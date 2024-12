Scéna před válkou na Ukrajině. Putin měl jet na summit EU, skončilo to hádkou

Protiruský jestřáb, který získal nejvyšší diplomatický post v Evropské unii. Estonská politička Kaja Kallasová pět měsíců poté, co nastoupila na úřad estonské premiérky, měla vážný střet s tehdejší německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Novinové titulky v tu dobu křičely do světa, že Rusko shromažďuje na hranicích s Ukrajinou vojáky. V tu dobu Merkelová chtěla uspořádat summit lídrů unie a pozvat na něj ruského prezidenta Vladimira Putina. Nápad s nadšením přijal i francouzský prezident Emmanuel Macron. Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 2% Nebude 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 577 lidí

Jenže čerstvá premiérka Estonska Kaja Kallasová nahlas promluvila. „Na co takový summit?“ vypálila proti Merkelové. Ta potřebovala podporu východoevropských zemí. Nemohla pořádat summit přes jejich nesouhlas. Proti ní se postavila Kallasová a odmítla Putinovu přítomnost na summitu.

Na to reagoval Emmanuel Macron velmi udiveně. Podle jednoho diplomata se francouzský prezident na Kallasovou obrátil: „Myslíte, že zítra ještě budete premiérkou?“ zeptal se Kallasové Macron.

Jenže dějiny se ubíraly jinými cestami, než v kterých si vykračoval Macron. Kallasová na svém postu zůstala. Merkelová z úřadu kancléřky odešla psát své paměti a Kallasová nejenže zůstala na postu premiérky, ale po posledních volbách do Evropského parlamentu a sestavení Evropské komise se vyšplhala až na nejvyšší diplomatický post v Evropské unii. A začne určovat hlas unie v zahraničí. Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 96% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14237 lidí

Kaja Kallasová bude nyní hlasem sedmadvacítky, bude muset najít jednotnou diplomatickou cestu 27 států unie. A zároveň se musí porvat i se svou pověstí, že je političkou jediného tématu. Tedy Ruska.

„Když se Kallasové zeptáte, kde je Afrika, mohla by vám říct, že je to jižně od Ruska,“ vtipkoval na začátku tohoto roku vysoký evropský diplomat. První cestu ve funkci zacílila Kallasová do Kyjeva.

A koho Kallasová vůbec střídá? Svůj komisařský mandát po sestavení nové komise pod vedením staronové předsedkyně Ursuly von der Leyenové opustil Joseph Borell. Socialista s velmi nízkým politickým kreditem, který svůj mandát vyčerpal na dohadování se s předsedkyní komise. Server Politico připomíná jeho tiskovou konferenci v Moskvě, kde nechal tamějšího ministra zahraničních věci Sergeje Lavrova chrlit svůj pohled na svět, včetně konstatování, že „EU je nespolehlivá“. Borell stál a Lavrova nechal řečnit. Nepostavil se za sedmadvacítku států unie.

It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.



In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.



We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL — Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024

Diplomaté u Borella poukazovali na to, že je to byrokrat. Jeho jednání byla zdlouhavá, přísně plánovaná a strukturovaná. Od Kaji Kallasová diplomaté podle Polica očekávají daleko dynamičtější jednání, doslova improvizovaný brainstorming v diplomacii, kdy jednotliví ministři i diplomaté budou moci přijít se svými nápady a budou prostě prodiskutované a zvážené. Rozdíl oproti období pod vládou Josepha Borella pak bude velmi efektivní.

Jako dcera svého otce, Siima Kallase, který byl ve vedení Estonska po pádu Sovětského svazu, nevěří Rusku. Její rodina byla Sověty perzekvovaná. Její dědeček skončil v zajateckém táboře, její matka skončila na Sibiři. Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 2% Nevím/Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 9511 lidí

A z toho vychází i politika samotné Kallasové. „Trpí“ vrozenou nedůvěrou v Rusko. Zatímco evropští lídři nevěděli, jak zpočátku reagovat na ruskou agresi na Ukrajině, Kallasová měla jasno. „Říkala jsem vám to,“nechala se Kallasová několikrát slyšet.

„Putin nás přijde vyzkoušet, a ano, budeme muset odolat,“ řekla Kallasová v Evropském parlamentu v roce 2022, dva týdny poté, co ruské jednotky napadly Ukrajinu. „Máme zkušenosti s Ruskem – které se snažíme sdílet s Evropskou unií od našeho vstupu,“ dodala.

