Šedesát miliard plus, a vám z toho pětislepenec nedá ani korunu. Vážení občané, Babiš odhalil vážné podezření

Kompletní přepis pořadu Čau lidi, 24. ledna 2022

Andrej Babiš: Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Jak jistě víte vy, kteří tento pořad sledujete, vždy mluvím o tom, co se stalo minulý týden. A co byla hlavní událost, alespoň pro nás, bylo to, že zasedla poprvé stínová vláda hnutí ANO.

Není to ale taková stínová vláda jako v minulosti, že jenom jsou to jména na papíře, ale naše vláda skutečně zasedla, měla na programu program stávající vlády, to jsme probrali. Samozřejmě, měli jsme vlastní body, a následně jsme měli tiskovou konferenci, která trvala hodinu a půl. Pokud jste ji neviděli, tak doporučuji. Protože naše hnutí se nebrání dotazům novinářů, samozřejmě na ně odpovídáme.

Takže to byla pro nás hlavní událost.

Jinak pokračovala minulý týden kauza pana Farského, který vlastně se chce vzdát mandátu poslance, ale teď jsme se dozvěděli, že nemůže. Také jsme se dozvěděli, že není pravda, že by mu to doporučoval pan Fiala nebo pan Pithart. Údajně ho museli hodiny přemlouvat.

To jsou ty hodnoty hnutí STAN. Podvést voliče, a potom si odejít na stáž do USA, a učit se o tom, jak by mohla naše země v rámci Evropy ztratit svrchovanost.

Také jsem se dočetl, že už v roce 2014 jeho kolega, pan Půta, tam byl na tři týdny. Takže oni tam chodí permanentně na stáž, ale pochybuji o tom, že by to bylo ve prospěch naší země.

Co bylo důležité, a já jsem předčítal to programové prohlášení vlády, tak snad jediný konkrétní bod, co tam je, že tam mají bod “vybereme českého národního ptáka.”

A potom druhá taková ptákovina je, že chtějí zvýšit dálniční limit na 150 km za hodinu. Tady odborné české instituce říkají: nemáte na to ani disciplínu, ani odpovídající automobily.

Vy jste mi psali, že vlastně proč to chtějí, já to nechápu. Je to obsese, už v minulosti se to ve Sněmovně snažili prosazovat. Lidi mi píšou: dneska je 130, ale lidi i tak jezdí 150. Takže když bude 150, budou jezdit 180. A co to přinese? No, další nehody, a ty nehody na dálnicích jsou skutečně nejtragičtější. A samozřejmě větší spotřebu, emise, je to úplně nesmysl. Všechny ty odborné společnosti říkají: zvyšování rychlosti je podle názoru tuzemských institucí problematické kvůli větší ekologické zátěži. “Byli bychom jediní v EU, úspora času by byla jenom minimální, bezpečností riziko by ale dost vzrostlo,” argumentuje policie.

Takže všichni jsou proti, jenom, a to je asi program celé koalice. Nerozumím tomu, je to nesmysl, ale takových nesmyslů u této nové vlády máme strašně moc.

Já jsem skutečně překvapený, že to, co ta vláda převedla, a je to fakt katastrofická vláda… Stačí jenom číst titulky. Minulý týden jsme se dozvěděli, že kalkulačka pana ministra Jurečky na pomoc kvůli zdraženým energiím, což jsme řešili odpuštěním DPH, tak na Twitteru jsem četl: rodina příjem 20 tisíc, tak to dali do kalkulačky, a víte, kolik jim vyšlo? 34 korun dostanou.

Připomíná mi to, jak kdysi nejlepší ministr financí zvedl důchody o 40 korun, tak teďka máme 34 korun. To je ta jejich pomoc. To je skutečně neuvěřitelné.

Když si vzpomenu, jak pětikoalice lobovala za to, aby solární baroni dostali o 2 miliardy vyšší podporu, no tak vážení, tento týden jsme se dozvěděli, že ty slevy na jízdném, a to byla jedna z mých vlajkových lodí, pro seniory, protože si to zasloužili, a ty babičky byly šťastné, že mohly navštěvovat vnučky a rodinu, no tak jim to vzali. 1,5 miliardy korun ročně se ušetří na seniorech a studentech. Absolutní nesmysl.

A je to v tom kontextu, že stále říkají, že máme rozvrácené finance. Je to lež, není to pravda. Vůbec nerozumí rozpočtu. Nechápou, že se mají soustředit na příjmy.

