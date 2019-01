Šéf novin udeřil: Na tento seriál by se měla pražská kavárna dívat. Nebo rovnou vyrazit na nenáviděný venkov

Léko v souvislosti se seriálem uvádí, že lúzr Luděk z Mostu rozumí politice více než rozmazlené princátko z Prahy. „Seriál Most! se může zástupcům pražské kavárny před květnovými volbami do Evropského parlamentu jako didaktická pomůcka hodit, i když by mohli na nenáviděný Zemanův a Babišův venkov také vycestovat, aby získali cenné zkušenosti přímo na místě. Seriál Most! je navíc zadarmo, nebude třeba za velké peníze od uprchlého uhlobarona najímat politického poradce formátu Tonda Blaník,“ podotkl Léko.

Závěrem se Léko vyjádřil k hudební soutěži Eurovision Song Contest, která se bude konat v Tel Avivu letos 18. května. „Ve Francii se nyní vybírá umělec, který za ni bude ve finále zpívat. Semifinále před několika dny s přehledem vyhrála devatenáctiletá osoba s marockými kořeny, ale už narozená ve Francii. A pokud se nic fatálního nestane, národní soutěž vyhraje také. Bilal Hassani se sice narodil jako muž, ale obléká se, maluje i češe jako žena, jenže o sobě tvrdí, že je gay, za co prý ho v běžném životě často ponižovali a uráželi,“ uzavřel Léko.

autor: vef