Na jednání unie pak protlačovala tvrdou linii proti Rusku. „Zaprvé požadujme maximum… Zadruhé předložme ultimáta. A za třetí, při vyjednávání nedávejme průchod pesimismu, protože na Západě vždy budou lidé, kteří něco nabídnou.“

Kaja Kallasová byla jednou z hlavních sil, která tlačila Evropskou unii k sankcím vůči Rusku a velké pomoci Kyjevu. Kallasová prosadila iniciativu milion nábojů pro Ukrajinu. Dovedla Estonsko k tomu, aby dalo 3 % svého HDP na obranu. 0,25 % HDP pak posílá přímo na podporu Ukrajině.

„Chtěla jsem, aby Estonsko šlo příkladem,“ napsala Kallasová v dopise poslancům Evropského parlamentu před svým slyšením o nominaci. „Ruský imperialistický sen nikdy nezemřel.“

V roce 2023 činnost Kaji Kallasové ocenil i Kreml. Zařadil ji na svůj list lidí, kteří by v Rusku stanuli před soudem a vysloužili si pobyt ve vězení. Tady si Kaja Kallasová připsala prvenství. Stala se tak první vysokou představitelkou unie, která by byla v Rusku zatčena. Vedle ní pak na seznamu stojí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Toto je další důkaz, že dělám správnou věc,“ napsala Kallasová na síti X. „Kreml nyní doufá, že tento krok pomůže umlčet mě a ostatní – ale neumlčí.“

Russia's move is nothing surprising.



This is yet more proof that I am doing the right thing – the #EU's strong support to #Ukraine is a success and it hurts Russia. 1/ — Kaja Kallas (@kajakallas) February 13, 2024

Jenže i kvůli osobnosti Kaji Kallasové, která se někdy chová jako neřízená střela, se může Evropská unie ocitnout v patové situaci. Kallasová má na starost sjednotit a reprezentovat hlas 27 zemí. Nestala se hlasem jediným, který si může říkat, co chce. Reprezentuje 27 států a těm také podléhá. A právě tady můžou nastat velké třenice. V červnu proběhl summit NATO, na kterém vystoupil i maďarský premiér Viktor Orbán. Ten při svém projevu otevřeně řekl, že Ukrajina do Severoatlantické aliance nepatří. A také se tam nedostane.

Na to konto vystoupila Kaja Kallasová. Ta upustila od svého připraveného projevu a jala se Orbánovi vysvětlovat, v čem a jak moc se mýlí. „Orbánovi odpověděla přímo a řekla, jak se mýlí a že historie a fakta ukazují, že cílem NATO je vyhýbat se válkám, a ne je vyvolávat,“ komentoval to pro Politico diplomat. Několik dalších lídrů členských zemí NATO si vzalo z Kallasové příklad, zahodili svůj připravený projev a pustili se do Orbána.

Svůj postoj k Rusku a válce na Ukrajině vyjádřila bezprostředně po nástupu do funkce v Evropské komisi. Svou první mezinárodní cestu směrovala do Kyjeva, kde bezvýhradně podpořila obranu Ukrajiny. A napsala, že unie bude usilovat o to, aby Ukrajina vyhrála. „Evropská unie chce, aby Ukrajina tuto válku vyhrála,“ napsala Kallasová na síti X. Ani to se neobešlo bez protestů. Ozval se slovenský premiér Robert Fico.

Psali jsme: Rázný nástup eurokomisařky Kallasové v Kyjevě. Ohradil se Robert Fico

Jenže Kallasová nebude mít na stole jen válku na Ukrajině, ač podle vlastního vystupování se může zdát, že jiné téma nemá a ani neřeší. Unie čelí mnoha krizím, ke kterým je potřeba se jasně postavit a prezentovat hlas sedmadvacítky. Nyní probíhá velký spor o cla na čínské elektromobily. Zhroutila se Asadova Sýrie a ovládli ji džihádističtí povstalci. Hrozí tedy masivní uprchlická vlna. Státy unie se také zásadně rozcházejí v podpoře a nepodpoře Izraele. Bude potřeba zaujmout jednotný postoj i k zahraniční politice USA po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu. Před Kajou Kallasovou stojí složité otázky celého světa a ona jim musí dát hlas racionality.

A tady je k uvážení, jestli Kallasová přece jenom není příliš jednostranná a netvárná. USA už od prvního mandátu Donalda Trumpa vedou s Čínou obchodní válku a snaží se s Čínou jako rostoucí mocností vyrovnat. Jak toto zápolení komentovala Kallasová? „Jestliže se Spojené státy obávají Číny, měly by se nejprve obávat Ruska,“ citovalo Kallasovou Politico.

Psali jsme: Topolánek se kvůli Ondřeji Vetchému uchýlil k vulgaritám Pan Helmut a paní Helga na vánočních trzích v ČR. Divili se a vyprávěli Jičín: Cena dálkového tepla pro rok 2025 bude 896 Kč/GJ. O 300 Kč méně, než je průměr v ČR Noviny našly Ukrajince, který přežil svou popravu