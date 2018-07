Schneider se pustil do Lukeše, který v ČT urazil Jakla: Podle jeho gusta by bylo, kdyby mluvil pouze on, protože hovoří pravdu

Ladislav Jakl má za to, že americký prezident Donald Trump předvedl za poslední měsíc to nejlepší, co v něm je. Prý správně pošťouchl Velkou Británii kvůli Brexitu, vypeskoval členy G7 a nešetřil ani své spojence v NATO. A pokud jde o tolikrát propírané ruské vměšování do prezidentských voleb, podle Jakla jde o vnitroamerickou politickou hru, kterou rozehrávají Trumpovi nepřátelé.

„Ten svět není nedělní škola. To, že Američané jsou schopni skácet sto režimů po celém světě za posledních několik desítek let a instalovat vlády, to je pravda. Ostatní velké země hájí svoje zájmy všude možně po světě a nepochybně se přitom používají různé metody,“ konstatoval Jakl.

Když tohle všechno slyšel Lukeš, neudržel se. Seriózní lidé v USA prý vidí, že Trump svým vystupováním na summitu v Helsinkách po boku ruského prezidenta Vladimira Putina zrazoval svou zemi.

„Vůbec nevím, jak na tuhle situaci reagovat, protože vy jste mě pozval do tady toho programu a nakonec já tady jsem nucen poslouchat otevřené lži, nesmysly a výmysly,“ zlobil se profesor na Jakla.

Nechápal, jak někdo může zpochybňovat kvality vlastenců, kteří celý život pracovali ve prospěch Spojených států a kteří teď mají obavy z toho, co Trump předvádí. Je to např. bývalý ředitel CIA John Owen Brennan. „Tyhle lidi dáme úplně stranou a dáme hlas tady tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké fotografie, že má koňský ohon na hlavě,“ poznamenal Lukeš. Jakl si v tu chvíli provokativně pohladil před kamerami své dlouhé vlasy. Lukeš nechápal, jak člověk jako Jakl může mluvit o tom, co je dobré pro Spojené státy nebo dokonce pro celý Západ.

Kubal se v tu chvíli Jakla zastal. „Já myslím, že nezáleží na tom, jak kdo vypadá, pojďme se bavit o tom, jaké argumenty tady zaznívají,“ požádal profesora. „Já ten koňský ohon nevidím a nikdy bych ho nezmínil, nebýt toho, že tady slyším ty absurdní lži, které jsou vypůjčené ze slovníku Kremlu, který dezinformuje diváky právě tímhle způsobem,“ rozčiloval se dál profesor.

„To pravil demokrat Lukeš, z čehož se můžeme dohadovat, že podle jeho gusta by bylo, kdyby mluvil pouze on, protože hovoří pravdu. Jediný argument proti Jaklovi však Lukeš neuvedl,“ napsal k tomu Schneider v komentáři pro PrvníZprávy.cz. Lukeš by prý zřejmě přišel před kamery sám a podával by lidem jediný správný pohled na svět. Dovolával by se přitom amerických vlastenců, aniž by zmínil, že někteří z těchto vlastenců kupříkladu pomohli rozpoutat válku v Iráku.

Obratem dodal, že Rusové, resp. Sověti a Američané spolu desítky let spolupracují a spolupracovali v kosmickém programu a teprve když si toto uvědomíme, prý uvidíme Lukešův výbuch ve správných souvislostech.

„Akademik Igor Lukeš tak svým vystoupením nechtěně, ale naprosto dokonale ilustroval starý bonmot Gilberta Keitha Chestertona o tom, že akademická mysl odráží nekonečno a jest plna světla z toho prostého důvodu, protože se podobá kaluži: jest mělká a stojatá.“