Teď dobře poslouchejte, vážení občané. Víte, máme novou makro predikci. Takže konečně Ministerstvo financí zveřejnilo číslo. Veřejné zadlužení naší země ke konci roku 2021 po dvou těžkých letech, a byly to pekelné roky, a ten covid de facto už odchází, stále klesají počty, takže nemají žádný problém, 42 procent HDP zadlužení.

A 2013, když končila tato koalice, hlavně teda Spolu, bylo zadlužení 44,4, procenta HDP. Takže se potvrdilo, co jsme řekli, že zadlužení naší země, my jsme šestá nejméně zadlužená, máme skvělý rating, je za minulý rok menší, než nám nechala koalice v roce 2013.

A teď poslouchejte dobře: na základě predikce a na základě toho, jak se vyvíjí inflace, protože ta inflace pro příjem státu je pozitivní. Protože stoupají ceny, z toho je ta DPH, takže dostanou, tento nový pětislepenec, 60 miliard korun plus.

A vážení občané, oni vám z toho nechtějí dát ani korunu. Navíc vy to zaplatíte v cenách, v té DPH. 60 miliard, to je to nová predikce, protože nová inflace se odhaduje na 8,5 procenta. Nechtějí vám vrátit nic. Nechtějí vám zaplatit energie, chtějí zdražovat dálniční známky a samozřejmě chtějí zdražovat i televizní poplatky. Víte, kolik platíme ČT ročně my všichni? 7,17 miliardy. A Českému rozhlasu 2,2 miliardy. Je to 9,37 miliardy. To jsou ty nezávislé veřejnoprávní instituce, které samozřejmě pomohly hlavně tomuto pětislepenci vyhrát volby.

My jsme snad jediní, kteří jdou tím směrem, že, teď je tam nový poradce vedle pana premiéra. Slyšel jsem na trhu, že je to snad to nejhorší, co tady může být. Říká: změníme zákon o ČT a zvýšíme poplatky. Říká nový poradce premiéra.

A ve Velké Británii Johnson navrhnul zmrazení poplatků, a říká, že v roce 2027 bude měnit systém financování. Na Slovensku mimochodem veřejnoprávní média financuje státní rozpočet. A u nás by to bylo taky dobré, protože o hospodaření ČT a ČRo nevíme nic.

Takže nová vláda dostane obrovský balík díky vám, že platíte vyšší ceny, a nechce se s vámi podělit. Nic vám nedá, a většinou jenom bere.

Inflace. Před volbami jste slyšeli: Babišova drahota, což byla samozřejmě lež. Co dělá vláda? Vůbec nic. Vysílá signály. Pan premiér stále dává signály, že chce něco dělat s inflací, ale vůbec neříká, co chce dělat.

My jsme na to měli jasný lék. Snížení DPH. Podle nás to udělali Poláci. A to se týká všeho.

Když si vezmeme inflaci, a taky, jak rozhodlo Ministerstvo zemědělství, jak bude rozdělovat dotace. No, tak rozdělovat dotace, dostanou hlavně ti, kteří nic nevyrábějí. Ti, kteří vyrábějí, toho moc nedostanou.

Když si vezmeme, že Polsko snížilo DPH na potraviny, Viktor Orbán nechal zastropovat ceny určitých potravin, a Polsko a Maďarsko se snaží lidem pomoci, a tímto způsobem jim ulevit.

Co dělá naše vláda? Nic. Takže pokud potraviny budou tento rok dražší a dražší, tak víte, komu máte poděkovat.

Nová vláda, abych v tom pokračoval, bude devastovat naši kulturu. Ministerstvo kultury zrušilo pro letošní rok vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek.

My jsme dělali pravý opak. Doporučuji, navštivte Národní muzeum. To jsme otevírali 28. října 2018. Je nádherné. Státní opera. Císařské lázně. Invalidovna. To všechno byly naše projekty.

Teď nová vláda řekla: nebude nic. Nebudeme obnovovat to kulturní dědictví. Podle mého názoru je to strašně špatně.

Filmové pobídky. Když jsem začínal jako ministr financí, tak bylo 500 milionů. Za paní Schillerové jsme se dostali až na 1,3 miliardy, to taky nebude.

Takže nechceme památky, nechceme filmové pobídky.

A takto to bohužel jde dále.

