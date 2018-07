Šavle a pobyty v přírodě. To kupovala naše armáda, které chybí důležité vybavení

Česká armáda by měla mít dle požadavků NATO rozpočet odpovídající dvěma procentům hrubého domácího produktu. V tom ale léta notně pokulhává. Aktuálně jí chybí po zpackaných pokusech o akvizice nejvíc víceúčelové vrtulníky či radary protivzdušné obrany. Z registru smluv vyplývá, že se vojáci soustředí spíše na marginality. A to mnohdy až zarážející. Hlavně, že se utratí celý naplánovaný rozpočet.

Vojáci se už delší čas těší na nové víceúčelové vrtulníky. Ve hře byly špičkové, ale mnohdy úzce specializované Black Hawky, Venomy, Agusty nebo Eurocoptery. Za úřadování ministrů obrany za ANO Martina Stropnického a Karly Šlechtové se ale nepodařilo ohledně nákupu těchto strojů vyjednat nic smysluplného. Podobně dopadl pokus o nákup radarů MADR, smlouvu na nákup mobilních radarů za 3,5 miliardy korun, kterou resort obrany chystá už několik let. Radary MADR mají nahradit zastaralé radary sovětské výroby. Ministerstvo obrany je chce koupit od Izraele formou mezivládní dohody. Smlouva měla být uzavřena již před rokem, zatím se tak ale nestalo. Bývalý ministr obrany Martin Stropnický podpis smlouvy přenechal Karle Šlechtové. Ostře sledovaný plánovaný obchod navíc z popudu zkončivší ministryně Šlechtové prověřuje vojenská policie. Lobbing ohledně vrtulníků byl nad jiné intenzivní.

V pohotovosti je i Inspekce ministra obrany, která se zabývá hned několika zakázkami. „Mohu pouze obecně konstatovat, že u některých veřejných zakázek bylo shledáno pochybení,“ poznamenala. „Někde ty informace jsou takové, že došlo k pletichám ve veřejných zakázkách,“ nechala se ještě ve funkci ministryně slyšet Šlechtová. Dovysvětlila, že Ministerstvo obrany zadává zakázky v řádech miliard, a není proto překvapením, že možnost silného lobbingu nebo možných pletich ze strany dodavatelů nechala zkontrolovat.

Detaily prověřování ministryně Šlechtová zveřejnit nechtěla. „Máme velmi závažné nálezy ze strany inspekce na radary. Nebudu to specifikovat blíže, ale ty nálezy jsou opravdu extrémně závažné,“ prozradila jen úřednickým ptydepe. A podotkla, že ministerští auditoři nalezli jistá pochybení i u marketingového průzkumu na nákup víceúčelových vrtulníků. Ty by mohla armáda koupit za více jak 13 miliard korun. „Samozřejmě i toto bylo předáno Vojenské policii,“ uzavřela Šlechtová.

Hlavně všechno utratit

Na rozdíl od toho, jak se hatí velké akvizice, při pohledu do registru smluv si pozorovatel řekne, že vojáci pořizují i poměrně bizarní věci. ParlamentníListy.cz tak narazily například na nákup drahých motorek, šavlí, nebo pořízení kurzů turistiky v přírodě.

