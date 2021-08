Šéfka neziskovky tlačí: Ještě přivezme ty mladé Afghánce, mají tu trvalý pobyt! Hamáček ji moc nepotěšil

Ředitelka neziskové organizace Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová doufá, že Česká republika vyšle ještě jedno letadlo do afghánského Kábulu. „Komunikujeme ještě se třemi rodinami tlumočníků, které zůstaly v Afghánistánu. Plus ještě dva mladí Afghánci, kteří ale mají trvalý pobyt v České republice, kteří by mohli být také ohrožení ze strany Tálibánu,“ popsala Faltová s tím, že armáda je podle ní stále ochotná letadlo vypravit.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) někteří afghánští spolupracovníci neprošli bezpečnostní prověrkou, protože měli být v kontaktu s Tálibánem. „No já jsem poměrně skeptická ohledně těch prověrek, jak dalece byly podrobné. Zároveň je to od pana ministra takové tvrzení, proti kterému se ani my ani ti lidé nemohou nijak vymezit. Tím, že je celý program v režimu utajení, tak těžko říci, jak to bylo, ale já to spíše vnímám jako výmluvu,“ kritizuje Metnara a také ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD).

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) prohlásil, že se v tuto chvíli již nepočítá s dalšími lety do Kábulu, což je podle Faltové špatně. „My stále věříme, že se ještě nějaké letadlo do Kábulu vydá, ta situace se ještě může vyvinout tak, že ti lidé budou skutečně ohroženi a my tam poletíme, nebo využijeme lety spojenců. Podle mých zdrojů má armáda ještě vůli a chuť se tam vypravit, takže stále doufáme,“ dodala Faltová.

Faltová prý již není v kontaktu s lidmi, kteří do České republiky přiletěli. „Oni nám jen zaslali krátkou zprávu, že jsou v pořádku a vzhledem k okolnostem nějaký bližší kontakt není, oni taky mají svých starostí dost a jsou teď v bezpečí. Teď jsou v karanténě, nejspíše v nějakém hotelu nebo rekreačním objektu a do té doby, než se vyřídí administrativní záležitosti, tak tam zůstanou,“ řekla s tím, že poté se zahájí azylové řízení nebo se rozhodne jinak a v České republice nezůstanou.

Podle Faltové budou u většiny tendence, aby tady zůstali, protože skoro všichni mají nějakou českou vazbu, ať už s veterány, nebo jinými spolupracovníky. „Pokud se rozhodnou pro azyl, tak každý azylant má možnost se přihlásit do státního azylačního programu, který jim poskytne základní životní potřeby pro život v České republice. Tam se řadí primárně bydlení, se kterým pomáhají neziskové organizace, které jsou nasmlouvané v rámci toho azylačního programu. Každá rodina má svého sociálního pracovníka, který ji provádí tím procesem a vytvářejí společně integrační plán,“ popsala s tím, že kromě bydlení se řeší vstup na trh práce a potřebné rekvalifikace, školy pro děti a čeština. Proces je to podle Faltové dlouholetý, ale většinou do jednoho roku jsou rodiny již samostatné a dokážou si většinu věcí obstarat sami.

