H-System odvděčit.

Prozatím se však zdá, že prezident Miloš Zeman hodlá vyčinit české justici za to, že v kauze H-System rozhodla podle platných zákonů.

„Útoky na nezávislost soudů jsou v současné době zcela za čárou pravidel právního státu. Nejvyšší soud nerozhodoval přeci podle toho, kdo vzbuzuje v této kauze soucit a kdo nám je sympatický, nýbrž výlučně podle práva. Právě proto také soud měřil stejným metrem všem. Když si lidé stavěli své domy na pozemcích, které nebyly jejich, tak se přece nemohou divit, když soud rozhodne proti jejich představám,“ pokračoval Šafr.

Vláda Andreje Babiše možná poskytne klientům 50 tisíc korun. Šafr je toho názoru, že by měl Babiš sáhnout hlouběji do své vlastní kapsy a vyndat z ní asi tak 2 miliardy korun. „Lidumil Andrej Babiš má nádhernou příležitost ukázat, jak má dobré srdce. Ty dvě miliardy, které by na toto odškodnění bohatě stačily, nejsou ani jedním procentem jeho majetku,“ zdůraznil Šafr.

autor: mp