Šéfredaktor zdvihá prst: Tohle ať nezapadne. Bradáčová dohlížela na Šarocha. Až bude kandidovat na prezidentku, vzpomeňte na to

Kauza Čapí hnízdo, u níž v pátek 13. září státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání všech obviněných včetně premiéra Andreje Babiše, nemusí být ještě zcela vyřízena. Jak přibližují někteří experti, tak případ nyní ještě posoudí pražské Vrchní státní zastupitelství, které vede Lenka Bradáčová, a poslední slovo v této věci pak bude ještě mít nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Právě k Zemanovi nyní míří spis celého případu a jeho úřad nyní provede přezkum znovu. Zeman má tři měsíce od nabytí právní moci, aby případně nynější rozhodnutí jako nezákonné zrušil.

Situaci na Twitteru komentoval i šéfredaktor Info.cz Michal Půr, podle nějž by nemělo zapadnout, že na práci Šarocha dohlíží Bradáčová. Připomíná, že mu už dvakrát vyšetřování posvětila. „Až bude kandidovat na prezidentku, tak si na to vzpomeňte. Za jejího působení v Ústí se v regionu neuvěřitelně kradlo a nevyšetřovalo,“ upozornil Půr.

Stanislav Šulc na to však poznamenal, že kvůli Davidu Rathovi byla Bradáčová v televizi často. „Zjevně. To by mě vlastně zajímalo, kde se poprvé vzalo, že je Catani v sukních,“ reagoval Půr.

Diskutér Jiří Hardoš by nepředbíhal a vyčkal by, až případ posoudí Vrchní státní zastupitelství. „Počkal bych, co ona na to. Stejně jako na závěr nejvyššího státního zástupce. Tím nic nehodnotím, jen bych byl malinko trpělivej, aby ty uzávěry nebyly předčasný, jak by řekli Cimrmani,“ napsal.

Sám premiér Babiš se pro Právo vyjádřil, že v případu ještě necítí zadostiučinění. Když ale státní zástupce a jeho nadřízený dospěli k tomuto názoru, tak prý doufá, že i další přezkumy dopadnou dobře.

Zopakoval svá častá vyjádření, že stíhání považoval za nespravedlivé. Nyní je rád, že není trestně stíhaný. „Jsem rád, že ČR už nemá trestně stíhaného premiéra,“ doplnil s tím, že bude ale ještě čekat na další vývoj.

Na poznámky, že se objevují hlasy, že státní zástupce Šaroch podlehl nátlaku, premiér zdůraznil, že žádný nátlak nedělal; jediné, co řekl, bylo prý to, že je přesvědčen o své nevině a že se nic nestalo. „Jestli tu byl nějaký nátlak, tak byl ze strany některých médií a demonstrantů,“ uzavřel.

Psali jsme: Já zažil, co prováděli ve sněmovně Chovanec se Sobotkou. Žumpózní. Exposlanec Chalupa se rozhodl promluvit Já a nátlak na Šarocha? Ten dělala některá média a demonstranti, vypálil Babiš Rakušan (STAN): Rozhodnutí respektujeme, ale pochybnosti budou stále přetrvávat Koudelka: Chytrý Šaroch



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab