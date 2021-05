Sebevražda? Ne. Kroupa přitvrdil. Další bomba

reklama

Ministr Hamáček označuje informace redakce Seznam Zpráv, které hovoří o jeho plánovaném výměnném obchodu s Ruskem, za lživé a nesmyslné. Dnes také oznámil, že kvůli článku podá trestní oznámení a civilní žalobu, chce odškodnění deset milionů korun. Podle šéfredaktora serveru jsou Seznam Zprávy připravené svá zjištění o Hamáčkových plánech dokázat u soudu. Anketa Komu víc věříte? Janku Kroupovi 7% Janu Hamáčkovi 86% Já fakt nevím 7% hlasovalo: 5832 lidí

Část opozice už Hamáčka však vyzvala k rezignaci. Do příběhu mělo vnést světlo úterní utajené zasedání Poslanecké sněmovny, bylo však přerušeno bez výsledku. Dnes se poslanci sešli k tématu podruhé.

Novinář Kroupa hned v samém úvodu rozhovoru předeslal, že ministr Jan Hamáček je ten, kdo lže a popírá jejich závažná zjištění o jeho zrušené cestě do Moskvy.

Zůraznil, že informace, které použili, jsou z důvěryhodných zdrojů. „Vím přesně, co máme v rukou. A víme, co s takovými důkazy děláme,“ ujišťoval moderátorku Světlanu Witowskou, která vedla polemiku o tom, čí tvrzení se zakládá na pravdě.

„Nebojíte se o svou pověst?“ zajímala se. Takové obavy Kroupu prý netrápí. „Ne, protože máme pravdu,“ sdělil sebejistě, že jeho novinářská pověst a jeho kolegů z redakce v sázce rozhodně není.

„Nespáchali jste novinářskou sebevraždu?“ tázala se Kroupy dále s tím, zda by za své zdroje dali skutečně ruku do ohně. Kroupa však trval na tom, že mají v rukou pádné důkazy, které Hamáčka usvědčí. „Jako zcela jistě jsme novinářskou ani žádnou jinou sebevraždu nespáchali. My máme zdroje přesvědčivé. Máme důkazy přesvědčivé,“ řekl.

Witowská zmínila názory prohlašující, že celé jejich údajné svědectví je postavené „na vodě“. Narážela na fakt, že v textu nebyla použita jediná citace zmíněných důvěryhodných zdrojů a nebyl zmíněn případně ani zvukový záznam.

Psali jsme: Hamáček nepustil ke slovu ty, kteří měli vnést do příběhu jasno. Je to hra o čas, uvedl Kroupa v ČT

Witowská v ČT tlačila na Hamáčka. A pak to přišlo: A co jsem měl Rusům slíbit? Že přesvědčím nezávislé médium, aby to nenapsalo?! Anketa Bojíte se onemocnění covid-19? (Ptáme se od 4.5.2021) Bojím 26% Nebojím 74% hlasovalo: 4467 lidí

Ve svém nátlaku pokračovala a zdůraznila, že lidé by si zasloužili přece znát pravdu. Kroupa sdělil, že se s konkrétními důkazy veřejnost seznámí, kdy to bude, už blíže nespecifikoval. „Věřím, že se dozvíte celou pravdu. Dodnes jsem neviděl žádný důkaz, který by mě přesvědčil o tom, že není pravdivé, co jsme napsali,“ zopakoval.

Moderátorka nato opět zopakovala, že zatím se ale ohání pouze slovy. „Tady ale není stále žádný důkaz o tom, že je to skutečně tak, jak jste napsali vy,“ uvedla opakovaně již s větším důrazem.

Zmínila, že ani lidé, kteří se zúčastnili schůzky, která se konala 15. dubna večer v kanceláři ministra vnitra, a jimž zde měl Hamáček podle několika zdrojů Seznam Zpráv vylíčit svůj plán na cestu do Moskvy, uvedli, že nic takového na schůzi nezaznělo.

