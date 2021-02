Šéfka Babišova úřadu má covid, byla s ním v Maďarsku. Hygienička se diví, že předseda není v karanténě

Přestože byl premiér Andrej Babiš (ANO) v blízkém kontaktu s nakaženou ředitelkou Úřadu vlády Tünde Bartha, jež ho doprovázela na cestě do Maďarska, do karantény jít nemusí a může nadále pracovat. Tentokrát jej před karanténou nezachránily vysoké stropy, nýbrž očkování. Bartha tvrdí, že jelikož již Babiš dostal dvě dávky vakcíny, do karantény nemusí. Podle ředitelky pražské hygieny Zdeňky Jágrové však takováto pravidla na vyhnutí se karanténě neexistují.

reklama

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 86% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 7% Je to jedno 3% hlasovalo: 6621 lidí podle serveru SeznamZprávy.cz spolupracovníci premiéra v karanténě, on sám do ní nešel, místo toho byl dnes v práci a mimo jiné i ve Sněmovně, kde vláda žádá o prodloužení nouzového stavu. Ve středu také zaletěl na návštěvu Srbska.



Nakažená šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha, jež ministerského předsedu doprovázela do Maďarska, měla první příznaky pocítit v pondělí. Babiš podle ní karanténu nepotřebuje. „Pan premiér do karantény nemusí díky tomu, že má již obě dávky očkování a od druhé dávky má sedmidenní odstup. Tím je chráněný. Situaci jsem hned konzultovala s paní hlavní hygieničkou Rážovou a s panem profesorem Prymulou,“ vysvětlila.



Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová však s takovými pravidly nesouhlasí. „Na očkované se ještě karanténa v tomto případě bohužel vztahuje,“ vzkázala pro server iROZHLAS.cz. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pravidla, jak si je vysvětluje Babiš se šéfkou Úřadu vlády, jsou podle ní teprve plánované.



Potvrdila to i mluvčí hygieny Středočeského kraje Dana Šalamunová. „Nemůžeme s určitostí říci, že člověk po očkování se už nikdy nemůže nakazit a nemůže být infekční. V tuto chvíli tedy platí, že i když je někdo očkován, tak stejně po kontaktu s pozitivním do karantény musí,“ uvedla pro SeznamZprávy.cz.



Podobně se karanténě vyhnul i Babišův poradce Roman Prymula, podle kterého naočkovaní sice v karanténě musejí být, on sám ale měl respirátor. „Výjimku mají ti, kteří jsou po druhé vakcíně a při kontaktu s nakaženým mají nasazený respirátor. S paní Bartha jsem byl v kontaktu, ale měl jsem respirátor. Proto nejsem v karanténě,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Není to poprvé, co premiér Babiš na rozdíl od běžných občanů nejde do karantény a vysvětluje si aktuální pravidla po svém. Začátkem září se účastnil dlouhého jednání s pozitivní hlavní hygieničkou Rážovou, tehdy jej však kromě jiného zachránily vysoké stropy. „Jednání vypadalo jako vždy tak, že Úřad vlády sedí na jedné straně a naši hosté na druhé. Stále nosím respirátor FFP2, měl jsem ho po čas celého jednání a od paní Rážové asi čtyři metry. Samozřejmě větráme, je to místnost s vysokými stropy,“ hájil se tehdy. Psali jsme: Nešťastný Babiš před poslanci: Řekněte, co máme udělat. Nouzový stav potřebujeme. Pak prozradil, co po něm chtěl Pirát Premiér Babiš: Mrzí mě, že naše více než dvouhodinové jednání nedopadlo Nic nebude. Okamura prý pohřbil dohodu Premiér Babiš: Naše zdravotnictví je skutečně na pokraji sil



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.