Vrátím se k té kalkulačce pana Jurečky, která je výsměch. Hned první den zkolabovala. Samozřejmě, to je návrh vlády, jak řešit drahé energie. Je to nesmysl. Vůbec to nepomůže. A když uvidíte fakturu za leden, a skočí vám za DPH 21 procent, tak je to kvůli nové vládě. My bychom to nikdy nedopustili. A byli bychom hledali, a navrhovali jsme další kompenzace.

Drahé energie se týkají všech, nejenom těch lidí, kteří mají nejmenší příjmy. A ta kalkulačka je o ničem, je to byrokracie, ponižování lidí. Většina lidí nedosáhne, kdo bydlí ve vlastnickém bydlení. Výhodu mají plátci nájemného. Ale podíl vlastnického bydlení je 80 procent. I hypotéka je výdaj.

Je to skutečně katastrofa, nefunguje to. Vláda ale nechce akceptovat to, že my jsme měli nejlepší řešení, a to řešení například teď od nás převzali Poláci.

Slevy na jízdném, o tom jsem teď mluvil. Je to směšné. 1,5 miliardy? To jsme nemohli nechat ty peníze důchodcům a těm mladým? Potřebují každou korunu.

Aby toho nebylo málo, pokračuju. Určitě si pamatujete na náš projekt průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. A rekonstrukce nemocnice v Rychnově. Tam jsem se angažoval, byl jsem ta několikrát, a nakonec jsme to dotáhli. Díky rozpočtovému provizoriu i tento projekt je zabržděný.

Sociální služby. Když se podíváte, kolik stávající koalice dávala peněz do sociálních služeb, tak do roku 2007 bylo 7,169 miliard, to kleslo na 6,550 miliardy. My jsme to dotáhli až na 25 miliard korun. Sociální služby, strašně důležité.

No a po rekordním zvyšování příspěvku přichází nová vláda s návrhem zdražit pro klienty ceny sociálních služeb, které budou mít za následek méně hodin asistence, a to povede k tlaku, aby odešli do ústavní péče.

Cestou je revize příspěvku na péči a valorizace. Přitom moderním trendem je naopak princip ústavní péče.

Takže to jsou další kroky, na které my jsme upozorňovali, ale nová vláda si nedá říct.

Určitě jste zaznamenali, že oni se chlubí naší prací. Kromě toho, že máme rozestavěno asi 107 km dálnic, a my jsme jasně deklarovali, že bychom byli schopni za to období této vlády postavit až 300 km dálnic, tak si tam dali jenom 200 km. Ale to mají splněno, díky nám.

Teď jsme se dozvěděli z jednoho média, že pan Bartoš přichází s nějakým revolučním, že stavební zákon, že bude turboúřad. No, tak i ten redaktor asi dělá PR panu Bartošovi, ale to je náš zákon. Názor koalice je, že vyjít vstříc a vyhovět jenom státu, a na občany kašle. Takže vy nadále budete chodit na úřady, vyplňovat formuláře, bude to byrokracie. A z toho 157. místa z hlediska stavebního povolení se díky nové vládě nepohneme.

No a co tato nová vláda dělá pro podnikatele? Vůbec nic. Otočila se vůči našim podnikatelům zády.

15. prosince 2020 pan Rakušan říkal, že chce, aby vláda uhradila 100 procent nákladů podnikatelům a firmám, a aby uhradila ušlý zisk, 75 procent u malých a středních firem.

My jsme podpořili živnostníky a firmy 360 miliardami, z toho byla 192 miliard přímá pomoc. Záruky, úvěry, odklady. Podporu získalo 700 tisíc subjektů, 99 procent vyřízených žádostí bylo pro malá a střední firmy.

Takže my jsme všechno připravili, a v listopadu a v prosinci jsme připravili další pomoc, ale nebyla spuštěna. Ta nová vláda to zastavila. Antivirus byl zastaven, energetická podpora firem čistá nula. A ministr financí ještě vyhrožuje, že zruší národní podpůrné zdroje.

A co věda a výzkum, nová vládo? Nic tam nemáte v programu, ani slovo. Ani slovo o konkrétním podílu výdajů na vědu vůči HDP. Abdikace na inovační strategii 2030. Řízení výzkumu bude opět podle požadavku zájmových skupin, nikoliv podle dlouhodobé vize. Takže se vracíme o 10 let nazpátek, plno úředníků navíc.

Za naší vlády jsme připravili pro OSVČ, že mohou čerpat místo ošetřovného kompenzační bonus až 1000 korun denně, a to jsme ještě stihli prosadit. Nová vláda nedala podnikatelům ani živnostníkům vůbec nic.

