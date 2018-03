Sálih Muslim je podle Ankary ve Švédsku, Turecko chce jeho vydání

Předák syrských Kurdů Sálih Muslim je nyní ve Stockholmu a Ankara již poslala Švédsku diplomatickou nótu s žádostí o jeho zatčení a vydání. V televizi NTV to dnes podle agentury Reuters uvedl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Muslim, kterého Turecko považuje za teroristu, byl v únoru na základě tureckého mezinárodního zatykače zatčen v Praze a poté propuštěn.

Český soud jej pustil na svobodu poté, co kurdský politik slíbil, že nevycestuje z Evropské unie. Muslim se pak přesunul do Německa, které vzápětí rovněž obdrželo od Turecka žádost o Muslimovo zadržení a vydání. Německé ministerstvo zahraničí na to reagovalo, že žádost pošle ministerstvu spravedlnosti, které ji prověří.

Turecko kurdského politika viní z narušování jednoty a územní celistvosti státu a z podílu na pumovém atentátu, při kterém v roce 2016 v Ankaře zemřelo 29 lidí. Podle Kurdů je Muslim hrdinou boje proti teroristickému hnutí Islámský stát. Rozhodnutí českého soudu Muslima propustit Ankara tvrdě kritizovala a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dokonce prohlásil, že Česko podporuje terorismus.

autor: nab