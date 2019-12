Sebevražda! Kalousek se pustil do křížku se Zahradilem. Jde o sudetské Němce

Prezident Miloš Zeman navrhl někdejší ministryni spravedlnosti za hnutí ANO Helenu Válkovou na ombudsmanku. Na počátku příštího roku by mohla nahradit končící Annu Šabatovou. Europoslanec Jan Zahradil se nad Zemanovým návrhem zasmál a připomněl slova Válkové z roku 2014. Dostal se kvůli tomu do křížku s Miroslavem Kalouskem (TOP 09). Šlo o druhou světovou válku a sudetské Němce.

Anketa Vítate vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 89% Ne 5% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9169 lidí

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) se rozhodl, že nebude zmiňovat enormní oddanost Andreji Babišovi (ANO), nebude zmiňovat členství Válkové v předlistopadové komunistické straně, kde se prý dostala i k otázkám lidských práv, ale připomene to, jak se Válková vyjadřovala o utrpení Čechů, Moravanů a Slezanů za druhé světové války.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Snaze o recyklaci exministryně Válkové do další funkce se upřímně divím. Nebudu mávat jejím členstvím v KSČ či oddaností Babišovi. Vzpomenu ale její skandální výrok z roku 2014, který na diskvalifikaci stačí. Na tom jsem se shodl i s Miroslavem Kalouskem (TOP 09),“ napsal Zahradil.

Posléze doplnil, že poválečný odsun sudetských Němců vnímá jako zcela logickou reakci na to, co museli Češi, Moravané a Slezané přežít během šesti let nacistického teroru.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ozval se i Miroslav Kalousek, který sice s výrokem Heleny Válkové také nesouhlasil, ale to prý ještě neznamená, že by schvaloval odsun sudetských Němců. Kalousek se totiž domnívá, že kdyby sudetští Němci zůstali po válce v Československu, komunisté by to s uchvácením moci u nás neměli tak snadné, jak to měli po odsunu.

„To máte pravdu. Kdyby tady těch 2,5 milionu československých občanů německé národnosti zůstalo, komunisti by v roce 1946 nevyhráli volby a pro možnosti bolševického puče by to byla sebevražda. Každý máme holt jiné priority,“ rýpl si do Zahradila Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Opozice nevítá Zemanův návrh Válkové na ombudsmanku Pekarová Adamová (TOP 09): Veřejným ochráncem práv by neměla být osoba spojena s vládním hnutím Za Šabatovou Válková? Prezident Zeman ji poslancům navrhl na ombudsmanku Zdeněk Jemelík: K Otázkám Václava Moravce z 8.12.2019

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.