Kroupa vpálil Witowské, že věc nehodnotí objektivně. „Nejste spravedlivá,“ uhodil na oponující moderátorku. Tu to očividně značně zarazilo: „Já nejsem spravedlivá?“ rozesmála se a neskrývala překvapení.

Novinář svou větu pak dokončil: „My jsme vycházeli zčásti z informací Jana Hamáčka. Přinesli jsme kontext věcí, které jsme všichni viděli. Hamáček jel škemrat do Ruska o Sputniky ve chvíli, kdy už věděl, že ruští agenti zavraždili dva Čechy a vyhodili vrbětické sklady do povětří. A taky jednal o tom, jestli by Putin laskavě nepřijel do Česka potkat se tu s Bidenem, se kterým hrál tu skrytou operaci,“ startoval Kroupa s výraznou gestikulací.

Psali jsme: Kroupa: Své zdroje nenapráskám. Jak jsem to zjistil? Musíte se umět zeptat

Obeznámený zdroj: Hamáčka doběhla jeho vlastní hra

Důkazy mají nyní prý schované na bezpečném místě a kdykoli připravené k jejich odtajnění. „Když bude nejhůř, tak máme důkazy, kterými ukážeme, že jsme si to nevycucali. Důkazy jsou naprosto přesvědčivé,“ uvedl.

Nejdříve ponechal přímou otázku, zda existuje i zvukový záznam, bez jasné odpovědi. „Neodpovím,“ řekl rezolutně Kroupa, který odmítá, že by někomu mohli naletět na předvolební hru. „My nikdy nepracujeme jen s jedním zdrojem. Tedy si tohle nemyslím,“ odmítl, že by byli novináři někým zneužiti.

Poté přislíbil, že ve čtvrtek zveřejní další svědectví týkající se motivace Hamáčkovy cesty do Moskvy, půjde o audiozáznam. „Bude to svědectví člověka, který s Janem Hamáčkem mluvil a Hamáček mu svou motivaci osvětlil. Jde o zdroj se zvukovým záznamem,“ řekl s tím, že zatím nejsou rozhodnutí, zda zveřejní i celé jméno dotyčného.

Ministr Hamáček podle jeho slov o tomto zmíněném zdroji, který audio má, dobře ví. „V každém případě Jan Hamáček ví, kdo tento zdroj je. A jestli se Hamáček pak rozhodne sám jeho jméno zveřejnit, to už bude na něm,“ podotkl Kroupa.

Vicepremiér Hamáček má nyní dvě možnosti. Buď celé nařčení popírat, nebo se zkrátka přiznat. „Pro Hamáčka je volba mezi těmito dvěma možnostmi taková, že nejdříve zkusí hrát vabang a zkouší nejdřív vytvořit dojem, že se spolu budeme soudit. My se ale soudu nebojíme,“ poznamenal Kroupa.

„Motivace Hamáčka, aby hrál tuto hru ohledně cesty do Moskvy, je podle zdroje, který s ním hovořil, záchrana ČSSD. A to tím, že proočkuje Českou republiku vakcínou Sputnik, přivede Putina a Bidena k jednomu stolu a bude skvělým politikem,“ shrnul reportér Seznam Zpráv Janek Kroupa. Podle něj Hamáčkovi ani nešlo o to, zda danou věc nakonec zveřejní, či nezveřejní média, protože nebylo v tu dobu předem jasné, jak se k tomu nakonec postaví stát.

Psali jsme: „Strach. Velký. Ale Češi nejsou blbí.“ Palba na Hamáčka rozkryta a Kroupa taky Senátor Láska: Hamáčku, jste největší slaboch v dějinách české politiky „To mě štve.“ Petříček vrátil úder Hamáčkovi. Za Vrbětice Jiří Paroubek: Tvrdý Hamáčkův protiúder







Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.