Sehnal zápasil s větrem. Předal petici za park Miloše Formana a omluvil se režisérovým dědicům

REPORTÁŽ Předseda ODA, úspěšný podnikatel a majitel finanční skupiny SPG Group Pavel Sehnal ve středu 3. října předal do magistrátní podatelny petici za přebudování pražského výstaviště na Park Miloše Formana. Hlasů pod petici získal přes třináct tisíc, o mnoho více, než je požadovaný počet pro to, aby se peticí museli zabývat magistrátní zastupitelé.

„Je to skutečně zajímavý projekt, který může Praze přinést mnoho pozitivního,“ sdělil ParlamentnímListům.cz přímo před magistrátem na Mariánském náměstí Pavel Sehnal. „Uděláme tam nějaký amfiteátr, postavíme pavilon Miloše Formana, oživíme i Křižíkovu fontánu,“ doplnil Sehnal. Podle Sehnala by park mohl sehrát roli i v tom, že by přitáhl turisty z přetíženého centra. Do hlavního města ČR jezdí zahraničních turistů stále více. V roce 2017 přijelo do Prahy přes 7,5 milionu návštěvníků. Boom turistického ruchu často obtěžuje obyvatele Prahy 1.

Co se týče fenoménu sdíleného a krátkodobého ubytování a aplikace Airbnb, který podle odborníků zvyšuje ceny nájmů a nemovitostí v metropoli, by se Sehnal v roli primátora snažil zasadit o narovnání podmínek mezi agenturami, aplikacemi a hotely. „Myslím si ale, že ten proces nejde zastavit. Lidé zkrátka dnes tu sdílenou ekonomiku vyhledávají,“ dodal. Hotely a sdílené ubytování mezi sebou budou podle Sehnala koexistovat. „Je samozřejmě věcí města a magistrátu, aby mezi nimi vytvořilo rovné podmínky,“ dodal. „Pokud tedy hotel platí za hosta ubytovací poplatek, měl by jej za něj platit i provozovatel Airbnbn,“ upřesnil předseda ODA s tím, že modelů, jak by se to mohlo prakticky udělat, je „celá řada“.

„Nepochybně bychom se v případě budoucí koalice chtěli spojovat s těmi pro ODA tradičními stranami. Takže ODA byla vždy partnerem ODS,“ sdělil Sehnal s tím, že věří, že se po volbách ODA dostane do pozice, kdy bude možné, aby o nějaké koalici vyjednávala. Dalším koaličním partnerem v Praze pro stranu, kterou obnovil, je podle něj i pražská TOP 09.

Sehnal dle svých slov věří v to, že ODA ve volbách uspěje. Záleží přitom podle něj na způsobu, jakým volič volí. ODA má podle svého předsedy šanci především v případech, kdy občan volí stylem „volím svého budoucího primátora“ a takzvaně panašuje, tedy kroužkuje kandidáty třeba i napříč politickými stranami. Nižší šance pak podle Sehnala ODA má, když občan volí stylem „volím zastupitelstvo“, tedy zvolí celou jednu stranu, přičemž třeba ani nekroužkuje. V takovém případě jsou podle Pavla Sehnala zvýhodněny velké parlamentní strany. „Já si ale myslím, že v hlavách občanů se oba ty přístupy míchají,“ sdělil Sehnal.

„Mám praktické zkušenosti, třicet let řídím firmy, ať už jsou to gumárny, strojírny nebo to třeba byla Vojenská zdravotní pojišťovna,“ vyzdvihl Sehnal pro ParlamentníListy.cz své přednosti, přičemž upozornil na to, že ostatní adepti na primátora tak bohaté profesní zkušenosti podle něj nemají.

Ještě před předáním petice Sehnal pronesl přímo před magistrátem a městskou knihovnou u petičního stánku na Mariánském náměstí projev. Zápasil přitom se silnými poryvy větru. „ODA je iniciátorem petice, která slouží k tomu, abychom zasvětili podstatné území hlavního města Prahy režisérovi českého původu panu Milošovi Formanovi,“ zahájil projev Sehnal. „Ten člověk dosáhl vlastním úsilím a talentem toho, že si sáhl na dva Oskary, a já jakožto velký obdivovatel filmového umění a v mládí člen filmového klubu bych chtěl, abychom na kulturu a v ní úspěšné lidi nezapomínali,“ sdělil Sehnal. „Praha a Česká republika nemá hrdiny. Musíme si vážit lidí, kteří se svou pílí a vlastním usilím dostali na nějaké ve světě vysoké posty ve světovém měřítku. A právě tím výjimečným případem je Miloš Forman. My bychom chtěli, aby byl Park Miloše Formana místem, kde by se Pražané mohli setkávat a chtěli bychom i modernizaci tohoto areálu, postavit nový pavilon Miloše Formana a případně i venkovní amfiteátr, abychom tam po dobu léta mohli organizovat letní filmový festival,“ sdělil. „Park Miloše Formana by měl být krásným místem a měl by být krásný i v tom, že opravíme Křižíkovu fontánu, doplníme ji novými prvky, multidimenzionální projekcí,“ dodal.

Závěrem projevu se pak Sehnal omluvil Formanovým synům a uvedl, že rozhodně nebylo v jeho úmyslu využít odkaz jejich otce v politické kampani. Sehnalův záměr vybudovat Park Miloše Formana totiž v posledních týdnech zkalil spor, kdy si na Sehnala začali stěžovat Formanovi synové, podle nichž předseda ODA využil jejich otce v politické kampani.

Sehnal vyjádřil ve svém projevu politování a uvedl, že pokud to tak synové vnímají, rozhodně to nebylo jeho úmyslem. Na vině celé aféry je podle něj politická kampaň v hlavním městě, která byla „příliš intenzivní a vedla ke spojování jména jejich otce pouze s touto politickou akcí“. „Věřím, že okamžikem, kdy volby skončí a Praha opět získá svého primátora, tak se obě tyto věci rozpojí a zbyde tady již jen ta krásná sluncem zalitá myšlenka: pojďme Praze dát krásné kulturní místo a pojďme uctít velikána českého filmu Miloše Formana,“ vyjádřil optimismus Sehnal a pak již spěchal do podatelny magistrátu předat archy s podpisy pod peticí na podporu této myšlenky.

Psali jsme: Mezi nejsilnějšími v Praze nechybí Sehnalova ODA. SPD pozvánku do debaty nedostala, odhalil Blesk Občane, před vstupem do EU jsi žumpu vyvážel. Na zimu jsi skládal metráky uhlí, abys byl v teple. Předseda ODA Sehnal účtuje s těmi, kdo prosazují Czexit Miliardáři v politice. Všichni touží být jako Babiš, myslí si komentátor. A přidal zajímavosti o Sehnalově ODA Je potřeba promísit národy, aby se zabránilo válkám. Miliardář Sehnal, který obnovuje ODA, se s námi podělil o zážitky z dobývání severního pólu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jok