Šéf pražské policie vyloučil politické zásahy do vyšetřování kauzy Čapí hnízdo

Ředitel pražských policistů Miloš Trojánek se postavil za vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo. Vyloučil politické zásahy do případu a odmítl spekulace o tom, že policie postupovala nezákonně. Uvedl, že už loni v srpnu byl nepříjemně zaskočen snahou „některých osob“ o zpochybnění nezávislosti policejního vyšetřování této kauzy a nyní se situace opakuje. Jeho prohlášení dnes policie zveřejnila na webu. Kvůli padesátimilionové dotaci na farmu chce policie stíhat premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

„Pražská policie byla a je apolitická a řídí se výhradně zákony této země. V případě vyšetřování samotné kauzy Čapí hnízdo kriminalisté pracují v souladu s trestním řádem a pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze,“ uvedl Trojánek. Vyšetřovatel případu podle něj dlouhodobě patří mezi nejzkušenější pracovníky odboru hospodářské kriminality, nyní je ale opět stavěn do negativního světla v souvislosti s vyšetřováním jiných kauz. „Proti těmto snahám o diskreditaci a znevěrohodnění hlavního vyšetřovatele se důrazně ohrazuji,“ dodal Trojánek.

Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. O jejich vydání k trestnímu stíhání požádala policie loni v srpnu, poslanci k tomu svolili počátkem září. Stíhání bylo přerušeno po říjnových volbách, ve kterých Babiš a Faltýnek obhájili místa poslanců. Policie následně znovu požádala o jejich vydání ke stíhání, sněmovna o žádosti dosud nerozhodla.

Vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila v srpnu ostře kritizoval Babiš, označil ho za „velice kontroverzního“ policistu, který figuroval v „kauze ukradené firmy Neograph kmotry podnikateli (Vladimíru) Sittovi“. Aktuálně v úterý postup vyšetřování zpochybňoval Faltýnek v České televizi. Trojánek vyjádřil Nevtípilovi plnou důvěru už v srpnu.

V kauze Čapí hnízdo policie obvinila 11 lidí. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Projektem se zabýval také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), doporučení z jeho závěrečné zprávy nyní zkoumá Evropská komise. České úřady zprávu zatím nezveřejnily. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se ale domnívá, že ministerstvo navrhne vyjmout farmu Čapí hnízdo z projektů financovaných z evropských fondů.

autor: nab