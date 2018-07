Šéf ČRo Vltava se brání: Žádné porno. Pokud ve dvouhodinovém pořadu zazní jednou „penis“, je to umělecký prvek

Před rokem Český rozhlas odvysílal pořad o plavání a o vodě. Tehdy pořad sklidil úspěch. Repríza, která byla vysílána před pár dny, už takové štěstí neměla. Našli se lidé, a to i v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), kteří se pohoršovali nad tím, že Český rozhlas v nevhodnou dobu vysílá takřka porno pořady. Jak k tomuto názoru pohoršení občané došli? V jedné větě totiž zaznělo slovo „penis“.

Šéfredaktor ČRo Vltava Petr Fischer důrazně odmítá, že by vysílal porno. „To není pornografie v žádném případě. Ten pořad trvá dvě hodiny, je to komponovaný pořad literárně-hudební na téma voda a plavání a vztah literátů k vodě a plavání a proměny tohoto vztahu v čase. Ta pasáž, která byla označena za porno, trvá asi 6 vteřin a zkrátka pornografické to není. Je to mírně erotické. Pornografie má jeden jediný účel, a to je vzbudit vzrušení. Tahle pasáž nemůže vzbudit vzrušení vlastně vůbec v nikom,“ konstatoval Fischer.

Pokud ve dvouhodinovém pořadu zazní jednou slovo „penis“, tak jde o umělecký prvek. Fischer si proto nedokáže příliš vysvětlit, proč se někteří radní nad pořadem tolik pobuřují. Fischerovi je to líto. Kdyby si radní poslechli celý ten pořad, tak by takováto slova poté nezazněla.

Fischer má navíc dojem, že dvanáctileté děti se dnes o pornu dozvědí víc kdekoli jinde než v Českém rozhlase. Člen Rady ČRo Tomáš Kňourek to ale viděl jinak. V rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz se nad pořadem velmi pohoršil a na autorovi knihy, z níž bylo citováno – na Alanu Hollinghurstovi – nenechal nit suchou.

„Alan Hollinghurst je podle mě homosexuální aktivista převlečený za spisovatele. Uvedené oplzlosti svědčí o úrovni společenského života Velké Británie, země, která je dobrovolně zaplavována tou nejodpudivější formou islámu, kdy do některých městských čtvrtí domorodci raději nechodí, ‚lidé‘ se asi z dlouhé chvíle polévají kyselinou a bodají nožem. Fakt, že je zde za slavného spisovatele vydáván chlípník, nelegitimuje Český rozhlas, aby takové prasečiny poslouchaly naše děti. Tak špatně, jak dnešní Velká Británie, na tom ještě Česká republika není a doufám, že nikdy nebude,“ uvedl rozhlasový radní.

Fischer serveru ParlamentníListy.cz doporučil, aby toto vyjádření zaslal na britskou ambasádu a počkal si na reakci z diplomatických kruhů.

autor: mp