Šéfredaktor Respektu Tabery varuje: Pokud budeme volit psychopaty...

„Myslím, že jsme už delší čas svědky destrukce dodržování pravidel, zákonů, norem. S tím je spojena i změna volebního chování České společnosti,“ začal Tabery, který si posteskl, že Češi dnes častěji volí politiky, kteří si z dodržování pravidel nedělají těžkou hlavu. „Jeden z hráčů – prezident – se rozhodne nedodržovat a vlastně se jakoby nic neděje. To je podobné, jako kdybych vám tady prostě vytrhl peněženku a utíkal, jenom proto, že jsem silnější a vy byste tomu asi nijak nezabránila. Ale pak bych čekal, že ten systém proti mně nějak zasáhne. A tady je vidět, že systém nezasahuje, že jsou tady lidé, kteří jsou nad ústavou a vlastně si dělají, co chtějí,“ dal příklad porušování pravidel Tabery.

„Andrej Babiš (ANO) se prostě bojí Miloše Zemana a bojí se jít do toho střetu,“ pokračoval nemilosrdně Tabery. Babišovi prý vůbec nezáleží na jeho koaličním partnerovi, na ČSSD, protože má v záloze komunisty a SPD Tomia Okamury. Fakticky je to ale tak, že je Babiš slabým předsedou vlády. „Ten obraz Andreje Babiše coby silného hráče je, myslím si, úplně v troskách, protože my vidíme, že on má odvahu vystupovat razantně a drsně proti slabším, ale jakmile má jednat s někým, kdo má stejné nebo silnější karty, tak tam je vidět, že on vlastně neví co s tím,“ pokračoval ve slovní palbě novinář.

Průzkumy volebních preferencí však ukazují, že to přibližně 30 procentům voličů nevadí. Nevadí jim ani to, že se Babiš snaží měnit mocenský systém, o čemž Tabery nepochybuje a šéfredaktor týdeníku to vnímá jako velký problém.

Dnes už prý v Česku panuje atmosféra destrukce k pravidlům a zákonům, o které Tabery mluvil v úvodu rozhovoru.

Barbora Tachecí se ho zeptala, zda by nebylo lepší vrátit se k nepřímé volbě prezidenta Parlamentem. Tabery prohlásil, že volba hlavy státu Parlamentem by mohla být do budoucnosti nebezpečnější.

„Přímá volba může být jediná šance zvolit normálního politika, ale zároveň větší šance zvolit nějakého psychopata, řekněme?“ zeptala se na to konto Tachecí Taberyho. „Já myslím, že ta rizika jsou při volbě skrz Parlament i skrz přímou volbu stejná. A navíc jestli bude ta společnost trvale volit psychopaty, tak nemáme budoucnost tak jako tak,“ varoval host. Posluchače však ujistil, že zůstává optimistou, že se česká společnost učí ze svých chyb a bude v budoucnu volit méně psychopatů

Šéfredaktor je prý také přesvědčen, že by se Miloš Zeman stal prezidentem i v případě, že bychom v roce 2013 neměli zavedenou přímou volbu prezidenta. Poslanci a senátoři by prý nakonec Zemanovi hlas dali.

