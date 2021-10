Se Starosty by se spolupracovalo dobře, s Piráty to bude hodně bolet. Stanjura před volbami poškádlil druhou koalici

reklama

Stanjura v rozhovoru pro server Novinky.cz ubezpečil, že ODS nepůjde do vlády s hnutím ANO, ačkoliv zejména politici z vládní ČSSD naznačují opak. „Osm let říkám, že s Andrejem Babišem vládnout nebudeme. Paní Maláčová si to celé vymyslela, je to lež. Mě to spíš pobavilo, než urazilo. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a paní Maláčová je zřejmě v zoufalé situaci, jinak si to neumím vysvětlit,“ zpražil Stanjura ministryni práce a sociálních věcí.

Odmítá také, že by byl s hnutím ANO alespoň vyjednávat, jak se o něm tvrdí. „To říká někdo, kdo mě vůbec nezná. Samozřejmě že jako předseda poslaneckého klubu ODS musím ve Sněmovně vyjednávat s ostatními stranami, ale to je něco jiného než vyjednávání o vládě. Lidé, kteří to říkají, nás nechápou nebo záměrně vytvářejí mlhu a slouží Babišovi. Nám jde o program, hodnoty a ideály, není to tak, že bychom jen počítali křesla,“ ubezpečuje Stanjura s tím, že s hnutím ANO mohli jít do vlády před čtyřmi roky a také to neudělali.

Jedinou variantou je podle něj velká pětikoalice, která by se podobala končící koalici v Německu. „My máme dlouhodobě blízko ke STAN, jedenáct let jsme ve stejných parlamentních lavicích. Tři roky jsme společně vládli a teď jsme osm let v opozici. S Piráty to bude složitější, to nezastíráme,“ prohlásil Stanjura, že ODS se nejvíce bojí spolupráce právě s Piráty. „Ale myslím, že se STAN jsme schopni vytvořit dobrý středopravicový program,“ poškádlil integritu druhé volební koalice.

Stanjura dle svých slov zatím nemyslí na žádné z ministerstev, protože takové úvahy jsou předčasné. „Máme cíl, aby byl Petr Fiala premiérem, pak se bude v ko­alici vyjednávat, jaká ministerstva si rozdělí koaliční strany, a potom se teprve bude řešit jejich obsazení. Nechal bych to na premiérovi. Pokud by mě Petr Fiala požádal, tak bych zodpovědně posoudil, jestli bych ten či onen resort byl schopen vést, nebo ne. Ještě jsme ale volby nevyhráli a spekulovat o ministerstvech mi přijde předčasné,“ dodal místopředseda ODS s tím, že to není pokorné vůči voličům.