Nová vláda slibovala, že nebude šetřit na lidech. První, co udělali: vzali lidem peníze. Zmrazili platy, i těm úředníkům na Úřadu práce, kteří mají údajně vyplňovat ty formuláře, a lidi tam chodit, a vzali i ve školství. Školníci a kuchařky pocítí šetření. Takže de facto nedostanou nic. A učitelům nedali to, co my jsme navrhovali.

Stále jsme byli kritizováni, že kam šly ty peníze z rozpočtu, který je velice dobrý.

Teď vyšla ta studie IDEA Cerge, jmenuje se to Co stálo za nárůstem výdajů státního rozpočtu. Dobře poslouchejte, kam šly ty peníze.

84 miliard šlo na důchody. Ano, naši důchodci byli pro nás vždy priorita. Platby za státní pojištěnce 67 miliard. To šlo do zdravotnictví, do nemocnic. Pro naše lékaře, sestřičky, pomocný personál. Ti jsou strašně důležití. Investice. Nákupy očkovacích látek byly 8 miliard. Národní investice. Sociální výdaje 37 miliard.

Takže tyhle výdaje, 395 miliard, jsou jednoznačně zdokumentované. Všichni vědí, kam to šlo. Za této vlády, v minulosti nikdo nevěděl kam to šlo.

Regionální školství 50 miliard navíc.

Další zajímavý titulek Fialův kabinet slíbil Jižní Moravě více peněz, teď ze slov couvá. Všechno, co bylo před volbami, už neplatí. Tak jsme přece byli zvyklí. Vždycky slibovali něco před volbami, a po volbách si vždycky našli důvod, aby to nesplnili.

Další titulek. Dvě špatné zprávy, žádná dobrá. Daně půjdou nahoru, bonusy k penzi nebudou. Píšou tady média.

Takže vážení přátelé, vy už dnes dobře víte, že tato vláda škodí našim občanům, naší zemi. Strašně dobře si notuje s ještě větším škůdcem možná. A jak tady říkají pan profesor Švejnar, ČNB škodí Česku hned dvakrát. Zdražila úvěry i korunu.

Tady je článek od Tomáše Havránka, co by ČNB měla dělat. Mě strašně zaujalo to, že, abyste věděli, že v ČNB mají vzoreček na platy. Takže tam mají garanci, že jim se navýší platy o 3 procenta plus inflace. Takže se dostanou někde asi možná na 8 až 10 procent.

Abyste věděli, jakou dělá ČNB politiku, tak pravděpodobně měsíčně dává bankám za to, že mají peníze v ČNB 5 až 6 miliard. To je její náklad. A to je výnos bank. Takže kdo na tom vydělá? Banky, no a samozřejmě nejvíce prodělají občané. Hypotéky, úvěry.

No a konečně se někteří i probudili. Tady se říká: exportéři mají obavy z ČNB. Takže to je to, o čem jsem mluvil jako první, nikdo mě nepodpořil. Všichni mlčeli, protože je to tak, že když Babiš něco řekne, tak ostatní ani nepřemýšlejí, a nechtějí to podpořit.

A co říká předseda Asociace exportérů Jiří Grunt: upozorňujeme na to, že zvyšování úrokových sazeb ČNB tak hektickým způsobem, jako tomu bylo doteď, by mohlo zcela určitě uškodit českému exportu i ekonomice vůbec.

Protože ten kurz se dostal na 24,36. A co to znamená pro exportéra, když měl předtím 27? No, že dostane méně peněz. A co to znamená pro naše firmy, které tady vyrábějí a musejí konkurovat vůči dovozu? No, že ten dovozce to má lepší, protože to má levnější.

Takže ČNB je škůdce naší ekonomiky a škodí našim občanům. Zdražuje hypotéky, úvěry, je to nesmysl ta jejich strategie inflace. Neporazí cenu ropy ani plynu ani emisních povolenek. Inflací nemají vůbec pod kontrolou, stále to stoupá. Navíc způsobuje velké problémy exportérům a samozřejmě i českým výrobcům. Takže třikrát špatně.

Každá koruna přijde na 200 miliard, exportéři mají obavy z ČNB. Tak to je, to je ta pravda. Ale pan premiér Fiala stále mluví o nás.

No, tak samozřejmě, když pan guvernér v předvolební kampani kritizoval paní Schillerovou, tak asi mají nějaké společné zájmy, protože tomu nerozumím. Ale každý rozumný člověk a ekonom, který tomu trochu rozumí ví, o čem mluvím.

