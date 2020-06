Samozřejmě, že se zlobíme, vyjela na Vojtěcha zdravotnická odborářka. Ten rychle sliboval, že bonusy budou v červenci

reklama

„Byl jsem z toho trochu znepokojený, ale z mého pohledu to není druhá vlna, protože my provádíme masivní testování hlavně na Karvinsku. Jenom za včerejšek to bylo 122 nových případů jen na Karvinsku,“ upozornil Vojtěch, s tím, že 140 dalších případů se objevilo i mimo Karvinsko, ale tam podle Vojtěcha nejde o žádná ohniska.

Bohuslav Svoboda přikyvoval.

„Mě to skutečně neznepokojuje. Myslím si, že to je normální vývoj, který se dal čekat,“ dal Bohuslav Svoboda za pravdu členovi vlády. „Toto je normální vývoj, který se dal očekávat. Ve chvíli, kdy se to trošičku rozvolní, tak ten mírný nárůst se dal očekávat,“ uvedl poslanec ODS.

Ministr zdůraznil, že v Praze počty nemocných nijak dramaticky nerostou. A co je zásadní, že dramaticky nenarůstají ani těžké koronavirové případy, které by bylo třeba hospitalizovat v nemocnici – což podle Vojtěcha ukazuje, že se prozatím daří chránit ohrožené skupiny obyvatel. Skutečně je potřeba kontrolovat ohniska, ale jinak se prý opatření mohou rozvolňovat.

Tady ale Svoboda pozvedl hlas v opozici, že je třeba kontrolovat pacienty přicházející do nemocnic, do zdravotnických zařízení, a stejně tak je třeba hlídat domovy pro seniory a další sociální zařízení. „A samozřejmě nesmíme snižovat počty testovaných. Tam, kde se objeví nějaký výkyv, tak je třeba testovat plošně. Jak se ale objevily takové ty úvahy, že se může snížit počet testovaných, protože to je velmi drahé, tak před tím bych velmi varoval. Testování je jedinou z cest, jak to řešit, i když všichni víme, že to vlastně léčit neumíme,“ upozornil Svoboda.

Vojtěch uznal, že v ohniscích je třeba testovat ve velkém, ale v jiných regionech to podle Vojtěcha není nezbytné. Zároveň důrazně upozornil všechny občany, kteří na sobě pocítí jakékoli příznaky možného onemocnění covid-19, aby nikam necestovali. „My tady bohužel máme i případy, kdy na sobě lidé cítili příznaky, a přesto jeli např. na akci, které se zúčastnilo 40 lidí, a pak z toho máme nové případy,“ zlobil se Vojtěch.

Svoboda poté pozvedl varovný hlas ještě jednou.

„Má pocit, že stát není dostatečně připraven na možnou druhou vlnu. Musíme se připravit na to, abychom každý signál, že nám hrozí riziko, zachytili. Lidé mohou navštívit koho chtějí, ale lidé musí velmi zvažovat, kam pojedou, zvlášť pokud kašlou, mají teplotu, bolí je klouby a tak podobně. My musíme lidem říct, že nejsme vězení, vy máte právo cestovat, ale musíte vědět, že tu jsou určitá rizika. Není možné, abyste se chovali, jak se chovají lidé normálně. Jako byl ten případ z Itálie, kde jedna nakažená obešla asi 40 kostelů a všechny věřící tam políbila,“ rozjel se Svoboda.

On a spolu s ním i celá ODS staví prý na první místo svobodu jednotlivce, ale tato svoboda je spojena s odpovědností každého člověka – každý musí vědět, že se může nakazit touto nemocí, pokud jede do rizikové oblasti, a pokud se nakazí, bude to problém.

Vojtěch konstatoval, že vláda se napříště pokusí vyhnout plošnému vypnutí ekonomiky, byt jedním dechem dodal, že nikdy nemůžeme vědět, co se stane na podzim. Pokud se nestane nic závažného, bude prý stačit kontrolovat ohniska.

V tu chvíli pozvedl Svoboda varovný hlas potřetí.

„To je pravděpodobně genetická informace v rase na našem území. My už dneska víme, že pro ty jižany je to mnohem obtížnější, protože ten virus má geneticky jiné možnosti. Říkám to nerad jako lékař, ale ta naše dobrá situace byla dána genetickou situací,“ pravil Svoboda, s tím, že nechce strašit, ale je třeba se mít na pozoru.

Jednu z možností, jak se lépe připravovat na možnou druhou vlnu, představuje podle ministra kampaň, která občany přesvědčí, aby využívali aplikaci e-rouška. Přestože tato aplikace představuje jisté omezení soukromí.

Podle Svobody je namístě rozjet e-roušku až tehdy, kdyby se druhá vlna doopravdy rozjela. V tuto chvíli prý stačí provádět klasická epidemiologická šetření. V tuto chvíli nemá podle Svobody prosazování e-roušky smysl. „Já tomu rozumím ten pocit svobody a toho velkého bratra, který všude hlídá, ten tu je,“ upozornil Svoboda.

Vojtěch přislíbil, že myšlenkové pochody vlády jdou stejným směrem jako myšlenkové pochody docenta Svobody a že pracuje na e-roušce jako na nástroji, který bude možné využít na podzim, bude-li třeba.

Pan ministr může říkat, co chce, ale...

Prostor ve vysílání dostala i Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví, která prozradila, že se na ministra Vojtěcha i na celou vládu ANO a ČSSD zlobí. „Samozřejmě, že se zlobíme,“ uvedla s tím, že se pandemie v Česku zvládla tak dobře i díky obětavé práci zdravotníků, kterým teď ale vláda nevyplácí finanční odměny.

„Já jsem přesvědčen, že řada zdravotníků ty odměny má,“ oponoval ministr, V nemocnicích přímo řízených ministerstvem se prý bonusy\ vyplácejí a v dalších zařízeních se budou tyto bonusy vyplácet po 1. červenci.

„Pan ministr tady může říkat, co chce, ale ti zdravotníci vědí, jestli nějaké odměny dostali, nebo nedostali,“ smetla Žitníková ministrova slova.

Svoboda dal odborářce za pravdu, že odměny si zaslouží i lékaři, kteří sice nestáli přímo v koronavirovém ohnisku, ale i lékaři, kteří museli operovat pacienty, o kterých nevěděli, jestli nemoc covid-19 mají, nebo nemají. „Nevíte, jaké to je operovat v roušce, v masce, v obleku. Nevíte, jaké to je mít strach chodit domů, abyste nenakazili někoho dalšího, kdy přestěhujete třeba své staré rodiče, protože pro ně představujete riziko,“ pravil Svoboda.

