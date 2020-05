Schillerová vám sebere peníze na rohlíky, rozčiloval se Vystrčil v Partii. Jsme podle něj hrdý národ, který se nemusí bát Číny

reklama

Nařízení vlády sice říkají, že v uzavřených prostorách musejí lidé nosit roušky, ale někteří poslanci v prostorách Sněmovny je nenosili. Parlament je nadřazený vládě, podotkl Vondráček. Jedním dechem dodal, že vykonávání mandátu poslance také není klasickým zaměstnáním, takže poslanci se v tomto směru ocitli v jakési legislativní mezeře. Poté dal jasně najevo, že nechá na svých kolezích, zda budou roušku používat.

Vystrčil prozradil, že senátoři na jednáních všichni nosili roušky. Navzdory tomu, že by roušku sám rád odložil, zatím tak neučinil, protože se chce chovat ohleduplně ke svému okolí. „Byl bych velmi rád, kdybychom roušku už mít nemuseli. Zarouškování zakrývá mimiku, stěžuje komunikaci, a do jaké míry je to dnes efektivní, to je také otázka,“ pravil Vystrčil.

„Jedna z věcí, které tato vláda pořád říká, je, že se z této krize máme proinvestovat. A pokud se z té krize máme proinvestovat, tak nejdůvěryhodnějšími investory jsou obce. Obcím věří 70 procent občanů, vládě věří 40 procent občanů. Ale obci se může stát, že jí bude chybět každá pátá koruna. A teď přichází paní ministryně financí Schillerová a řekne, ‚my vám dáme dotace‘? Takže oni vám vezmou peníze na rohlíky a pak vám řeknou, že můžete podat žádost o dotaci na rohlíky. Někdo musí napsat výzvu, někdo to pak musí vyhodnotit, musí se to všechno zadministrovat. To trvá rok. Jedinou správnou cestou je obcím ty peníze vrátit, protože obce vědí nejlíp, kam investovat,“ zdůraznil Vystrčil.

„Já jsem z té debaty pochopil, že už je po krizi, protože ta doba, kdy jsme byli schopni spolu normálně mluvit, už je pryč,“ reagoval na Vystrčilova slova Vondráček. Konstatoval také, že i hnutí ANO má své starosty a i hnutí ANO chce obcím pomáhat, jen ne formou příspěvků obcím podle počtu občanů.

Vystrčil si však trval na tom, že by to byla nejlepší cesta, protože se budeme spoléhat na dotace, bude to podle předsedy Senátu připomínat „dopisy ježíškovi“. Ale pokud vláda říká, že rozdělí mezi obce 14 nebo 15 miliard, bude to trvat celé měsíce, ne-li roky, a tím budou obce trpět.

„Na obcích sedí zastupitelé, sedí tam starosta, který má kontrolní výbor, a tihle zastupitelé vědí nejlépe, co by potřebovali financovat. Já se klidně vsadím, že 14 miliard korun do půl roku na dotacích vláda nerozdá,“ vypálil Vystrčil.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k výrokům šéfa KSČM Vojtěcha Filipa na konto českých legionářů pro ruský armádní web Krasnaja zvezda.

Vondráček konstatoval, že Vojtěchova slova o legionářích se jeho samého dotkla, tak si o tom s Filipem promluvil a dozvěděl se, že překlad do ruštiny už byl poněkud zkreslen. „Když poskytujete rozhovor ruským médiím, tak musíte počítat s tím, že jeho slova mohou být propagandisticky zneužita,“ pravil Vondráček.

Ve Sněmovně se proto o Filipových výrocích na adresu legionářů povede debata.

Vondráček společně s Vystrčilem vyzývali ke zklidnění debat na různá témata. Vondráček se zlobil na poslankyni Janu Černochovou (ODS), která zašla tak daleko, že ministra kultury Lubomíra Zaorálka označila za „nácka“, protože se stavěl kriticky k Izraeli. Vystrčil poté zdůraznil, že na půdu Senátu podobná slova nepronikla. „A doufám, že ani neproniknou,“ zdůraznil Vystrčil.

Zaorálek si nálepku „nácka“ vysloužil za článek v deníku Právo, který podepsal společně s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a exministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09).

Vystrčil uznal, že vztahy mezi Izraelci a Palestinci jsou napjaté, ale on stojí spíše na straně Izraele, protože má za to, že Izraelci přišli s větším počtem plánů na řešení vzájemných vztahů, zatímco Palestinci tyto plány odmítali.

Izraelci se navíc musejí vyrovnávat s raketami, které jim občas přelétají nad hlavou a oni musejí v noci prchat do krytů. Izraelci podle jeho názoru bojují o život.

Vondráček to viděl stejně.

„Já si neumím vysvětlit motiv té akce, protože zahraniční politice České republiky to vůbec neodpovídá. Naskakuje to na tu propagandu zabraného území, tu palestinskou propagandu. Především na Západě je módní na to naskakovat, je to prostě takové cool. Ale oni Palestinci opakovaně odmítli tu možnost vlastního státu. Já naprosto souhlasím s Petrem Fialou, který poznamenal, že kdybychom se řídili myšlenkami levicových intelektuálů, tak už stát Izrael neexistuje. Já souhlasím s tím, že Izrael bojuje o přežití. Já si myslím, že Tomáš Petříček je inteligentní člověk, ale tohle byl úlet,“ poznamenal Vondráček.

Poté Vystrčilovi vyčinil, že stále více uvažuje o cestě na Tchaj-wan. „Proč tam nejede třeba americký viceprezident? Proč Tchaj-wan uznalo jen pár států v Tichomoří a z evropských jen Vatikán? To má nějaký důvod, který se formoval od konce 40. let 20. století,“ poznamenal Vondráček.

Vystrčil si však trval na tom, že by cesta na Tchaj-wan mohla být důležitým gestem, že se, „a teď se omlouvám panu Lokajovi s velkým L, který mi psal, ale stali bychom se lokaji s malým l. Stali bychom se podřízeným a služebníkem, stali bychom se někým, kdo jenom poslouchá. A to pak má vliv na ty generace. My přece musíme jednat jako svébytný a hrdý národ, a ne tak, jak to tu bylo před 40 lety, kdy jsme čekali, jak se zachová někdo jiný, abychom i my věděli, jak se můžeme zachovat,“ narážel na odvěké vyčkávání českých komunistů, kteří pravidelně čekávali, co udělá Moskva.

Vondráček okamžitě oponoval, že Česká republika je součástí mezinárodního společenství a v rámci tohoto mezinárodního společenství prý musíme tlačit na Čínu, a tím chránit Tchaj-wan. „Cestou není vaše návštěva na Tchaj-wan,“ vytkl Vystrčilovi.

V diskusi došlo i na čínský dopis někdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, ve kterém je Kuberovi vyhrožováno, že pokud pojede na Tchaj-wan, tak za to zaplatí české podniky působící v Číně.

Vondráček zdůrazňoval, že si to česká strana musí vyříkat s čínským velvyslancem. Vystrčil okamžitě kontroval, že má informace, že pan velvyslanec s obsahem daného dopisu souhlasil, a to podle předsedy Senátu vypovídá samo a sebe.