Obrana. Víte dobře, že já jsem vždycky naše vojáky a armádu podporovat. Zaujal mě rozhovor paní Černochové, kterou my samozřejmě podporujeme. Paní Černochová říká, že chtějí navýšit výdaje na armádu na 2 procenta z HDP v roce 2025. Ale v novém rozhovoru už říká, že nechce říkat časový horizont. Tak co se děje? Doufám, že už z toho necouvá.

Takže 2 procenta v roce 2025, řekla nová vláda, paní Černochová, mají to v koaliční smlouvě.

Bohužel tady neříká pravdu, když mluví, že jsme údajně vzali armádě 10 miliard. Ano, my jsme byli menšinová vláda, ale my jsme jim těch 10 miliard nechali. A tolik, co se investovalo za naší vlády, armáda nikdy neinvestovala.

No, a máme tady Ukrajinu. Samozřejmě ten konflikt, respektive to jsou většinou deklarace, není vůbec dobrý. Já si nemyslím, že bychom tady měli mít různé deklarace, že jsme připraveni na sankce. A co ty sankce přinesly? Vůbec nic. A že půjdeme do války? Pošleme naše vojáky do války na Ukrajinu proti Rusku?

Bylo by dobré, kdyby skutečně s Ruskem vyjednávaly světové velmoci. My nejsme světová velmoc. Takové plácaní nic nepřinese.

A že se postaráme, když přijdou Ukrajinci, kdyby nastal nějaký exodus?Tady je titulek: Německo potřebuje ročně 400 tisíc pracovníků. Víte, co se děje, co říkají naše firmy? Že ti kvalitní Ukrajinci odcházejí do Německa, a u nás zůstávají ti údajně kvalitní. Ale díky bohu za ně. Kdyby tady nebyli, tak vůbec nevím, kdo by u nás dělal stavebnictví.

Takže máme novou vládu, dělá různé deklarace, nemají žádné zkušenosti. Bylo by dobré si o tom něco přečíst. Pevně doufám, že ten konflikt na Ukrajině skončí nějakými jasnými dohodami. Protože vyhrožování a vzletné deklarace nikomu nikdy nic nepřinesly.

Ke covidu a k omikronu. Nevím, jestli to sledujete, nebo jste schopní sledovat vůbec všechny ty změny. Dobrá zpráva je, že počty hospitalizovaných klesají.

My jsme té nové vládě vlastně všechno připravili. Tak doufejme, že konečně koupí pan ministr ten nový lék.

Těm opatřením málokdo rozumí. Tady mám stanovisko od pana Vondráka, který na Twitteru uvedl: Nerozumím sveřepému trvání na zachování prezenční výuky ve školách. Dramaticky chybí učitelé i žáci. Důsledkem jsou zmatky, které s kvalitním vzděláním nemají nic společného. Prý klesá, dle slov ministra, zátěž škol. Dle statistiky ÚZIS to v daný okamžik určitě není pravda. Protože právě ve věkových kategoriích do 20let je ten výskyt nejvyšší.

Tahle vláda totálně zbourala očkování. Všechno, co my jsme tady budovali, propagovali. Jednoznačně očkování zachraňuje životy. Oni to zbourali. Ten zájem je minimální, očkuje se málo, a je to výsledek politiky nové vlády, které nikdo nerozumí.

Trasování při tom počtu, když pan ministr říká, že bude 80 tisíc? Tak to bych tedy chtěl vidět.

Takže je to situace, kde já pevně věřím, že se vracíme, že budeme žít tady s tím omikronem, a že žádná jiná mutace nepřijde, ale stále platí to, že očkování je ochrana našich životů.

Závěrem chci poděkovat za vaši podporu. Dostávám od vás e-maily, zvete mě na rodinné oslavy. V sobotu jsem byl na takové rodinné oslavě, kde jeden pán měl 95 let, ta rodina byla úžasná, ten příspěvek té vnučky mě úplně dojal. Zvete mě na bramboráčky, oslavy. Děkuju moc za tu přízeň.

Já se určitě snažím, a teď po skončení točení tohoto pořadu jedu zase do Roudnice. Jsem rád, že mám více času, že mohu mít ten kontakt. Točil jsem různá videa pro různé žáky do škol.

Závěrem chci pozdravit Adélku Kochovou, která mi často píše a která mi fandí. Děkuji Adélko, ať se ti daří.

A vám všem samozřejmě taky. Těším se příští pondělí.