„Na základě plánu činnosti Vojenského oboru na rok 2018 si u vás objednáváme výuku na kurzu turistiky a sportů v přírodě,“ napsal podplukovník Generálního štábu Libor Sovák do objednávky, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici. Šlo o týdenní kurz pro čtyři frekventanty za 12 560 korun u lektorů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Stejně jako výše popisovaný kurz zarazí i nákup šavlí. Ministerstvo obrany si objednalo třicítku šavlí pro nově jmenované generály za téměř 700 tisíc korun, konkrétně za 685 344 korun. Jedna šavle přitom vyjde resort na necelých 23 tisíc korun. Šavle jsou z železa, niklu, mědi. Rukojeť pak z bukového dřeva, potažená rybí kůží. „Vyza velká nebo jeseter a obtočená stáčeným drátkem ze žlutého kovu, s povrchovou úpravou barvy koše,“ objednalo si v květnu ministerstvo obrany. Koš šavle má být páskový se třemi úpony, se stylizovanými lipovými ratolestmi a velkým znakem České republiky. Pochva má být z ocelového plechu a její povrch má být poniklován. Šavle mají být necelý metr dlouhé a ve finální fázi na nich mají být vyraženy monogramy nových generálů, jak je specifikováno ve smlouvě, kterou ParlamentníListy.cz rovněž mají k dispozici. Hotovy mají být do 10 září.

Ministerstvo obrany si pak také u královéhradeckého distributora automobilky BMW Stratos Auto objednalo dvacet motocyklů BMW R1200 GS v celkové hodnotě 12 a půl miliónu korun. Z toho 17 v policejní úpravě s výstražným a rozhlasovým zařízením a 3 kusy zmiňovaného typu v komerčním provedení. Motockly mají být využívány ve vojenských prostorech, kde by měly posloužit k navádění vojenské techniky, jak vojenské, tak civilní. Využívány mají být například při dnech NATO nebo při známém cvičení Bahna, a podobných akcích. Civilní verze má být používána při rekognoskaci tras pro přípravu ochrany a doprovodu zahraničních delegací, dvě motorky pro nácvik v autoškole.

Ne příliš laciná volba vojáků poněkud zarazí. Vyjma kladů má totiž zmiňovaný model motocyklu několik zásadních negativ. Motoristické weby zmiňují nejčastěji tři z nich: vibrace při ustálené jízdě, vysoko umístěné sedlo, vysokou cenu a drahé doplňky.

Že jsou armádní nákupy permamentním problémem, ví na obraně a v armádě skoro každý. Nejde jen o předražené, nesmyslné, nebo prolobbované akvizice. Tento týden se problematice armádních nákupů věnoval web Onwar.eu, který provozuje na bezpečnost a obranu specializující se novinář a poradce ministrů obrany František Šulc. V sedmi bodech popsal největší problémy resortu. Prvním bodem bylo „oddělit podstatné od nepodstatného“. „Tím prvním, co se každý dozví o akvizicích na Ministerstvu obrany je, že zkrátka nefungují jako celek. Realita je ovšem taková, že větší část rozpočtu na běžné výdaje se sice klopotně (třeba často za něco jiného, než se původně chtělo, ale přesto) v daném roce utratí. At už jde o stavební práce, různé služby, nákupy náhradních dílů, munice, energií a tak dále. Pokud by tomu tak nebylo, zbývalo by v rozpočtu mnohem více peněz. S čím je tedy problém? Se strategickými a dalšími významnými investicemi na novou techniku a s některými dalšími zakázkami týkajícími se některé výzbroje a výstroje,“ upozorňuje František Šulc.

Pozoruhodné podle něj například je, že dlouhodobě jsou starosti s nákupem čehokoli, kde se objeví textil (například i nesmyslných potahů na přilby), až jeden musí získat neodbytný dojem, že třeba nebude vše v pořádku se standardy v této oblasti. Požadavky různých dozorových a kontrolních orgánů pak jsou podle Šulce jednou z žab na prameni a zbytečným komplikátorem zakázek, jak třeba ukazuje téma vyprošťovacích vozů (to je spjaté ještě s jedním problémem, kterým je přílišný optimismus při plánování). „Je důležité pečlivě oddělovat, ne se snažit okamžitě změnit celý komplex, ale nejprve se podívat na to, co jakž takž funguje a věnovat se jen tomu, co nefunguje. Snaha změnit komplex totiž skončí tak, že se nezmění vůbec nic,“ uzavírá velkou bolest armádních nákupů známý odborník na obranu.

autor: Jaroslav Šťastný